اوشكت سنة2020 على الانتهاء ! ماذا فعلت

Andy_Delort
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحملن الرحيم
إخوتي وإخواني أحبائي في اللمة الجزائرية
الحمد لله اوشكت السنة على الانتهاء
وهي سنة مغايرة على باقي السنوات ، بحكم الظروف التي يمر بها الوطن على الوضع الخاص و العالم على وضع عام ،
بلاك كانو معانا ناس غادرونا فجأة ، وبلاك عندنا احباء وافتهم المنية بسبب هذا المرض ، بلاك كاين ناس تغربو بسبب ظرف ما او بسبب العمل ..
أخيرا سنة كانت مزدحمة غريبة نوعا ما ...
دينا تجارب وتعلمنا عفايس و طحنا ونضنا وخسرنا ناس وربحنا نآس ، سطرنا اهداف كاين لي حقق بعضهم وكاين لي فشل في بعضهم ...
كل واحد فيكم يقولنا كيفاش جازت عليه هذه السنة بشكل مختصر وماهي الحوصلة لي داها من تجاربه وهل استفاد ام لم يستفد وهل حقق اغلب ما كان يرمو له ام انه حقق نصفها ام لم يححق اجمعها ...
وكل واحد يحكيلنا على الصعيد الشخصي تاعو ماهو تقيمه لهاته السنة
وباه نحفزكم شوي نحكي على نفسي
انا من أهم الاسطر لي كنت ناوي نحققها
كنت داير مشروع تجاري في راسي ولم احققه
بسبب الوضع الراهن
فشلت باه نطلع عامي الدراسي فشل ذريع هههه
بسبب العمل وضغط الراهن وفترة مرضي في هاته الفترة
ربحت شيء وهو اني تخلصت من أغلب العلاقات الفاشلة والمثبطة والناس السطحبين والاستغلالين
على صعيد الوظيفي سطرت بزاف صوالح وتحسنت بلبزاف فيهم
على الصعيد الرياضي محققتش الفورمة لي كنت حابها بسبب الوضع الراهن بويسك غلقو ليصال ...
كحوصلة راضي عن نفسي تمام الرضى ... وان شاء الله السنة جاية تكون فاتحة خير علينا ... وتكون فيها بشائر وامور وأفراح راح تعم اذا ما مشى كل شيء كما يتم التخطيط له ..
لكم الخط
تقبلو فائق تحياتي
ديلور
بسم الله الرحملن الرحيم
إخوتي وإخواني أحبائي في اللمة الجزائرية
الحمد لله اوشكت السنة على الانتهاء
وهي سنة مغايرة على باقي السنوات ، بحكم الظروف التي يمر بها الوطن على الوضع الخاص و العالم على وضع عام ،
بلاك كانو معانا ناس غادرونا فجأة ، وبلاك عندنا احباء وافتهم المنية بسبب هذا المرض ، بلاك كاين ناس تغربو بسبب ظرف ما او بسبب العمل ..
أخيرا سنة كانت مزدحمة غريبة نوعا ما ...
دينا تجارب وتعلمنا عفايس و طحنا ونضنا وخسرنا ناس وربحنا نآس ، سطرنا اهداف كاين لي حقق بعضهم وكاين لي فشل في بعضهم ...
كل واحد فيكم يقولنا كيفاش جازت عليه هذه السنة بشكل مختصر وماهي الحوصلة لي داها من تجاربه وهل استفاد ام لم يستفد وهل حقق اغلب ما كان يرمو له ام انه حقق نصفها ام لم يححق اجمعها ...
وكل واحد يحكيلنا على الصعيد الشخصي تاعو ماهو تقيمه لهاته السنة
وباه نحفزكم شوي نحكي على نفسي
انا من أهم الاسطر لي كنت ناوي نحققها
كنت داير مشروع تجاري في راسي ولم احققه
بسبب الوضع الراهن
فشلت باه نطلع عامي الدراسي فشل ذريع هههه
بسبب العمل وضغط الراهن وفترة مرضي في هاته الفترة
ربحت شيء وهو اني تخلصت من أغلب العلاقات الفاشلة والمثبطة والناس السطحبين والاستغلالين
على صعيد الوظيفي سطرت بزاف صوالح وتحسنت بلبزاف فيهم
على الصعيد الرياضي محققتش الفورمة لي كنت حابها بسبب الوضع الراهن بويسك غلقو ليصال ...
كحوصلة راضي عن نفسي تمام الرضى ... وان شاء الله السنة جاية تكون فاتحة خير علينا ... وتكون فيها بشائر وامور وأفراح راح تعم اذا ما مشى كل شيء كما يتم التخطيط له ..
لكم الخط
تقبلو فائق تحياتي
ديلور