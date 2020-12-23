دخل رجل على زوجته وهي في المطبخ

Chicobustan

Chicobustan

:: عضو مُشارك ::
إنضم
12 أوت 2018
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
دخل رجل على زوجته وهي في المطبخ وقال لها :
- من أحب أولادك الأربعة إليك ؟
فأجابته : جميعهم قال : وكيف وسع قلبك لهم جميعاً
فأجابت : هذا من خلق الله، فالأم يتسع قلبها لجميع أبنائها فابتسم الزوج
وقال لها:
- الآن قد تفهمين كيف قلب الزوج يتسع لأربعة نساء معاً ، فهذا شرع الله .
فطعنته بالسكين : و مات : أسلوبه مقنع و تكتيكه في البداية كان رائع الله يرحمه
ولكن موقعه في المطبخ كان غلط
😑


العبرة :اختيار أرض المعركة أمر مهم جداً
😂

 
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