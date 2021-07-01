51باباً من أبواب الخير

1- التوبة لله تعالى : " من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه" (رواه مسلم) ، "أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر"

(رواه الترمذي).

2- صيام رمضان إيماناً واحتسابا : " من صام رمضان إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه (متفق عليه)

3- صيام ست من شوال : "من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصوم الدهر" (رواه مسلم)

4- قيام رمضان إيماناً واحتسابا :" من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه". (متفق عليه).

5- قيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً: "من قام ليلة القدر إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" (متفق عليه).

6- الاجتهاد في العشر الأواخر : " كان رسول الله r إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وشد مئزره". (متفق عليه)

7- تفطير الصائم "من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً" (رواه الترمذي وقال: حسن صحيح)

8- قراءة القرآن وتلاوته: "اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه". (رواه مسلم)

9- ذكر الله تعالى : إلا أنبئكم بخير أعمالكم ، وأزكاها عند مليككم ، وأرفعها في درجاتكم ، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟ قالوا : بلى قال : ذكر الله تعالى" (رواه الترمذي)

10- الاستغفار :"من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب"

(رواه أبو داود والنسائي)

11- إسباغ الضوء : "من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره". (رواه مسلم)

12- الشهادة بعد الوضوء: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال : "شاهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين ، فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء". (رواه مسلم)

13- الدعاء بعد الأذان: " من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وأبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة" (رواه البخاري)

14- الدعاء بين الأذان والإقامة: " الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد" (رواه أبو داود والترمذي)

15- المحافظة على الصلوات الخمس: "ما من أمريء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله" (متفق عليه)

16- المحافظة على الصلاة في وقتها:" سئل الرسول r : أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة لوقتها". (رواه البخاري)

17- المحافظة على صلاة الفجر والعصر : من صلى البردين دخل الجنة (رواه البخارية)

18- تحرى ساعة الإجابة يوم الجمعة: وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه" (متفق عليه)

19- قراءة سورة الكهف يوم الجمعة: " من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين" (رواه النسائي الحاكم)

20- المداومة على صلاة الضحى: "يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة ، ويجزي من ذلك كله ركعتين يركعهما في الضحى (رواه مسلم)

21- المحافظة على السنن الراتبة: " ما من عبد مسلم يصلى لله تعالى كل يوم اثنتى عشرة ركعة تطوعاً غير الفريضة ، إلا بنى الله له بيتاً في الجنة" (رواه مسلم)

22- الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح للذكر : " من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة" قال رسول الله r :"تامة، تامة، تامة" ( رواه الترمذي وحسنه)

23- الحرص على صلاة العيد في المصلى : كان رسول الله r يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى (رواه البخاري)

24- المحافظة على صلاة التراويح: " أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" (رواه مسلم)

25- الإفطار قبل الصلاة: "كان النبي r يفطر قبل أن يصلى. (رواه أحمد)

26- الإفطار على التمر أن وجد: من وجد التمر فليفطر عليه، ومن لم يجد التمر فليفطر على الماء فإن الماء طهور. (رواه أحمد وأبو داود والترمذي)

27- الدعاء عند الإفطار : "إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد" (رواه ابن ماجة)

28- السحور : "تسحروا ، فإن في السحور بركة" (متفق عليه)

29- حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب: "إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها" (رواه مسلم)

30- صدقة السر : "صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفيء غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر" (رواه الطبراني)

31- إفشاء السلام وإطعام الطعام: "أيها الناس ، أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام". (رواه الترمذي)



32- بر الوالدين وطاعتهما: " رغم أنفه، رغم أنفه ، ثم رغم أنفه. قيل من يارسول الله؟ قال : من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة". (رواه مسلم)

33- كفالة اليتيم والنفقة عليه: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بأصبعيه: السبابة والوسطى". (رواه البخاري)

34- مسح رأس اليتيم والشفقة عليه : شكا رجل إلى رسول الله r قسوة قلبه فقال: "امسح رأس اليتيم، وأطعم المسكين" (رواه أحمد)

35- قضاء حوائج المسلمين: "لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجة وأشار بأصبعه ، أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين" (رواه الحاكم)

36- زيارة المرضى: "من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة . قيل : يارسول الله وما خرفة الجنة؟ قال : جناها". (رواه مسلم)

37- صلة الأرحام وإن قطعوه: "الرحم معلقة بالعرش، تقول : من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله" (متفق عليه)

38- إدخال السرور على المسلم: "من لقي أخاه المسلم بما يحب يسره بذلك سره الله عزل وجل يوم القيامة" (رواه الطبراني)

39- الإصلاح بين الناس: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا : بلى يارسول الله . قال : إصلاح ذات البيت" (رواه أبو داود)

40- حُسن الخلق : "سئل رسول الله r عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال : تقوى الله وحسن الخلق" (رواه الترمذي)

41- الصدق : "عليكم بالصدق ، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة" (متفق عليه)

42- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: " من رأي منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" (رواه مسلم)

43- الجلوس مع الصالحين والأخيار:" لايقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده" (رواه مسلم)

44- الصلاة على النبي r: "من صلى عليّ صلاة صلي الله عليه بها عشراً" (رواه مسلم)

45- كفارة المجلس: "من جلس جلسة فكثر لغطه، فقال قبل أن يقوم مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك" (رواه أبو داود والترمذي)

46- صلاة ركعتين إذا أذنب ذنباً: "ما من عبد يذنب ذنباً فيسحن الطهور ثم يقوم فيصلى ركعتين، ثم يستغفر الله ، إلا غفر له" (رواه أبو داود)

47- التهليل والتسبيح: " من قال : لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه". و "من قال : سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر".

(متفق عليه)

48- الصدقة الجارية: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له" (رواه مسلم)

49- طيب الكلام: "اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة ( متفق عليه)

50- المداومة على العمل الصالح وإن قل" "أحب الأعمال إلى الله أدومها وأن قل" (رواه مسلم)

51- الصمت وحفظ اللسان إلا من خير : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت" (رواه البخاري)​