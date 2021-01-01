ذكريات باقية
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بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فهذا مشروع خيري نقدمه بين يديكم وهو عبارة عن موقع بعنوان:
موقع شرح الحديث
موقع شرح الحديث
والهدف من المشروع هو إيصال شروح الأحاديث للناس , يتميز بالأمور التالية:
1- اعتماد المراجع العلمية المعتمدة لدى العلماء , كفتح الباري للحافظ ابن حجر وشرح مسلم للنووي مع الشروح المعاصرة للعلماء المعتمدين كفضيلة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله والإمام الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغيرهما من أئمة أهل السنة والجماعة.
2- تسهيل العبارة وتقريبها حتى يفهمها عامة الناس.
3- جعل الموقع عبارة عن صفحات سهلة التصفح وواضحة للقراءة تحمل عنوان الأحاديث مثل شرح حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا.
4- تركيب أعلى معايير الحماية وذلك حفاظا على أجهزة وهواتف الزوار.
5- الاعتماد على عدة برمجيات لسرعة إستجابة الموقع حيث أن الصفحات تفتح بأسرع وقت ممكن, حتى مع أولئك الذين يعانون من بطئ الشبكة عندهم كمن يستعمل شبكة 3G.
6- تم اعتماد خوارزمية توفير انترنت الزوار حيث أن الموقع لا يستهلك موارد الانترنت بل يكفي أدنى أدنى شيء من الانترنت, وذلك توفيرا للزوار وتسهيلا لمن لا يتحمل تكلفة الانترنت العالي.
7- توفير خدمة طلب شرح معين لحديث معين فإذا كنت تريد شرحا لحديث معين بإمكانك طلبه منا عبر حسابنا على موقع تويتر: https://twitter.com/sharh_alhadith
فهذه بعض ميزات الموقع كما أننا نجدد الموقع بشكل مستمر حيث أن الموقع يعد موقعا جديدا ولا زلنا نضيف الشروح وقد لا نضيف يوميا حتى نضع الشروح المعتمدة.
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فهذا مشروع خيري نقدمه بين يديكم وهو عبارة عن موقع بعنوان:
موقع شرح الحديث
موقع شرح الحديث
والهدف من المشروع هو إيصال شروح الأحاديث للناس , يتميز بالأمور التالية:
1- اعتماد المراجع العلمية المعتمدة لدى العلماء , كفتح الباري للحافظ ابن حجر وشرح مسلم للنووي مع الشروح المعاصرة للعلماء المعتمدين كفضيلة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله والإمام الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغيرهما من أئمة أهل السنة والجماعة.
2- تسهيل العبارة وتقريبها حتى يفهمها عامة الناس.
3- جعل الموقع عبارة عن صفحات سهلة التصفح وواضحة للقراءة تحمل عنوان الأحاديث مثل شرح حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا.
4- تركيب أعلى معايير الحماية وذلك حفاظا على أجهزة وهواتف الزوار.
5- الاعتماد على عدة برمجيات لسرعة إستجابة الموقع حيث أن الصفحات تفتح بأسرع وقت ممكن, حتى مع أولئك الذين يعانون من بطئ الشبكة عندهم كمن يستعمل شبكة 3G.
6- تم اعتماد خوارزمية توفير انترنت الزوار حيث أن الموقع لا يستهلك موارد الانترنت بل يكفي أدنى أدنى شيء من الانترنت, وذلك توفيرا للزوار وتسهيلا لمن لا يتحمل تكلفة الانترنت العالي.
7- توفير خدمة طلب شرح معين لحديث معين فإذا كنت تريد شرحا لحديث معين بإمكانك طلبه منا عبر حسابنا على موقع تويتر: https://twitter.com/sharh_alhadith
فهذه بعض ميزات الموقع كما أننا نجدد الموقع بشكل مستمر حيث أن الموقع يعد موقعا جديدا ولا زلنا نضيف الشروح وقد لا نضيف يوميا حتى نضع الشروح المعتمدة.