تحضير درس الحركة العلمية واثرها على الفكر والادب 2 ثانوي

اكتشاف معطيات النص :

ـ قامت الدولة العباسية بعد سقوط الدولة الأموية في الشام

ـ تحولت العاصمة من دمشق إلى بغداد لقيام الدولة على أكتاف الفرس .

ـ منح العباسيون حرية التفكير وحرية التعبير وحرية العقيدة , هذه الحريات الممنوحة جعلت العقول تنطلق وتبحث في شتى العلوم والمعارف ما جعل المجتمع يعيش في تقدم وازدهار في شتى المجالات .

ـ شجع الخلفاء العباسيون أنفسهم الحركة العلمية في شتى نواحيها وأمدوها بمالهم وجاههم , وجعلوا بلاطهم موطن كبار الشعراء والكتاب , وتنافسوا في فتح دور العلم , كما شجعوا حركة النقل

والترجمة والنسخ .

ـ كانت العلوم اليونانية والعقل اليوناني من بواعث التصنيف والاشتغال بالعلوم , وكان العقل الهندي من بواعث الزهد والحكمة وكانت الحضارة الفارسية من بواعث الزخرفة والتفخيم والموسيقى

مناقشة معطيات النص :

ـ كان لهذا الانقلاب أثر في الشعر العربي وقد ظهر ذلك الأثر في أغراضه وفنونه وأساليبه , فمن حيث أغراضه فإنها لم تكد تخرج عن نطاق النوع الغنائي , وقد ضعف الشعر السياسي وشعر الفخر والحماسة , وظهر الشعر الفلسفي , والشعر الصوفي , والشعر التعليمي , والشعر التهكمي والهزلي , والتراسل بالشعر , وقد استقل بعض الأبواب كالخمر والزهد , ووصف الصيد .

وقد حافظ الشعراء في بناء القصيدة على الأوضاع الموروثة عن الأقدمين .وأجروا تجديدا في ترك الابتداء بذكر الأطلال أحيانا إلى وصف القصور والخمور , والميل إلى هجر الغريب من التراكيب والألفاظ , والتزام البديع وأساليب البيان .

ـ ظهر أثر الحركة العلمية في النثر أكثر وأعمق مما هو في الشعر

لاعتماده على العقل .

ـ ظهر أثر الفلسفة والعلوم في النثر العباسي , فاتسع مجال التفكير وعني الكتاب بربط الأسباب بالمسببات , وامتدت العقول بتأثير النقل والترجمة إلى وضع الكتب , و اتباع الأساليب التصنيفية فيها .

الاستخلاص و التسجيل

ـ أسباب ازدهار ورقي الفكر العربي والإسلامي في العهد العباسي:

1 تمازج الشعوب المختلفة الأجناس

2 ازدهار حركة الترجمة

3 تشجيع الخلفاء والأمراء للشعراء والمفكرين والعلماء

4 انتشار المكتبات وحلق الدرس