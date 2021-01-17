lailad
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 ماي 2020
- المشاركات
- 19
- النقاط
- 3
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- morocco
- الجنس
- أنثى
أصبحت العملات البديلة أكثر شهرة. العملات البديلة التي لديها بالفعل فائدة لديها أكبر إمكانات للنمو. حان الوقت الآن لإظهار التطورات والمنتجات التي تدعم العملات البديلة المختلفة. اليوم سوف نلقي نظرة على التوفير.
1) ما هو Covesting؟
يتم عرض موقع ويب Covesting. https://covesting.io
Covesting هي شركة عالمية للتكنولوجيا المالية تأسست بموجب قوانين جبل طارق ، والتي تقدم أكبر مجموعة من حلول البرمجيات للعملاء الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم. أصبحت Covesting واحدة من أولى الشركات في العالم التي تحصل على ترخيص تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT) من السلطات التنظيمية في جبل طارق.
الترخيص: https://www.fsc.gi/regulated-entities/dlt-providers-38؟
Covesting هي مطور "Covesting platform"
تربط منصة Covesting المتداولين بالمتابعين ، مما يسمح لهم بالربح جنبًا إلى جنب لتحقيق مكاسب متبادلة. يكسب المتداولون جزءًا من رسوم النجاح من حقوق المتابعين ، بينما يمكن للمتابعين الاستمتاع بالتداول الخالي من المتاعب باتباع الاستراتيجيات الناجحة للمتداولين الآخرين وفقًا للشركة.
كيف تعمل وحدة Covesting ㅡ
رابط تحميل الفيديو
Gofile
2) الشراكة مع PrimeXBT
https://primexbt.com
منصة تداول النسخ Covesting متاحة لجميع المستخدمين على PrimeXBT. يمكن للمستخدمين المسجلين الوصول إلى النظام الأساسي ببضع نقرات ، بينما تتم دعوة المستخدمين الجدد للتسجيل لتجربة النظام الثوري أولاً في سوق التشفير.
وحدة Covesting:
Covesting | PrimeXBT – Trade Crypto, Forex, CFD with No.1 Platform
ما هو PrimeXBT؟
PrimeXBT ، منصة تداول بالهامش قائمة على Bitcoin حائزة على جوائز تقدم العملات الأجنبية ومؤشرات الأسهم والسلع ذات أحجام التداول التي تزيد عن مليار دولار أمريكي. في حفل توزيع جوائز ADVFN المالية الدولية لعام 2020 ، فازت الشركة بجائزة أفضل منصة تداول بهامش البيتكوين.
تقدم المنصة:
● رافعة مالية تصل إلى 100 ضعف للعملات المشفرة.
● السيولة المجمعة من العديد من مزودي السيولة
● مجموعة واسعة من أدوات التحليل الفني للتداول
● الأمن والسيولة وبيئة تداول آمنة وفعالة
● أول وحدة نسخ تشفير للتداول
وحدة Covesting ، وهي منصة تداول نسخ مبتكرة ، متاحة الآن على PrimeXBT. نتيجة لشراكة B2B المستمرة ، تربط المنصة المتداولين بالمتابعين ، مما يمكنهم من الاستفادة من بعضهم البعض.
3) رمز COV
لدى Covesting رمز مميز Covesting price today, COV marketcap, chart, and info | CoinMarketCap
كشفت Covesting عن الفوائد التي سيحصل عليها حاملو الرمز المميز COV من خلال الاحتفاظ برمز الأداة المساعدة المصمم لمنصة تداول النسخ. سيتم تقسيم الأدوات المساعدة لرمز COV بين الأدوات المساعدة الأساسية والثانوية. تشمل أهداف Covesting التجارية الشراكة مع منصات أخرى تابعة لجهات خارجية في المستقبل من خلال اتفاقيات الترخيص البيضاء ، حيث سيتم تصميم المرافق الإضافية مع وضع الشركاء الرئيسيين في الاعتبار
مع عرض محدود للغاية فقط 18.000.0000 متداول Covesting (COV) Token Tracker | Etherscan
50٪ من العرض تحتفظ به أيد قوية
ما هو رمز COV وما فائدة فتحه على PrimeXBT؟
رمز الأداة المساعدة COV هو رمز ERC20 المستند إلى Ethereum المصمم لتعزيز الفوائد التي تقدمها Covesting للمجتمع التجاري.
عقد الرمز المميز لـ COV:
0xada86b1b313d1d5267e3fc0bb303f0a2b66d0ea7
رمز COV غير متاح في الولايات المتحدة أو ولايات قضائية أخرى حيث يحظر القانون المعاملات في رموز ERC-20 / cryptocurrencies مثل COV.
بفضل تكامل الرمز المميز لأداة COV ، يمكن لجميع المستخدمين الآن الاستفادة من الحوافز التالية ضمن وحدة Covesting في PrimeXBT:
تحسين رسوم النجاح للمتابعين: تتضمن جميع الصفقات التي تم نسخها بنجاح في الربح تقسيم حصة رسوم النجاح بين المتابع والمتداول والمنصة. باستخدام رموز COV ، سيتمكن كل متابع من تحسين النسبة المئوية لصالحهم.
لا توجد رسوم دخول للمتابعين: أدخلت وحدة Covesting رسوم دخول بنسبة 1٪ لجميع متابعات الإستراتيجية الجديدة. من خلال تنشيط الأداة المساعدة لرمز COV هذا ، سيتمكن المتابعون من تلويح هذه الرسوم تمامًا والاستمتاع بحرية إجراء العديد من المتابعات وإلغاء المتابعة يوميًا ، دون أي تكلفة إضافية.
خصم رسوم التداول لمديري الإستراتيجيات: من خلال دفع مبلغ ثابت من رموز COV ، يمكن لمديري الإستراتيجيات فتح خصم على رسوم التداول بنسبة 25٪ و 50٪ و 75٪ على التوالي. يجب أن تعمل هذه الأداة على تحسين نتائج التداول وربحية جميع متداولي وحدة Covesting.
برنامج COV Token Burn: سيقوم فريق Covesting بحرق جزء من الرسوم الناتجة عن وحدة تداول نسخ Covesting ، مما يقلل بشكل فعال من إمداد رمز COV. ستكون جميع معاملات حرق الرمز متاحة بشفافية داخل قسم الرمز المميز لـ COV وكذلك في Ethereum blockchain من خلال استكشاف عقد الرمز المميز COV.
PrimeXBT لتقديم رمز COV للشراء لفتح الأداة المساعدة على الفور
لدعم مجتمع Covesting في الحصول على رمز COV لأغراض تنشيط الأداة ومن أجل توفير تجربة مستخدم سلسة ، ستسمح PrimeXBT للمستخدمين بتنشيط هذه الأدوات باستخدام رصيد محفظة BTC الخاص بهم. على هذا النحو ، سيتم توجيه جميع BTC التي تم جمعها من عمليات تنشيط الأداة Covesting بشكل أكبر نحو عمليات إعادة شراء رموز COV المنهجية.
في المستقبل ، تنظر PrimeXBT أيضًا في توفير خدمات التبادل الفوري وفرصة شراء رموز COV مباشرة على المنصة لأغراض الاحتفاظ.
يمكن لمستخدمي PrimeXBT البدء في استخدام أدوات COV وإطلاق العنان للقوة الكاملة لوحدة Covesting نسخ التداول بدءًا من اليوم. تعد إضافة رمز COV المدمج في منصة Covesting مجرد طريقة أخرى تعتبر PrimeXBT بمثابة متجر شامل لجميع الأشياء التجارية.
لا تزال هناك العديد من الميزات في المستقبل: تكامل عنصر واجهة Uniswap لتجميع COV وسهولة الشراء عبر السلسلة ، وميزة اختيارية للمديرين - اعرض كل سجل التداول لمتابعيهم وأكثر من ذلك بكثير!
مع الأخذ في الاعتبار ما قيل ، فإن رمز COV لديه إمكانات عالية جدًا في منظور الوقت المتوسط. لدى Covesting مجتمع داعم ونشط للغاية لا تتردد في زيارة الدردشة البرقية الخاصة بهم
Covesting - Official (en)
4) كيفية شراء رمز COV
ㅡ قم بالتسجيل على 库币全球站| 全球领先的比特币/以太坊/瑞波币交易平台
ㅡ إيداع العملات المشفرة (BTC / ETH / تشفير آخر)
库币全球站| 全球领先的比特币/以太坊/瑞波币交易平台
ㅡ تحويل الأموال على حساب التداول
ㅡ افتح محطة تداول وابحث عن أزواج رمز COV
ㅡ اختر المبلغ الذي ترغب في شرائه ، وقم بوضع أمر السوق (انظر دفتر الطلبات)
إذا اشتريت COV حتى 2 من عملات البيتكوين ، فلن تحتاج إلى المرور عبر KYC!
5) ملخص
قم بزيارة موقع Covesting وقم بإجراء بحثك الخاص حول الرمز المميز. يمكنك أيضًا تجربة تداول العملات المشفرة على الهامش على PrimeXBT ، واستخدام الرمز الترويجي الخاص بي "PROMOCODE" واحصل على 50٪ من الإيداع. يمكنك أيضًا محاولة اتباع المتداولين ، ولكن تذكر دائمًا أن الأداء السابق للمتداولين لا يضمن أي نتائج مستقبلية. يرجى تقييم المدة التي كانت الاستراتيجية المنشورة نشطة على النظام الأساسي ، وكلما كانت الاستراتيجية أحدث كلما زادت المخاطر التي تحملها. يمكن أن تؤدي الاستراتيجيات التالية إلى خسارة كبيرة في رأس المال. مرة أخرى ، لا تستثمر أموالًا لست مستعدًا لخسارتها ، فإن اتباع الاستراتيجيات أمر محفوف بالمخاطر.
أسباب حمل COV
● فريق موثوق
● العرض رمزي محدود
● شركة مرخصة
● رمز تحت الرادار
● الشراكة مع منصة تداول قوية مع الكثير من المستخدمين
● فائدة كبيرة
● رمز بيرنز
● مجتمع قوي
● توصيات محللي TradingView Top
رابط الموقع
Covesting | PrimeXBT – Trade Crypto, Forex, CFD with No.1 Platform
1) ما هو Covesting؟
يتم عرض موقع ويب Covesting. https://covesting.io
Covesting هي شركة عالمية للتكنولوجيا المالية تأسست بموجب قوانين جبل طارق ، والتي تقدم أكبر مجموعة من حلول البرمجيات للعملاء الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم. أصبحت Covesting واحدة من أولى الشركات في العالم التي تحصل على ترخيص تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT) من السلطات التنظيمية في جبل طارق.
الترخيص: https://www.fsc.gi/regulated-entities/dlt-providers-38؟
Covesting هي مطور "Covesting platform"
تربط منصة Covesting المتداولين بالمتابعين ، مما يسمح لهم بالربح جنبًا إلى جنب لتحقيق مكاسب متبادلة. يكسب المتداولون جزءًا من رسوم النجاح من حقوق المتابعين ، بينما يمكن للمتابعين الاستمتاع بالتداول الخالي من المتاعب باتباع الاستراتيجيات الناجحة للمتداولين الآخرين وفقًا للشركة.
كيف تعمل وحدة Covesting ㅡ
رابط تحميل الفيديو
Gofile
2) الشراكة مع PrimeXBT
https://primexbt.com
منصة تداول النسخ Covesting متاحة لجميع المستخدمين على PrimeXBT. يمكن للمستخدمين المسجلين الوصول إلى النظام الأساسي ببضع نقرات ، بينما تتم دعوة المستخدمين الجدد للتسجيل لتجربة النظام الثوري أولاً في سوق التشفير.
وحدة Covesting:
Covesting | PrimeXBT – Trade Crypto, Forex, CFD with No.1 Platform
ما هو PrimeXBT؟
PrimeXBT ، منصة تداول بالهامش قائمة على Bitcoin حائزة على جوائز تقدم العملات الأجنبية ومؤشرات الأسهم والسلع ذات أحجام التداول التي تزيد عن مليار دولار أمريكي. في حفل توزيع جوائز ADVFN المالية الدولية لعام 2020 ، فازت الشركة بجائزة أفضل منصة تداول بهامش البيتكوين.
تقدم المنصة:
● رافعة مالية تصل إلى 100 ضعف للعملات المشفرة.
● السيولة المجمعة من العديد من مزودي السيولة
● مجموعة واسعة من أدوات التحليل الفني للتداول
● الأمن والسيولة وبيئة تداول آمنة وفعالة
● أول وحدة نسخ تشفير للتداول
وحدة Covesting ، وهي منصة تداول نسخ مبتكرة ، متاحة الآن على PrimeXBT. نتيجة لشراكة B2B المستمرة ، تربط المنصة المتداولين بالمتابعين ، مما يمكنهم من الاستفادة من بعضهم البعض.
3) رمز COV
لدى Covesting رمز مميز Covesting price today, COV marketcap, chart, and info | CoinMarketCap
كشفت Covesting عن الفوائد التي سيحصل عليها حاملو الرمز المميز COV من خلال الاحتفاظ برمز الأداة المساعدة المصمم لمنصة تداول النسخ. سيتم تقسيم الأدوات المساعدة لرمز COV بين الأدوات المساعدة الأساسية والثانوية. تشمل أهداف Covesting التجارية الشراكة مع منصات أخرى تابعة لجهات خارجية في المستقبل من خلال اتفاقيات الترخيص البيضاء ، حيث سيتم تصميم المرافق الإضافية مع وضع الشركاء الرئيسيين في الاعتبار
مع عرض محدود للغاية فقط 18.000.0000 متداول Covesting (COV) Token Tracker | Etherscan
50٪ من العرض تحتفظ به أيد قوية
ما هو رمز COV وما فائدة فتحه على PrimeXBT؟
رمز الأداة المساعدة COV هو رمز ERC20 المستند إلى Ethereum المصمم لتعزيز الفوائد التي تقدمها Covesting للمجتمع التجاري.
عقد الرمز المميز لـ COV:
0xada86b1b313d1d5267e3fc0bb303f0a2b66d0ea7
رمز COV غير متاح في الولايات المتحدة أو ولايات قضائية أخرى حيث يحظر القانون المعاملات في رموز ERC-20 / cryptocurrencies مثل COV.
بفضل تكامل الرمز المميز لأداة COV ، يمكن لجميع المستخدمين الآن الاستفادة من الحوافز التالية ضمن وحدة Covesting في PrimeXBT:
تحسين رسوم النجاح للمتابعين: تتضمن جميع الصفقات التي تم نسخها بنجاح في الربح تقسيم حصة رسوم النجاح بين المتابع والمتداول والمنصة. باستخدام رموز COV ، سيتمكن كل متابع من تحسين النسبة المئوية لصالحهم.
لا توجد رسوم دخول للمتابعين: أدخلت وحدة Covesting رسوم دخول بنسبة 1٪ لجميع متابعات الإستراتيجية الجديدة. من خلال تنشيط الأداة المساعدة لرمز COV هذا ، سيتمكن المتابعون من تلويح هذه الرسوم تمامًا والاستمتاع بحرية إجراء العديد من المتابعات وإلغاء المتابعة يوميًا ، دون أي تكلفة إضافية.
خصم رسوم التداول لمديري الإستراتيجيات: من خلال دفع مبلغ ثابت من رموز COV ، يمكن لمديري الإستراتيجيات فتح خصم على رسوم التداول بنسبة 25٪ و 50٪ و 75٪ على التوالي. يجب أن تعمل هذه الأداة على تحسين نتائج التداول وربحية جميع متداولي وحدة Covesting.
برنامج COV Token Burn: سيقوم فريق Covesting بحرق جزء من الرسوم الناتجة عن وحدة تداول نسخ Covesting ، مما يقلل بشكل فعال من إمداد رمز COV. ستكون جميع معاملات حرق الرمز متاحة بشفافية داخل قسم الرمز المميز لـ COV وكذلك في Ethereum blockchain من خلال استكشاف عقد الرمز المميز COV.
PrimeXBT لتقديم رمز COV للشراء لفتح الأداة المساعدة على الفور
لدعم مجتمع Covesting في الحصول على رمز COV لأغراض تنشيط الأداة ومن أجل توفير تجربة مستخدم سلسة ، ستسمح PrimeXBT للمستخدمين بتنشيط هذه الأدوات باستخدام رصيد محفظة BTC الخاص بهم. على هذا النحو ، سيتم توجيه جميع BTC التي تم جمعها من عمليات تنشيط الأداة Covesting بشكل أكبر نحو عمليات إعادة شراء رموز COV المنهجية.
في المستقبل ، تنظر PrimeXBT أيضًا في توفير خدمات التبادل الفوري وفرصة شراء رموز COV مباشرة على المنصة لأغراض الاحتفاظ.
يمكن لمستخدمي PrimeXBT البدء في استخدام أدوات COV وإطلاق العنان للقوة الكاملة لوحدة Covesting نسخ التداول بدءًا من اليوم. تعد إضافة رمز COV المدمج في منصة Covesting مجرد طريقة أخرى تعتبر PrimeXBT بمثابة متجر شامل لجميع الأشياء التجارية.
لا تزال هناك العديد من الميزات في المستقبل: تكامل عنصر واجهة Uniswap لتجميع COV وسهولة الشراء عبر السلسلة ، وميزة اختيارية للمديرين - اعرض كل سجل التداول لمتابعيهم وأكثر من ذلك بكثير!
مع الأخذ في الاعتبار ما قيل ، فإن رمز COV لديه إمكانات عالية جدًا في منظور الوقت المتوسط. لدى Covesting مجتمع داعم ونشط للغاية لا تتردد في زيارة الدردشة البرقية الخاصة بهم
Covesting - Official (en)
4) كيفية شراء رمز COV
ㅡ قم بالتسجيل على 库币全球站| 全球领先的比特币/以太坊/瑞波币交易平台
ㅡ إيداع العملات المشفرة (BTC / ETH / تشفير آخر)
库币全球站| 全球领先的比特币/以太坊/瑞波币交易平台
ㅡ تحويل الأموال على حساب التداول
ㅡ افتح محطة تداول وابحث عن أزواج رمز COV
ㅡ اختر المبلغ الذي ترغب في شرائه ، وقم بوضع أمر السوق (انظر دفتر الطلبات)
إذا اشتريت COV حتى 2 من عملات البيتكوين ، فلن تحتاج إلى المرور عبر KYC!
5) ملخص
قم بزيارة موقع Covesting وقم بإجراء بحثك الخاص حول الرمز المميز. يمكنك أيضًا تجربة تداول العملات المشفرة على الهامش على PrimeXBT ، واستخدام الرمز الترويجي الخاص بي "PROMOCODE" واحصل على 50٪ من الإيداع. يمكنك أيضًا محاولة اتباع المتداولين ، ولكن تذكر دائمًا أن الأداء السابق للمتداولين لا يضمن أي نتائج مستقبلية. يرجى تقييم المدة التي كانت الاستراتيجية المنشورة نشطة على النظام الأساسي ، وكلما كانت الاستراتيجية أحدث كلما زادت المخاطر التي تحملها. يمكن أن تؤدي الاستراتيجيات التالية إلى خسارة كبيرة في رأس المال. مرة أخرى ، لا تستثمر أموالًا لست مستعدًا لخسارتها ، فإن اتباع الاستراتيجيات أمر محفوف بالمخاطر.
أسباب حمل COV
● فريق موثوق
● العرض رمزي محدود
● شركة مرخصة
● رمز تحت الرادار
● الشراكة مع منصة تداول قوية مع الكثير من المستخدمين
● فائدة كبيرة
● رمز بيرنز
● مجتمع قوي
● توصيات محللي TradingView Top
رابط الموقع
Covesting | PrimeXBT – Trade Crypto, Forex, CFD with No.1 Platform