نص تواصلي : الدعوة الى الاصلاح و الميل الى الزهد

اكتشاف معطيات النص :

ماذا تعني كلمة الزّهد؟ ترك متاع الدّنيا و الإقبال على الموت

ها انتشار المجون و الزندقة يعني انحلال المجتمع العباسي؟ ماذا بعد هذا

من الذّين حملوا لواء الثورة على المحتمع؟ من أخذتهم الحمية الذّينية و العزّة عليه.

ما الأسباب التي أدّت إلى ظهور المصلحين؟ انتشار العبث و غلو المجتمع العباسي في المتاهات

هل اقتصر الوعظ على عامة النّاس أم شمل الخلفاء و الأمراء؟ شملهم جميعا.

مناقشة معطيات النص :

ما مظاهر اللّهو المجون في العصر العباسي؟ الخمر القيان الغناء

علّل أسباب انتصاره. نقص الوازع الدّيني،دعوة الخلفاء إليه...

ما الظروف التي أوجدت حركة الإصلاح؟ حركة المجتمع نحو الهاويّة

ما الوسائل التي استعملها الوعاظ؟ المواجهة ، الزهد ، الاقتحام ، حلقات ، المساجد

ما الفرق بين الزّهد و التصوف؟ انظر درس "من شعر الزهد"

اذكر بعض أسماء الزّهاد و المصلحين؟ الحسن البصري،مالك بن دينار،أبو حنيفة،أبو العتاهية،عمرو بن عبيد،صالح بن عبد الجليل،أبو السمك.

بيّن أثر الحركة في الشّعر. استعماله كقالب لها في الوعظ و الإرشاد ، كما أنّه أصبح مهذبا.

الاستخلاص و التسجيل:

ما الموضوع الذّي عالجه الكاتب و ما نمطه؟ الاستغناء عن مآثر الجاهلية ، ترك متاع الدّنيا

لخص النّص.

حدّد مطاهر البيئة من خلال النّص. مجتمع ماجن لاه في ملذات الدنيا ، الفوضى و القلق ، انتشار دعاة الصلح و الوعظ ، تطرف الخلفاء ، طيش الشّعراء.

أثر ثقافات الأمم المستعربة هل كان سلبيا أم إيجابيا؟ دعّم رأيك بأمثلة. سلبيّ لمّا أقبلوا على مخالفة تعاليم الدّين (لهو بذخ ترف زندقة مجون قيان غناء خمرٌ...) و إيجابيّ لمّا أقبلوا على انتقاء مايخدمهم في إطار الشرع ( التجديد الترجمة الفكر الإسلامي الاقتصاد التجارة ) .