اشبعو بها:

ا شبعو بها :

اشعر أن بعض الذين خطفهم الموت، قد تركوا لابنائهم ولزوجاتهم، وحتى لزملائهم في العمل و من يمارسون نفس حرفتهم. رسالة صريحة هي: لقد تركنا لكم الساحة فارغة فافعلو ما تشاؤون .

مخ الهدرة: هاي ليكم اشبعو بيها .