سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- 51
- العمر
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- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
الرشوة أصبحت قهوة :
والإختلاط أصبح تحضراً
والتبرج أصبح أناقة
والتعري أصبح حرية
والأمر بالمعروف أصبح تزمتاً
والنهي عن المنكر أصبح تخلُّفا
إبليس كان صريحاً معنا منذ البداية وأخبرنا بأنه سوف يضلنا في الدنيا ويتخلى عنا في الآخرة ولكن ....
صمٌ بكمٌ عميٌ فهُم لايعقلون
كلام يحزن القلب على زمن التحضر
إذا نصحت أحداً بترك معصية كان رده
أكثر الناس تفعل ذلك لست وحدي
ولو بحثت عن كلمة ( أكثر الناس )
في القرآن لوجدت بعدها:
أكثر الناس ﻻ يعلمون -أكثر الناس ﻻ يشكرون -أكثر الناس ﻻ يؤمنون
ولو بحثت عن كلمة ( أكثرهم )
لوجدت بعدها:
أكثرهم فاسقون – أكثرهم يجهلون- أكثرهم معرضون -أكثرهم ﻻ يعقلون- أكثرهم ﻻ يسمعون
فكن أنت من القليل الذين قال الله تعالى فيهم :
وقليل من عبادي الشكور - وما آمن معه إﻻ قليل - ثلة من اﻷولين وقليل من اﻵخرين
والإختلاط أصبح تحضراً
والتبرج أصبح أناقة
والتعري أصبح حرية
والأمر بالمعروف أصبح تزمتاً
والنهي عن المنكر أصبح تخلُّفا
إبليس كان صريحاً معنا منذ البداية وأخبرنا بأنه سوف يضلنا في الدنيا ويتخلى عنا في الآخرة ولكن ....
صمٌ بكمٌ عميٌ فهُم لايعقلون
كلام يحزن القلب على زمن التحضر
إذا نصحت أحداً بترك معصية كان رده
أكثر الناس تفعل ذلك لست وحدي
ولو بحثت عن كلمة ( أكثر الناس )
في القرآن لوجدت بعدها:
أكثر الناس ﻻ يعلمون -أكثر الناس ﻻ يشكرون -أكثر الناس ﻻ يؤمنون
ولو بحثت عن كلمة ( أكثرهم )
لوجدت بعدها:
أكثرهم فاسقون – أكثرهم يجهلون- أكثرهم معرضون -أكثرهم ﻻ يعقلون- أكثرهم ﻻ يسمعون
فكن أنت من القليل الذين قال الله تعالى فيهم :
وقليل من عبادي الشكور - وما آمن معه إﻻ قليل - ثلة من اﻷولين وقليل من اﻵخرين