الاعتذار

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
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ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الاعتذار من الفضائل السامية التي تعبر الاخلاق العالية للفرد ، و هي لا تنقص منه و لا تضعه مستوى متدن .
لذلك نطرح السؤال التالي :
هل يعتبر الاعتذار من معاني الراقية و السامية للفرد او تدني في رأيكم اخوتي و اخواتي
ارجوا التفاعل في الموضوع لانه من خط يدي
 
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