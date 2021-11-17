بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

"ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء"

الحكمة في ثمثيل الإيمان بالشجرة هي أن الشجرة لاتكون شجرة إلا بثلاث أشياء ،عرق راسخ ،أصل قائم، فرع عال، كذلك الإيمان لايتم إلا بثلاث أشياء تصديق القلب ،وقول اللسان، وعمل الأبدان، رصيدك سينتهي تخيل يقولون لك كلما اغتبت أحدا يسحب رصيدك من البنك لصالح غيرك هل ستغتاب أحدا؟انتبه للحقيقة الكبرى إنك بغيبتك الكبرى يسحب من رصيد حسناتك وتوضع في رصيد من إغتبتهم

،"ولايغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم"

اللهم احفظ ألسنتنا من الغيبة ،اللهم إجعل كتابي في عليين واحفظ لساني عن العالمين، خطوات لترك الغيبة وترك ثلثي عذاب القبر

الخطوة الأولى: تكرار الدعاء في السجود بين الأذان والإقامة"

اللهم اجعل كتابي في عليين واحفظ لساني عن العالمين"،

الخطوة الثانية :في كل مرة تغتاب أحدا تجبر نفسك أن تستغفر 100مرة فتكون حافظت على حسناتك وعودت نفسك على حفظ لسانك، الخطوة الثالثة :أكثر من هذا الدعاء ليكون قلبك سليما لكل مؤمن وبعدها لن تغتاب

"ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا" ،

الخطوة الرابعة:الدفاع عن من اغتيب في وجودك

قال النبي صلى الله عليه وسلم"من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة" ،

الخطوة الخامسة:عند ملاحظة التغيير للأفضل اسجد لله سجدة شكر ولا تنسى

"لئن شكرتم لئزيدنكم" ،

الخطوة السادسة: تذكر أن من تخلص من الغيبة فأنه تخلص من ثلثي عذاب القبر ،الخطوة السابعة: استشعر جمالية طيب الذكر وتذكر

قوله تعالى:"لايسمعون فيها لغوا ولا كذابا"،

الخطوة الثامنة:وفي نهاية المجلس نقول:

"سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك"

من قالها في نهاية المجلس غفر له ماكان في مجلسة ذلك.

رحمني الله وإياكم وكل المسلمين وأسكنكم الفردوس الأعلى في أعلى عليين.