فهرس المواضيع المميزة في منتدى التعليم الثانوي

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Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,373
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.



أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية



هنا ان شاء الله ستكون صفحة خاصة بفهرس المواضيع المميزة

هنا تُجمع جُلُ المواضيع المميزة التي ستساعدكم في مشواركم الدراسي

حيث سيتم ختم المواضيع الهادفة والمميزة و الحصرية بختم التميز


موضوع-مميز-المنتديات-التعليمية.gif



الأعضاء التي تكون لهم مشاركات مميزة و مواضيع حصرية
تفوق 3مواضيع يمنح لهم وسام التميز

وسام-التعليم-الثانوي.gif

يالتوفيق للجميع

نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت


في-امان-الله-وحفظه.gif

 
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