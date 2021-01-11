فهرس التميز لركن الزينة والعناية بالجسم والشعر 2021

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سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,827
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى

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أهلا وسهلا برائدات عالم المرأة خاصة ـ ركن الزينة والعناية بالجسم و الشعر ـ
هنا نجمع لكُن المواضيع التي تستحق ختم التميز اللماوي تكريما لكنّ عضواتنا الكريمات
و كذلك لتسهيل البحث عن أروع باقات التميز
و منه ننظم الركن ويسهل عليكن التصفّح

و نعطي لكل مُجتهدة نصيبها
فأي موضوع مميز خاص بالزينة و العناية بالجسم يختم بـــــ :

1.gif


العضوة التي تجمع في رصيدها أكبر عدد ممكن من المواضيع الحصرية في الركن تتحصل
على وسام :

ركن-الزينة.gif

في إنتظار تفاعلكن

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الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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