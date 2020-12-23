دخل رجل على زوجته وهي في المطبخ وقال لها :- من أحب أولادك الأربعة إليك ؟فأجابته : جميعهم قال : وكيف وسع قلبك لهم جميعاًفأجابت : هذا من خلق الله، فالأم يتسع قلبها لجميع أبنائها فابتسم الزوجوقال لها:- الآن قد تفهمين كيف قلب الزوج يتسع لأربعة نساء معاً ، فهذا شرع الله .فطعنته بالسكين : و مات : أسلوبه مقنع و تكتيكه في البداية كان رائع الله يرحمهولكن موقعه في المطبخ كان غلط:اختيار أرض المعركة أمر مهم جداً