فهرس المواضيع المميزة لمنتدى بيتي وموهبتي 2023

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ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
12,335
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى





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بسم الله والصلاةوالسلام على رسول الله

ها نحن نمضي قدما بابداعاتكم الحصرية والمميزة

بتميز اصحابها اعضائنا الكرام
مما اعطى دفعة نحو الابداع والمنافسة الجميلة المتناغمة
فيفيد البعض والبعض الاخر يستفيد

من افكار عملية واقتصادية

لتكرم الاجمل والافضل بختم التميز

وتكلل الاحسن ضمن الفعاليات بوسام مستحق



وبذلك نفتتح بحول الله فهرس السنة الجديدة

2022



الموضوع الحصري المتعوب عليه يتحصل على ختم التميز



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كل عضو يشاركنا بالمواضيع الحصرية يتحصل على وسام التميز في التكريمات الخاصة بالمنتدى





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مع تمنياتي بالنجاحات في عديد المجالات





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