شعوري تجاه سنة 2020

PRENNSEE89521

PRENNSEE89521

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 ديسمبر 2020
المشاركات
78
النقاط
5
العمر
16
محل الإقامة
مدينتي
الجنس
أنثى
13873982047.gif
ستنتهي 2020 تونتي تونتي
لتاتي تونتي تونتي وان2021
ارى الجميع كارهين لهذه السنة2020 لكني اتعجب فقد مرت علي و تعلمت اشياء عديدة و كانت سنة التغيير بالفعل حققت 10 اهداف ليست عضيمة :cautious: لكنها كانت كافية باقناعي:sneaky: ان هذا العام افضل عام مر علي
حسنا .
لكن كيف ? انتم تسألون
تغيرت جذريا و اكتشفت موهبتي و تعلمت ان علي الاصرار على هدفي حتى لو وصف بالسخيف و احققه
فان هذه حياتي و هذه اعمالي و انا اقرر ماذا سافعل فيها
تجاوزت مرحلة الاكتئاب و تفائلة للحياة
وغيرت صديقتي فقد كانت تتأثر باعمالي و حصلت على معدل 16.هذه حقيقة انا لا اكذب و الله حصلت على معدل 16😮 بعد ان كنت 15:cautious:
وحقا اصبحت افضل و تجاهلت افكار ابناء خالتي السلبية و عاهدت نفسي اني ساحصل على 17 لابين ان الارادة و التركيز على الدروس هو سبب النجاح لا الحض:rolleyes:
حسنا نضرتي لسنة2020 انها افضل سنة مرت على حياتي
13873982048.gif
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,706
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
سنة 2020 علمتني كيف احافظ على صلاتي في وقتها ، أزيد التقرب إلى الله تعالى
علمتني الصبر
علمتني كيف اقضي جوا رائعا رفقة عائلة
علمتني كيف انظم وقتي أكثر فأكثر
مزال رجعة للموضوع إن شاء الله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top