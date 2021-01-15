بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الاعتذار من الفضائل السامية التي تعبر الاخلاق العالية للفرد ، و هي لا تنقص منه و لا تضعه مستوى متدن .

لذلك نطرح السؤال التالي :

هل يعتبر الاعتذار من معاني الراقية و السامية للفرد او تدني في رأيكم اخوتي و اخواتي

ارجوا التفاعل في الموضوع لانه من خط يدي