يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ

نحن حقّا نعيش في زمن الفتن
وما أكثرها
تتلاطم أمواج الحياة وتلطمنا بكل ما هو غريب وقبيح وفاضح
منّا من أخذته تلك الأمواج بعيدا عن عالمه الأصلي وغرق في لُججها
ومنّا من لا يزال يُصارع تلك الأمواج المخيفة
ومنّا من استطاع صدها بقوة إيمانه بالله وثباته على الحقّ
فاللهم الثبات الثبات على دينك حتى الممات
وما أحوجنا في زمن الفتن هذا أن نُكرر هذا الدعاء:
يا مُقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ
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عن أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: " يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آمَنَّا بِكَ، وَبِمَا جِئْتَ بِهِ، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ، يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ"
(صححه الألباني في صحيح الترمذي)
وعن شهر بن حوسب قال: قُلتُ لأمِّ سلمةَ : يا أمَّ المؤمنينَ ما كانَ أَكْثرُ دعاءِ رسولِ اللَّهِ ﷺ إذا كانَ عندَكِ ؟ قالَت : كانَ أَكْثرُ دعائِهِ : "يا مُقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ ، قالَت : فقُلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ما أكثرُ دعاءكَ يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ ؟ قالَ : يا أمَّ سلمةَ إنَّهُ لَيسَ آدميٌّ إلَّا وقلبُهُ بينَ أصبُعَيْنِ من أصابعِ اللَّهِ ، فمَن شاءَ أقامَ ، ومن شاءَ أزاغَ، فتلا معاذٌ:{ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} )
( رواه الترمذي – صححه الذهبي ووافقه الألباني)
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لذا اخترت لكم خطبتين من خطب أئمة المساجد تتحدثان عن تقلّب القلوب
أسأل الله أن ينفعنا بها
وأن يكتب الأجر لهذين الخطيبين
ولكل من ينشر الحقّ في زمننا هذا
اللهم أحينا على ملّة الإسلام وأمتنا عليها
وثبّت قلوبنا على دينك
اللهم لا تُضلنا بعد هداية
(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ)
(آل عمران - 8)
يُتبــــــــــــــــع