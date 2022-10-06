شعر المديح النبوي و شعر الزهد عصر الضعف والإنحطاط

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
اللغة العربيّة و آدابها
السنة الثالثة لجميع الشعب الأدبية
الوحدة التعليمية الأولى : عصر الضعف والإنحطاط
شعر_المديح_النبوي / شعر_الزهد
عصر الضعف والإنحطاط
مقدمة : تبني جماعة من الشعراء أمثال ابن نباتة وابن العربي وغيرهم تيار الإصلاح محاولين إيقاف تيار الانحلال الجارف - فراحوا يذكرون بسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام فتعرضوا لكل صغيرة وكبيرة متعلقة به.فنظم البوصيري همزيته المشهورة وأتبعها بالبردة
1 شعر_المديح
تعريفه:
هو غرض شعري قديم. ظهر في عصر صدر الاسلام. وشاع في عصر المماليك مضمونه هو التغني بخصال النبي محمد عليه الصلاة والسلام وذلك بعرض صفاته الشكلية والخُلقية
خصائصه :
️خصائص غرض المديح النبوي في عصر المماليك:
️أ️على مستوى الأفكار
- ذكر اخلاق النبي و صفاته الحسية / معجزاته / اعماله / الدعوة الى الاقتداء به / التعبير عن الشوق له /
الدعوة إلى مكارم الأخلاق
الدعوة إلى حماية الشريعة الإسلامية من الحملات الصليبية
️ب️على مستوى الأسلوب
الاقتباس و التضمين و كثرة المحسنات البديعية
سهولة اللغة ووضوح معانيه
وحدة البيت
توظيف المعجم الديني
نزعته
النزعة الإصلاحية والدينية لان الشاعر بصدد اصلاح مجتمعه
او اصلاح احوال المجتمع عن طريق تنويرهم بالدين الاسلامي
أسباب انتشار شعر المديح في عصر الضعف:
جاء كرد فعل على تيار اللهو والمجون
*الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتصدي للحملات الصليبية المشككةفي الدين
*ضعف الوازع الديني
* الرغبة في اصلاح المجتمع
اعلامه
ابن نباتة البصري
عائشة الباعونية
ابن الفارض
مفهوم الزهد في الأدب في عصر الضعف
هو غرض شعري قديم ظهر في العصر العباسي وانشر في عصر الضعف والانحطاط مفاده أن الشاعر يدعو إلى العزوف عن الدّنيا بكلّ لذاتها و الاعتصام عن الافتتان.
و الزهد طبقات:
فيه التشدّد و التّزمت و فيه الأخذ من الحياة بوسط.
و يعزى أصل الزّهد إلى الهند و الصّين، و هو طارئ على الإسلام إلاّ إذا كان تركا للحياة و فقرا.
· أسباب انتشار الزهد:
حين عمّ البذخ و تعاظم الفجور عزف بعض الناس عن هذه الحياة المادية، و حين ظهرت الزّندقة و الإلحاد انصرفوا إلى زواياهم يتعبدون، كما انتشر اللّهو
و المجون... فصار الزّهد مدرسة تحمي الأخلاق و تصون الدّين و ترفع المعنويات.
· أهم الشعراء الذين نظموا في هذا الفن:
ابن عربي، ابن نباتة المصري، البوصيري و ابن الوردي
الخصائص الفنية:
توظيف الحكمة والاقتباس من القرآن والحديث دون إبداع فني في الخيال والصورة الشعرية.
شعر الزهد والتصوف:
غرضه الدعوة إلى التقشف، و العزوف عن الدنيا ومتاعها، والبعد عن الملذات و التحكم في الشهوات، و الدعوة إلى التمسك بقيم الدين السامية، والتوبة والاستقامة بعد الضلال، والاستعداد للآخرة.
من خصائصه:
- يغلب عليه طابع الوعظ ويظهر عليه الندم.
- التذكير بالآخرة وما عند الله من ثواب وعقاب.
- الاعتماد على القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف.
- سهولة العبارة ووضوح المعنى اللهم إلا بعض المصطلحات الصوفيةالمثقلة بالدلالات .
- المزج بين الإقناع العقلي و التأثير العاطفي.
مميزات أسلوب البوصيري
- الرصانة والجزالة وحسن إستعمال البديع
- الإقتباس من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف
- صدق العاطفة والإحساس
- بساطة الإفكار وتكرارها في بعض الأحيان
- إعتماده على وحدة البيت
- كثرة التضمين والبديع نتيجة عن توليد المعنى
مميزات أسلوب ابن نباتة المصري:
التقليد على مستوى الشكل والمضمون
- إعتماده على وحدة البيت (وهي استقلال كل بيت شعري بمعنه عما قبله ومن بعده من الأبيات)
- كثرة التضمين والبديع نتيجة عن توليد المعنى
المدائح النبوية والزهد فيهما تشابه من ناحية الخصائص
اللغة العربيّة و آدابها
السنة الثالثة لجميع الشعب الأدبية
الوحدة التعليمية الأولى : عصر الضعف والإنحطاط
شعر_المديح_النبوي / شعر_الزهد
عصر الضعف والإنحطاط
مقدمة : تبني جماعة من الشعراء أمثال ابن نباتة وابن العربي وغيرهم تيار الإصلاح محاولين إيقاف تيار الانحلال الجارف - فراحوا يذكرون بسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام فتعرضوا لكل صغيرة وكبيرة متعلقة به.فنظم البوصيري همزيته المشهورة وأتبعها بالبردة
1 شعر_المديح
تعريفه:
هو غرض شعري قديم. ظهر في عصر صدر الاسلام. وشاع في عصر المماليك مضمونه هو التغني بخصال النبي محمد عليه الصلاة والسلام وذلك بعرض صفاته الشكلية والخُلقية
خصائصه :
️خصائص غرض المديح النبوي في عصر المماليك:
️أ️على مستوى الأفكار
- ذكر اخلاق النبي و صفاته الحسية / معجزاته / اعماله / الدعوة الى الاقتداء به / التعبير عن الشوق له /
الدعوة إلى مكارم الأخلاق
الدعوة إلى حماية الشريعة الإسلامية من الحملات الصليبية
️ب️على مستوى الأسلوب
الاقتباس و التضمين و كثرة المحسنات البديعية
سهولة اللغة ووضوح معانيه
وحدة البيت
توظيف المعجم الديني
نزعته
النزعة الإصلاحية والدينية لان الشاعر بصدد اصلاح مجتمعه
او اصلاح احوال المجتمع عن طريق تنويرهم بالدين الاسلامي
أسباب انتشار شعر المديح في عصر الضعف:
جاء كرد فعل على تيار اللهو والمجون
*الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتصدي للحملات الصليبية المشككةفي الدين
*ضعف الوازع الديني
* الرغبة في اصلاح المجتمع
اعلامه
ابن نباتة البصري
عائشة الباعونية
ابن الفارض
مفهوم الزهد في الأدب في عصر الضعف
هو غرض شعري قديم ظهر في العصر العباسي وانشر في عصر الضعف والانحطاط مفاده أن الشاعر يدعو إلى العزوف عن الدّنيا بكلّ لذاتها و الاعتصام عن الافتتان.
و الزهد طبقات:
فيه التشدّد و التّزمت و فيه الأخذ من الحياة بوسط.
و يعزى أصل الزّهد إلى الهند و الصّين، و هو طارئ على الإسلام إلاّ إذا كان تركا للحياة و فقرا.
· أسباب انتشار الزهد:
حين عمّ البذخ و تعاظم الفجور عزف بعض الناس عن هذه الحياة المادية، و حين ظهرت الزّندقة و الإلحاد انصرفوا إلى زواياهم يتعبدون، كما انتشر اللّهو
و المجون... فصار الزّهد مدرسة تحمي الأخلاق و تصون الدّين و ترفع المعنويات.
· أهم الشعراء الذين نظموا في هذا الفن:
ابن عربي، ابن نباتة المصري، البوصيري و ابن الوردي
الخصائص الفنية:
توظيف الحكمة والاقتباس من القرآن والحديث دون إبداع فني في الخيال والصورة الشعرية.
شعر الزهد والتصوف:
غرضه الدعوة إلى التقشف، و العزوف عن الدنيا ومتاعها، والبعد عن الملذات و التحكم في الشهوات، و الدعوة إلى التمسك بقيم الدين السامية، والتوبة والاستقامة بعد الضلال، والاستعداد للآخرة.
من خصائصه:
- يغلب عليه طابع الوعظ ويظهر عليه الندم.
- التذكير بالآخرة وما عند الله من ثواب وعقاب.
- الاعتماد على القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف.
- سهولة العبارة ووضوح المعنى اللهم إلا بعض المصطلحات الصوفيةالمثقلة بالدلالات .
- المزج بين الإقناع العقلي و التأثير العاطفي.
مميزات أسلوب البوصيري
- الرصانة والجزالة وحسن إستعمال البديع
- الإقتباس من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف
- صدق العاطفة والإحساس
- بساطة الإفكار وتكرارها في بعض الأحيان
- إعتماده على وحدة البيت
- كثرة التضمين والبديع نتيجة عن توليد المعنى
مميزات أسلوب ابن نباتة المصري:
التقليد على مستوى الشكل والمضمون
- إعتماده على وحدة البيت (وهي استقلال كل بيت شعري بمعنه عما قبله ومن بعده من الأبيات)
- كثرة التضمين والبديع نتيجة عن توليد المعنى
المدائح النبوية والزهد فيهما تشابه من ناحية الخصائص