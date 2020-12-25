سلام عليكم

لدي وقت لم اخط بعض شخابيطي ولاني بحاجة للبوح اتيت للخط هنا اتمنى ان تنال اعجابكم

في مثل هذا الوقت من كل سنة

لم يبقى الكثير

الشتاء سينقضي

بدأ العد التنازلي

الساعة لا تريد التوقف

ان تركض

كأنها في ماراثون

تريد الميدالية الذهبية

ربااه

..

ترى متى أتخلص من هذا العناء

..

في مثل هذا الوقت من كل سنة

وحتى انقضاء الربيع من السنة الاخرى

..

اراقب تلك الاشباح وهي تراقبني في صمت !!

..

مزعجة .. مخيفة ... قاااتلة

..

تأخذ مني ضحكاتي وبسماتي وحتى احلامي ..

..

تقتل في الحياة

..

وتضحك .. ... ضحكتا شريرة ...الم تروها

انا رأيتها

..

تظهر لي فقط

..

لانها بداخلي فقط

...

لا يستطيع احد رأيتها او حتى ان يلمحها

...

...

في مثل هذا الوقت من كل سنة ومنذ اربع سنوات

...

تزورني كضيف ثقيل .. ... وحتى الوقت يمضي بثقل كبير

...

يروني شاردتا... صامتتا... منطفئتا.... ذابلتا ... شاحبتا

...

فيسألون فيوجعني سؤالهم اكثر

..

الا يدرون ... الا تدرون

...

اعتذر يألمني الكتمان وتوجعني عواقب البوح

(لذلك الشخص الذي اراد ان يعلم ... فصددته بصمتي القاتل)