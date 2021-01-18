اشبعو بها

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
627
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
اشبعو بها:
اشعر أن بعض الذين خطفهم الموت، قد تركوا لابنائهم ولزوجاتهم، وحتى لزملائهم في العمل و من يمارسون نفس حرفتهم. رسالة صريحة هي: لقد تركنا لكم الساحة فارغة فافعلو ما تشاؤون.
مخ الهدرة: هاي ليكم اشبعو بيها.
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
627
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
قال ناصر dz:
الله يعطيك العافية
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السلام عليكم ...
الله يعفيك اخي ناصر
للنّجاح أناس يُقدّرون معناه، وللإبداع أُناسٌ يحصدونه، لذا نقدّر جهودك المُضنية،
فأنتَ أهلٌ للشّكر والتّقدير ووجب علينا تقديرك، لك منّا كلّ الثّناء والتّقدير
 
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