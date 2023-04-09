جوائز الأوسكار لسنة 2022 لأفضل المواضيع و المواهب و الأعضاء

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمةً للعالمين

محمداً أشرف الخلق أجمعين، والسلام على الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

ثم أما بعد



يا صفوة الاحباب والخلان عفوا اذا استعصى علي التعبير و خانني الكلم في ساعة تكريم اجمل و افضل الاعضاء و اقوى المواضبع

اعترف اني اقف اليوم يا رفاق مقصرا حيران قد عقد الجميل منكم لساني فكل الذي قد نقدمه لكم لا يمكن ان يفيكم حقكم

ولا ان يعبر عن جزيل امتناننا لعطائكم لكن لعل التكريم يكون بعض من شفاء لصدورنا المتلهفة لشكركم

و ارواحنا المحبة لعطائكم اللامتناهي.

اننا اليوم نجتمع في هذا الحفل لتكريم

(افضل الأعضاء و المواضيع بأوسمة الأوسكار لسنة 2022)

على ما قاموا به من جهود حثيثة طيلة السنة التي كانت صعبة و مرهقة

نكرم الاعضاء الذين عملوا فيها بدأب وكانوا نعم الاعضاء الاوفياء العاملين و نعم الاصدقاء و نعم الزملاء

انهم شخصيات تستحق منا الشكر والتقدير وما هو منا منة عليهم بل هو واجبنا تجاههم

فكل منهم يستحق ان تكتب فيه القصائد وتهدى له الأوسمة

إرتأينا ان يكون رمضان مناسبة للتكريمات و ها نحن نكرم أفضل الأعضاء و أقوى المواضيع

بناء على الإحصائيات و الحضور و التواصل و الـتأثير

فإن وفقنا فمن الله وحده و ان خاننا التوفيق فنحن نقدم إعتذراتنا فهو اجتهاد بشري

قد يصيب أو يخيب

قبل التكريم

رمضان مبارك تقبل الله منا و منكم و غفر الله لنا و لكم و كل عام و انتم و اللمة بألف خير

إليكم أسماء الأعضاء و العناوين و الأوسمة

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قائمة الفائزين باحسن المواضيع من كل قسم هم :

أفضل المواضيع

في قسم الشريعة الاسلامية

الموضوع الفائز

ماذا لو ! ماذا لو ؟ - رأيت الذي ظلمته يوما بغيبة أو بمال وقد نسيت الموقف الذي مرّ عليه سنوات ، ينتظرك بكل لهفة ليأخذ حقّه! - حدث أمر بخلاف المعتاد وأنت على ذنبك الدّائم وكُلُّكَ إطمئنان بأن تجري الأمور كالعادة ففتحت عينيك على وجه لم تره من قبل وكان هو الذي لم تتمنَ يوما أن يأتي لك على حالتك تلك لتختم...

سلسلة من حكم السلف 📚 الحمد لله ... 🥀 ومن الدرر ومسائل الأثر ... 🥀🥀 منها ... وقال عبيد بن عمير / لا تزال الملائكة تصلي على إلانسان : ما دام أثر السجود في وجهه . .. خرجه البيهقي بإسناد صحيح . .. 🥀 أنظره / فتح الباري ج 07 ورقة / 360 ... 🌾🌾🌾 🥀🥀 ومنها ... قال شيخ الإسلام إبن تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات...

مجال التربية و التعليم

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منتدى واش راك تهدر

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يفنى مال الجدين وتبقى صنعة اليدين ... سلام ..أزول إن شاء الله تكونو بخير وصحتكم لابأس موضوع اليوم نهدرو فيه على الصنعة هاد الكلمة اللي راهي حبر على ورق عند ناس بالزاف ماشي واعيين للأهمية نتاعها في حياتنا ..خاصة وأننا نشوفو باللي كي درنا دراسات عليا كان الهدف الأول هو باش نصيبو خدمة مليحة بشهرية محترمة تكفي احتياجاتنا اليومية...

منتدى فرغ واش في قلبك

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كُنتُ فتيًا السلام عليكم في مدينتي و تحديدا عندما كُنت فَتِيًا لم أكن أعلم أن الزمن كفيل بكل شيء و أن القلوب على أشكالها تَقع و أنني أعيش في حلقة بدايتها فعل و نهايتها رد فِعل و أنه عميقا تحديدا بين الواقع و الخيال لا توجد صفة يطلق عليها إسم الكمال حينها كنت مدركا أنني أجيد الاختيار و أن القواعد خلقت من...

مجتمع اللمة العام

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رساله … بخط اليد رساله لأهل اللمه الجزائريه

الحوار والنقاش

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مواقع التواصل وتجهيل الشعوب من منا لا يملك حسابا على الفيسبوك . تيكتوك انستغرام تويتر هذه المواقع لا بد ان تكون جزءا من حياتنا حتى لو لم نمتلك حسابا . بالتاكيد سيقومو بعض الاصحاب باجبارنا على مشاهدة فيديو طريف او تعليمي على الاقل . لا مجال لانكار وجودها او التعامل على انه لا اساس لها لانها تمتلك ميزة غير موجودة في باقي...

منتدى الحياة الزوجية

الموضوع الفائز

أسس الزواج 🍒 لقد أصبح الزواج في عصرنا مكمن البلاء ومجمع الشقاء وماسلم منه الا قليل ، ذلك أن المرأة ما أصبحت إمرة بحق ، وأن الرجل ما استطاع أن يفهم من رجولته سوى الغلظة والشدة مع أهل بيته . ولو أن الفتيات قبل الزفاف ربين على أسس بناء عائلة لا شن حرب ما سمعنا بالطلاق إلا مرة بالدهر! ولو أن الرجال ساروا خلف...

عالم الحيوان والنبات

الموضوع الفائز

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القسم الادبي



ـ بوح القلم

الموضوع الفائز

ضياع جرب ان تقيس وجهك والجدران جرب هوس الجنون لاتخطئ مقاس كلماتك العابرون منك يسيجون المدينة وانت الغريب وسط الزحام تلتحف صمتك كما شئت لاشيء يدميك مثل امسك ولاشيء يبقيك بين رسالاتك بالامس او غدا ستصنع هويتك زمن الاعراس انتهى وانتهت حيزية ..صادرو الناي واللحن وكل الوجوه وانت كما انت تنتهي بك المسافة...

ـالمدونـــــــــــــــــــــــــــات

المدونة الفائزة

امل بعمر اليأس بعد ان تجتاحك الاحزان رويدا رويدا صدمة تتلوها صدمة ،وجرح بعد جرح ،بعد ان تتمكن من قلبك سكاكين اليأس واشياء تشبه الوجع حينها فقط عليك ان تبحث عن تلكمو الثقبة المشعة بالامل لكي تبعد نفسك من براثن الضيااع وتبني من جديد املا بعمر الياس وقوة بحجم الفشل كيف لا ونحن لم نخلق لكي نيأس السنا...

ـالأدب والشعر العامـي

الموضوع الفائز

برا، مابرا، المقبرة السلام عليكم أجمعين، اليوم جبتلكم حكاية شعبية من تأليفي، كتبتها بالدارجة، مستوحاة من مثل شعبي عندنا في المنطقة، معنى المثل حقيقي لقصة حقيقية لا أعرف تفاصيلها، ولكن الوالد رحمه الله كان يحكينا كل مرة، عن شخص توفي وقاموا بقراءة الحرز الموجود تحت وسادته والجملة المذكورة في العنوان كانت مكتوبة...

ـالمحاولات القصصية

الموضوع الفائز

للذكرى تعود.. مرت الدقيقة حين قالت : " سأعود .." تركت في المكان كل شيء عليه رائحته التي كساها البرد و الغبار ,, لا يمكن أن يبقى من الذكرى رائحة ..؟ , لكنه بقي قصة يمكن قراءتها كلما أحسست بقوة ألم الفقدان ,, و حين شعرت ببرودة اللحظات وضعت أناملها بين الصفحات :" كيف نشتاق و لا يجدك هذا الحنين المتألم ..؟ كل...

قائمة الفائزين باحسن مواهب من كل قسم هم :

قسم المواهب



منتدى الطبخ

الموضوع الفائز

~طبق لٓفْتٓاتْ~ السلام عليكم وش احوالكم لحباب الغاليين ان شاء تكونوا كامل بخير❤ اليوم حبيت نشارك معاكم الطبق هذا "لٓفْتٓاتْ" هذا هو الإسم لي نطلقوه عليهم في ولايتنا وعندو عدة تسميات كل واحد كيفاه يقولو نتوما كيفاش تسموه عندكم؟ 🤔 هذي الأكلة نديروها خصيصا في رأس السنة "يناير" وكي نسخفو عليها نديروها ماشي... @*amani*

ـالتصميم

الموضوع الفائز

بعض تصاميمي المطبوعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد طول غياب وانشغال عدت للمتي الحبيبة وهاته المرة في منتديات التصميم اخترت ان أبدا بالبعض من اعمالي مع رجائي ان تنال اعجابكم وأرى تعليقاتكم عليها على بركة الله في أمان الله يتبع...

الرسم

الموضوع الفائز

ـالتصوير

الموضوع الفائز

بعدستيSHM السلام عليكم اهل اللمة ، مرحبا بكم وبزوارنا الكرام كما عودتكم باقة منوعة من عدستي البسيطة اترككم مع الصور

ـتركيب الفيديو

الموضوع الفائز

إشتقت اليك يا أمي.. من مسرحية فهيم و الغابة المسحورة بصىوتي إشتقت اليك يا امي إشتقت لصوتك الشافي إشتاقت وجنتي قبله و ضمة حضنك الدافي إشتاقت روحي ريحك و عطر زرعنا الكافي إتشتاقت مقلتي طيفك و در ثغرك الصافي اسأت لنفسي من بابٍ سفيه هاجع غافي غفرانك امي غفرانك لقلبي الجاحد الجافي بقلم و صوت (حجايجي سها)

ـمحتوى كتابي

سلسلة لفائزة

المنفتح.. الحسي.. المفكر.. الحكم * قوى .. منفتح على الآخرين .. يتفاعل مع الناس دائما * واقعي .. لا يحب الخيال .. يحب النظرة الواقعية ..( أشوف بعيني علشان اصدق ) * مفكر .. عقلاني .. منطقي .. جاف المشاعر نسبيا * يحلل الواقع ويزنه بصورة منطقية * صارم .. حازم في قراراته .. سريع في اتخاذ القرار * الحارس..( أنا قدها .. اتكل على )...

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