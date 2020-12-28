اللهم احفظ ألسنتنا من الغيبة ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

قال النوي رحمه الله:

بلغنا أن قس بن ساعدة وأكتم بن صيفي ،إجتمعا فقال أحدهما لصاحبه

كم وجدت في ابن آدم من العيوب ؟

فقال : هي أكثر من أن تحصى والذي أحصيته ثمانية آلاف عيب، فوجدت خصلة إن استعملتها سترت العيوب كلها،

قال:ماهي؟

قال:

حفظ اللسان

قال عمر بن عبد العزيز

أدركنا السلف وهم لايرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في أعراض الناس

فقائم الليل وصائم النهار إن لم يحفظ لسانه ؟أفلس يوم القيامة.



قال سفيان الثوري

هذا زمان السكوت، ولزوم البيوت ،والرضا بالقوت إلى أن تموت

هذا في زمانه ،فماذا نقول نحن في زماننا..

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"ولايغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم"

اللهم احفظ ألستنا من الغيبة

اللهم اجعل كتابي في عليين واحفظ لساني عن العالمين.