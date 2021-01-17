خلال دروسنا السابقة عملنا بشكل كبير على نشر كل المعلومات حول منصة primexbt التي تعتبر من أحسن المنصات التي يمكن أن تعتمد عليها في التداول أو بالاحرى التداول في العملات الرقمية فهي منصة متكاملة جدا وقد تحقق منها دولارات جيدة وسوف نعمل في هذا الدرس على شرح خصائص كيفية غلق الصفقة وأيضا كيفية سحب مالك الخاص.فمن خلال عملنا عبر الموقع لما نكون نعمل صفقة تداول من خلال الموقع قد لا تعرف كيف تقوم بغلق صفقة عبر الموقع لهذا خصصت لكم طريقة غلق الصفقة وهو الإعتماد على position اي لما تقوم بالتداول قد تكون لديك أرقام ظاهرة في تلك الخانة وهناك يمكن أن تقوم بعمليت غلق الصفقة نهائيات لكي لا تخسر المزيد من المال.وأكيد ستجد هذه الخانة لما تضغط على بيع او شراء من الموقع وهذه الخانة قد تجعلك تحدد متى تغلق الصفقة عبر الموقع لما تنتهي من التدول بشكل ألي دون الحاجة إلى الإنتظار من قائمة position أي الغلق اليدوي أو الألي للصفقة.وفي الأخير يمكن سحب المال الخاص بك بكل سهولة فقط بالضغط على إرسال المال الخاص بك إلى المحفظة التي تختارها إن كنت تريد السحب النهائي للمال الخاص بك.وهذا رابط الموقع للتسجيل