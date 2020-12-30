شعوري تجاه سنة 2020

PRENNSEE89521
:: عضو منتسِب ::
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ستنتهي 2020 تونتي تونتي
لتاتي تونتي تونتي وان2021
ارى الجميع كارهين لهذه السنة2020 لكني اتعجب فقد مرت علي و تعلمت اشياء عديدة و كانت سنة التغيير بالفعل حققت 10 اهداف ليست عضيمة لكنها كانت كافية باقناعي ان هذا العام افضل عام مر علي
حسنا .
لكن كيف ? انتم تسألون
تغيرت جذريا و اكتشفت موهبتي و تعلمت ان علي الاصرار على هدفي حتى لو وصف بالسخيف و احققه
فان هذه حياتي و هذه اعمالي و انا اقرر ماذا سافعل فيها
تجاوزت مرحلة الاكتئاب و تفائلة للحياة
وغيرت صديقتي فقد كانت تتأثر باعمالي و حصلت على معدل 16.هذه حقيقة انا لا اكذب و الله حصلت على معدل 16 بعد ان كنت 15
وحقا اصبحت افضل و تجاهلت افكار ابناء خالتي السلبية و عاهدت نفسي اني ساحصل على 17 لابين ان الارادة و التركيز على الدروس هو سبب النجاح لا الحض
حسنا نضرتي لسنة2020 انها افضل سنة مرت على حياتي