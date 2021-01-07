السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 470€ PAYSERA مقابل 214دج للأورو

السعر: ثابت / المصدر: صديق

لا أتعامل مع الأعضاء الجدد وحتى الأعضاء القدماء من لم يسبق لهم الشراء هنا

من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)



ثم يرفع داخل المحادثة

ملاحظات:

-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي

-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي

-لا أتعامل مع الأعضاء الجدد وحتى الأعضاء القدماء من لم يسبق لهم الشراء هنا



تنبيهات:

-أقل مبلغ للبيع 50€

-مدة الحجز للمشتري 24ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم

-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع

-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية

-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

-مدة الحجز للمشتري 24ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم