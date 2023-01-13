فهرس المواضيع المميزة+قوانين المشاركة في منتدى السياحة والسفر 2023

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 12,341
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- الجزائر ♥
- الجنس
- أنثى
بتحية صادقة مليئة بالحب والمودة لجميع اعضاء منتدى اللمة الجزائرية
تحية مِلؤها الاحترام والتقدير
اسعد الله جميع اوقاتكم بالمسرات
نعلن عن افتتاح منتدى السياحة والسفر
نرحب بـ الوكالات السياحية و أي وكالة تريد اعلان مدفوع لبرامجها السياحية
فنوفر لكم مساحات مخصصة في المواضيع المثبتة و عبر صفحة اللمة في الفايسبوك
للاعلان يمكنكم التواصل مع ادارة اللمة للاتفاق على التفاصيل عبر منتدى الإستفسارات
منتظرين منكم التفاعل والمشاركة
قوانين المشاركة في منتدى السياحة والسفر:
-مواضيع المنتدى تعتمد أساسا على المواضيع الحصرية فهدف المنتدى :التعريف بأماكن السياحة في الجزائر وفي بلدان آخر
-كل عضو يكتب موضوعا حصريا يكتب اسم المنطقة وفقرة تعريفية بها مع الصور الملتقطة وكل من يضع صورا لوحدها ينقل موضوعه الى ركن التصوير.
-الموضوع المميز الذي يحتوي على أكثر من 4 صور حصرية وفقرة تعريفية يختم ويوضع في فهرس التميز
-يسمح بوضع موضوعين خلال 24 ساعة فقط.
-يسمح بوضع استفسارات تخص مجال السياحة مثل استفسارات : أسعار الفنادق..أفضل المناطق السياحية في بلد أو ولاية معينة..الخ
أهلا وسهلا بجميع اللماويين واللماويات
في الرد الموالي نفتح فهرس التميز تابعونا ............
رابط الفهرس السابق
فهرس المواضيع المميزة+قوانين المشاركة في منتدى السياحة والسفر
قوانين المشاركة في منتدى السياحة والسفر:
-مواضيع المنتدى تعتمد أساسا على المواضيع الحصرية فهدف المنتدى :التعريف بأماكن السياحة في الجزائر وفي بلدان آخر
-كل عضو يكتب موضوعا حصريا يكتب اسم المنطقة وفقرة تعريفية بها مع الصور الملتقطة وكل من يضع صورا لوحدها ينقل موضوعه الى ركن التصوير.
-الموضوع المميز الذي يحتوي على أكثر من 4 صور حصرية وفقرة تعريفية يختم ويوضع في فهرس التميز
-يسمح بوضع موضوعين خلال 24 ساعة فقط.
-يسمح بوضع استفسارات تخص مجال السياحة مثل استفسارات : أسعار الفنادق..أفضل المناطق السياحية في بلد أو ولاية معينة..الخ
أهلا وسهلا بجميع اللماويين واللماويات
في الرد الموالي نفتح فهرس التميز تابعونا ............
رابط الفهرس السابق
فهرس المواضيع المميزة+قوانين المشاركة في منتدى السياحة والسفر