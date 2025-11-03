تعلمت من الحياة

تعلمت ان اقراء كل مايكتبه غيرى لاستفيد منهم

تعلمت ان الحياة بها اناس افضل منى بكثير و لكن ليس لهم حظى

تعلمت ان البكاء ليست صفة الضعفاء دائما لكنها صفة البشر الاكثر حساسية من غيرهم

تعلمت الا اخط على الاوراق بيدى لكن بمشاعرى و قلبى

تعلمت انه اذا مات ثعبان صغير الا افرح فوراءه ثعبان اكبر

تعلمت ان الاصدقاء الحقيقيون يبقون اما … فانهم يذبوا كقطع الثلج داخل كوب الليمون

تعلمت ان حياتى ليست ملكى لى بل هى امانة ربى عندى فكيف افرط فى شيء لا املكه

تعلمت ان انام ان اصحى ولا انسى انى ساموت يوما و لن اصحى فلا اضيع وقتى

تعلمت ان اخذ و ان اعطى و لا انكر فضل الاخرين علي

تعلمت ان الجمال نعمة لكنها تزول و ان العقل هبة لكنه ينسى فاثتثمرهم فى وقتهم لينفعوك بعد زوالهم

تعلمت فى المدرسة ان 1+1 = اثنان لكن فى الحياة شيء اخر

تعلمت ان الالم يحفز الرجال ليكونوا اقوى و انه يجعل النساء ارق و احنى

تعلمت الا استهين بمشاعر احد فربما كانت مشاعره سندى يوما ما

تعلمت ان اكتب اليوم كل مايجول بخاطرى بصدق لانى عندما اصحو فى اليوم التالى اجده اصدق الاشياء

تعلمت بعد التجارب الكثيرة انى اضعت عمرى بخسائر اكبر لكن لم يفت الوقت لاستعيد حياتى

تعلمت ان القلب يضخ الدم فى الوريد ومن ثم داخل كل جسدى وان القلب و الوريد

و الجسد اضعف من تحمل ذلك لكن سبحان الله

تعلمت ان فى المدرسة او الجامعة التعلم منهم محدود اما المعلم الاكبر فهى الدنيا

تعلمت عند الخطاء ان اعتذر و لكن لا انتظر اعتذار الاخرين

و اخيرا تعلمت الا اياس ابدا ابدا مهما كثرة محاولات فشلى لانى فى النهاية سوف انجح

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم