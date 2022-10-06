شعر المديح النبوي و شعر الزهد عصر الضعف والإنحطاط

ريحـان

ريحـان

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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



🟥اللغة العربيّة و آدابها
🟧السنة الثالثة لجميع الشعب الأدبية
🟨الوحدة التعليمية الأولى : عصر الضعف والإنحطاط
🟩 شعر_المديح_النبوي / شعر_الزهد
🔵عصر الضعف والإنحطاط

🔴مقدمة : تبني جماعة من الشعراء أمثال ابن نباتة وابن العربي وغيرهم تيار الإصلاح محاولين إيقاف تيار الانحلال الجارف - فراحوا يذكرون بسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام فتعرضوا لكل صغيرة وكبيرة متعلقة به.فنظم البوصيري همزيته المشهورة وأتبعها بالبردة

1 🔴شعر_المديح 🔴
🔶تعريفه:
هو غرض شعري قديم. ظهر في عصر صدر الاسلام. وشاع في عصر المماليك مضمونه هو التغني بخصال النبي محمد عليه الصلاة والسلام وذلك بعرض صفاته الشكلية والخُلقية
🔶خصائصه :

🔸️خصائص غرض المديح النبوي في عصر المماليك:
🔹️أ🔹️على مستوى الأفكار
🔹- ذكر اخلاق النبي و صفاته الحسية / معجزاته / اعماله / 🔹الدعوة الى الاقتداء به / التعبير عن الشوق له /
🔹الدعوة إلى مكارم الأخلاق
🔹الدعوة إلى حماية الشريعة الإسلامية من الحملات الصليبية

🔹️ب🔹️على مستوى الأسلوب
🔶 الاقتباس و التضمين و كثرة المحسنات البديعية
🔶سهولة اللغة ووضوح معانيه
🔶وحدة البيت
🔶توظيف المعجم الديني

🔶نزعته
النزعة الإصلاحية والدينية لان الشاعر بصدد اصلاح مجتمعه
او اصلاح احوال المجتمع عن طريق تنويرهم بالدين الاسلامي

🔶أسباب انتشار شعر المديح في عصر الضعف:

جاء كرد فعل على تيار اللهو والمجون
*الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتصدي للحملات الصليبية المشككةفي الدين
*ضعف الوازع الديني
* الرغبة في اصلاح المجتمع

🔶اعلامه
ابن نباتة البصري
عائشة الباعونية
ابن الفارض

🔴 مفهوم الزهد في الأدب في عصر الضعف🔴
🔶هو غرض شعري قديم ظهر في العصر العباسي وانشر في عصر الضعف والانحطاط مفاده أن الشاعر يدعو إلى العزوف عن الدّنيا بكلّ لذاتها و الاعتصام عن الافتتان.

🔶و الزهد طبقات:
فيه التشدّد و التّزمت و فيه الأخذ من الحياة بوسط.
و يعزى أصل الزّهد إلى الهند و الصّين، و هو طارئ على الإسلام إلاّ إذا كان تركا للحياة و فقرا.

🔴· أسباب انتشار الزهد:
حين عمّ البذخ و تعاظم الفجور عزف بعض الناس عن هذه الحياة المادية، و حين ظهرت الزّندقة و الإلحاد انصرفوا إلى زواياهم يتعبدون، كما انتشر اللّهو
و المجون... فصار الزّهد مدرسة تحمي الأخلاق و تصون الدّين و ترفع المعنويات.

·🔶 أهم الشعراء الذين نظموا في هذا الفن:
ابن عربي، ابن نباتة المصري، البوصيري و ابن الوردي

🔴 الخصائص الفنية:
🔴توظيف الحكمة والاقتباس من القرآن والحديث دون إبداع فني في الخيال والصورة الشعرية.

شعر الزهد والتصوف:

غرضه الدعوة إلى التقشف، و العزوف عن الدنيا ومتاعها، والبعد عن الملذات و التحكم في الشهوات، و الدعوة إلى التمسك بقيم الدين السامية، والتوبة والاستقامة بعد الضلال، والاستعداد للآخرة.

من خصائصه:

-🔶 يغلب عليه طابع الوعظ ويظهر عليه الندم.

-🔶 التذكير بالآخرة وما عند الله من ثواب وعقاب.

- 🔶الاعتماد على القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف.

- 🔶سهولة العبارة ووضوح المعنى اللهم إلا بعض المصطلحات الصوفيةالمثقلة بالدلالات .

- 🔶المزج بين الإقناع العقلي و التأثير العاطفي.

🔴مميزات أسلوب البوصيري🔴

-🔶 الرصانة والجزالة وحسن إستعمال البديع

-🔶 الإقتباس من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف

- 🔶صدق العاطفة والإحساس

- 🔶بساطة الإفكار وتكرارها في بعض الأحيان

- 🔶إعتماده على وحدة البيت

- 🔶كثرة التضمين والبديع نتيجة عن توليد المعنى

🔴مميزات أسلوب ابن نباتة المصري:🔴

🔶التقليد على مستوى الشكل والمضمون

- 🔶إعتماده على وحدة البيت (وهي استقلال كل بيت شعري بمعنه عما قبله ومن بعده من الأبيات)

- 🔶كثرة التضمين والبديع نتيجة عن توليد المعنى

المدائح النبوية والزهد فيهما تشابه من ناحية الخصائص
 
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