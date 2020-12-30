شعوري تجاه سنة 2020

ستنتهي 2020 تونتي تونتيلتاتي تونتي تونتي وان2021ارى الجميع كارهين لهذه السنة2020 لكني اتعجب فقد مرت علي و تعلمت اشياء عديدة و كانت سنة التغيير بالفعل حققت 10 اهداف ليست عضيمةلكنها كانت كافية باقناعيان هذا العام افضل عام مر عليحسنا .لكن كيف ? انتم تسألونتغيرت جذريا و اكتشفت موهبتي و تعلمت ان علي الاصرار على هدفي حتى لو وصف بالسخيف و احققهفان هذه حياتي و هذه اعمالي و انا اقرر ماذا سافعل فيهاتجاوزت مرحلة الاكتئاب و تفائلة للحياةوغيرت صديقتي فقد كانت تتأثر باعمالي و حصلت على معدل 16.هذه حقيقة انا لا اكذب و الله حصلت على معدل 16بعد ان كنت 15وحقا اصبحت افضل و تجاهلت افكار ابناء خالتي السلبية و عاهدت نفسي اني ساحصل على 17 لابين ان الارادة و التركيز على الدروس هو سبب النجاح لا الحضحسنا نضرتي لسنة2020 انها افضل سنة مرت على حياتي