عجيب واعجب من اقوال الا مام الشافعى

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,627
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اخي ناصر جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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