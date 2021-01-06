فهرس المواضيع المميزة منتدى بيتي وموهبتي 2021

بسم الله والصلاةوالسلام على رسول الله

ها نحن نمضي قدما بابداعاتكم الحصرية والمميزة

بتميز اصحابها اعضائنا الكرام

مما اعطى دفعة نحو الابداع والمنافسة الجميلة المتناغمة

فيفيد البعض والبعض الاخر يستفيد

من افكار عملية واقتصادية

لتكرم الاجمل والافضل بختم التميز

وتكلل الاحسن ضمن الفعاليات بوسام مستحق

وبذلك نفتتح بحول الله فهرس السنة الجديدة

2020

الموضوع الحصري المتعوب عليه يتحصل على ختم التميز

كل عضو يشاركنا بالمواضيع الحصرية يتحصل على وسام في التكريمات الخاصة بالمنتدى

مع تمنياتي بالنجاحات في عديد المجالات