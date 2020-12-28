اللهم احفظ ألسنتنا من الغيبة ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,639
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
قال النوي رحمه الله:
بلغنا أن قس بن ساعدة وأكتم بن صيفي ،إجتمعا فقال أحدهما لصاحبه
كم وجدت في ابن آدم من العيوب ؟
فقال : هي أكثر من أن تحصى والذي أحصيته ثمانية آلاف عيب، فوجدت خصلة إن استعملتها سترت العيوب كلها،
قال:ماهي؟
قال: حفظ اللسان
قال عمر بن عبد العزيز
أدركنا السلف وهم لايرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في أعراض الناس
فقائم الليل وصائم النهار إن لم يحفظ لسانه ؟أفلس يوم القيامة.

قال سفيان الثوري
هذا زمان السكوت، ولزوم البيوت ،والرضا بالقوت إلى أن تموت
هذا في زمانه ،فماذا نقول نحن في زماننا..
"
"ولايغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم"
اللهم احفظ ألستنا من الغيبة
اللهم اجعل كتابي في عليين واحفظ لساني عن العالمين.

"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top