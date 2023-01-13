فهرس المواضيع المميزة+قوانين المشاركة في منتدى السياحة والسفر 2023

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
12,341
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى






بتحية صادقة مليئة بالحب والمودة لجميع اعضاء منتدى اللمة الجزائرية

تحية مِلؤها الاحترام والتقدير


اسعد الله جميع اوقاتكم بالمسرات

نعلن عن افتتاح منتدى السياحة والسفر
نرحب بـ الوكالات السياحية و أي وكالة تريد اعلان مدفوع لبرامجها السياحية
فنوفر لكم مساحات مخصصة في المواضيع المثبتة و عبر صفحة اللمة في الفايسبوك
للاعلان يمكنكم التواصل مع ادارة اللمة للاتفاق على التفاصيل عبر منتدى الإستفسارات
إضغط للتوسيع...

منتظرين منكم التفاعل والمشاركة

قوانين المشاركة في منتدى السياحة والسفر:

-مواضيع المنتدى تعتمد أساسا على المواضيع الحصرية فهدف المنتدى :التعريف بأماكن السياحة في الجزائر وفي بلدان آخر

-كل عضو يكتب موضوعا حصريا يكتب اسم المنطقة وفقرة تعريفية بها مع الصور الملتقطة وكل من يضع صورا لوحدها ينقل موضوعه الى ركن التصوير.

-الموضوع المميز الذي يحتوي على أكثر من 4 صور حصرية وفقرة تعريفية يختم ويوضع في فهرس التميز

-يسمح بوضع موضوعين خلال 24 ساعة فقط.

-يسمح بوضع استفسارات تخص مجال السياحة مثل استفسارات : أسعار الفنادق..أفضل المناطق السياحية في بلد أو ولاية معينة..الخ


أهلا وسهلا بجميع اللماويين واللماويات


في الرد الموالي نفتح فهرس التميز تابعونا ............

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فهرس المواضيع المميزة+قوانين المشاركة في منتدى السياحة والسفر


 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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