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منتدى الشريعة الإسلامية
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عجيب واعجب من اقوال الا مام الشافعى
كاتب الموضوع
ناصر dz
تاريخ النشر
اليوم على 13:32
ناصر dz
:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
6,950
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
اليوم على 13:32
#1
إلياس
:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,627
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
منذ 56 دقيقة
#2
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اخي ناصر جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
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