فهرس التميز لسنة2020 ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر

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ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,829
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
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أهلا وسهلا برائدات عالم المرأة خاصة ـ ركن الزينة والعناية بالجسم و الشعر ـ

هنا نجمع لكُن المواضيع التي تستحق ختم التميز اللماوي تكريما لكنّ عضواتنا الكريمات

و كذلك لتسهيل البحث عن أروع باقات التميز

و منه ننظم الركن ويسهل عليكن التصفّح

و نعطي لكل مُجتهدة نصيبها

فأي موضوع مميز خاص بالزينة و العناية بالجسم يختم بـــــ :

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العضوة التي تجمع في رصيدها أكبر عدد ممكن من المواضيع الحصرية في الركن تتحصل على وسام :


رقم5.gif
 
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