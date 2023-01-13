فهرس المواضيع المميزة+قوانين المشاركة في منتدى السياحة والسفر 2023

فنوفر لكم مساحات مخصصة في المواضيع المثبتة و عبر صفحة اللمة في الفايسبوك للاعلان يمكنكم التواصل مع ادارة اللمة للاتفاق على التفاصيل عبر

منتظرين منكم التفاعل والمشاركة



قوانين المشاركة في منتدى السياحة والسفر:



-مواضيع المنتدى تعتمد أساسا على ا لمواضيع الحصرية فهدف المنتدى :التعريف بأماكن السياحة في الجزائر وفي بلدان آخر



-كل عضو يكتب موضوعا حصريا يكتب اسم المنطقة وفقرة تعريفية بها مع الصور الملتقطة وكل من يضع صورا لوحدها ينقل موضوعه الى ركن التصوير.



-الموضوع المميز الذي يحتوي على أكثر من 4 صور حصرية وفقرة تعريفية يختم ويوضع في فهرس التميز



-يسمح بو ضع موضوعين خلال 24 ساعة فقط.

-يسمح بوضع استفسارات تخص مجال السياحة مثل استفسارات : أسعار الفنادق..أفضل المناطق السياحية في بلد أو ولاية معينة..الخ





أهلا وسهلا بجميع اللماويين واللماويات