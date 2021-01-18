سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 627
- النقاط
- 51
- العمر
- 59
- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
اشبعو بها:
اشعر أن بعض الذين خطفهم الموت، قد تركوا لابنائهم ولزوجاتهم، وحتى لزملائهم في العمل و من يمارسون نفس حرفتهم. رسالة صريحة هي: لقد تركنا لكم الساحة فارغة فافعلو ما تشاؤون.
مخ الهدرة: هاي ليكم اشبعو بيها.
اشعر أن بعض الذين خطفهم الموت، قد تركوا لابنائهم ولزوجاتهم، وحتى لزملائهم في العمل و من يمارسون نفس حرفتهم. رسالة صريحة هي: لقد تركنا لكم الساحة فارغة فافعلو ما تشاؤون.
مخ الهدرة: هاي ليكم اشبعو بيها.