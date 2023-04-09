جوائز الأوسكار لسنة 2022 لأفضل المواضيع و المواهب و الأعضاء

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,703
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمةً للعالمين
محمداً أشرف الخلق أجمعين، والسلام على الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
ثم أما بعد

يا صفوة الاحباب والخلان عفوا اذا استعصى علي التعبير و خانني الكلم في ساعة تكريم اجمل و افضل الاعضاء و اقوى المواضبع
اعترف اني اقف اليوم يا رفاق مقصرا حيران قد عقد الجميل منكم لساني فكل الذي قد نقدمه لكم لا يمكن ان يفيكم حقكم
ولا ان يعبر عن جزيل امتناننا لعطائكم لكن لعل التكريم يكون بعض من شفاء لصدورنا المتلهفة لشكركم
و ارواحنا المحبة لعطائكم اللامتناهي.
اننا اليوم نجتمع في هذا الحفل لتكريم
(افضل الأعضاء و المواضيع بأوسمة الأوسكار لسنة 2022)
على ما قاموا به من جهود حثيثة طيلة السنة التي كانت صعبة و مرهقة
نكرم الاعضاء الذين عملوا فيها بدأب وكانوا نعم الاعضاء الاوفياء العاملين و نعم الاصدقاء و نعم الزملاء
انهم شخصيات تستحق منا الشكر والتقدير وما هو منا منة عليهم بل هو واجبنا تجاههم
فكل منهم يستحق ان تكتب فيه القصائد وتهدى له الأوسمة
إرتأينا ان يكون رمضان مناسبة للتكريمات و ها نحن نكرم أفضل الأعضاء و أقوى المواضيع
بناء على الإحصائيات و الحضور و التواصل و الـتأثير
فإن وفقنا فمن الله وحده و ان خاننا التوفيق فنحن نقدم إعتذراتنا فهو اجتهاد بشري
قد يصيب أو يخيب
قبل التكريم
رمضان مبارك تقبل الله منا و منكم و غفر الله لنا و لكم و كل عام و انتم و اللمة بألف خير

إليكم أسماء الأعضاء و العناوين و الأوسمة
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قائمة الفائزين باحسن المواضيع من كل قسم هم :

أفضل المواضيع

في قسم الشريعة الاسلامية
الموضوع الفائز
www.4algeria.com

ماذا لو !

ماذا لو ؟ - رأيت الذي ظلمته يوما بغيبة أو بمال وقد نسيت الموقف الذي مرّ عليه سنوات ، ينتظرك بكل لهفة ليأخذ حقّه! - حدث أمر بخلاف المعتاد وأنت على ذنبك الدّائم وكُلُّكَ إطمئنان بأن تجري الأمور كالعادة ففتحت عينيك على وجه لم تره من قبل وكان هو الذي لم تتمنَ يوما أن يأتي لك على حالتك تلك لتختم...
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@همس الوُرود

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سلسلة من حكم السلف

📚 الحمد لله ... 🥀 ومن الدرر ومسائل الأثر ... 🥀🥀 منها ... وقال عبيد بن عمير / لا تزال الملائكة تصلي على إلانسان : ما دام أثر السجود في وجهه . .. خرجه البيهقي بإسناد صحيح . .. 🥀 أنظره / فتح الباري ج 07 ورقة / 360 ... 🌾🌾🌾 🥀🥀 ومنها ... قال شيخ الإسلام إبن تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات...
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عبارة ع سلسلة في الأعلى نموذج منها
من تقديم الاخ @إلياس
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مجال التربية و التعليم
الموضوع الفائز
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أخبار وزارة التربية الوطنية = حصري =

السلام عليكم وددت ان اقوم بفتح هذا الموضوع الذي يخص كل اخبار وزارة التربية الوطنية كل ماهو جديد ومتجدد وحصري تجدونه في هذا الموضوع ترقبوني سأكون معكم خطوة بخطوة الله يقدرنا واياكم ان شاء الله
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@جليلوس
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منتدى واش راك تهدر
الموضوع الفائز
www.4algeria.com

يفنى مال الجدين وتبقى صنعة اليدين ...

سلام ..أزول إن شاء الله تكونو بخير وصحتكم لابأس موضوع اليوم نهدرو فيه على الصنعة هاد الكلمة اللي راهي حبر على ورق عند ناس بالزاف ماشي واعيين للأهمية نتاعها في حياتنا ..خاصة وأننا نشوفو باللي كي درنا دراسات عليا كان الهدف الأول هو باش نصيبو خدمة مليحة بشهرية محترمة تكفي احتياجاتنا اليومية...
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@منال إدريس
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منتدى فرغ واش في قلبك
الموضوع الفائز
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كُنتُ فتيًا

السلام عليكم في مدينتي و تحديدا عندما كُنت فَتِيًا لم أكن أعلم أن الزمن كفيل بكل شيء و أن القلوب على أشكالها تَقع و أنني أعيش في حلقة بدايتها فعل و نهايتها رد فِعل و أنه عميقا تحديدا بين الواقع و الخيال لا توجد صفة يطلق عليها إسم الكمال حينها كنت مدركا أنني أجيد الاختيار و أن القواعد خلقت من...
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@bilel.dz
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مجتمع اللمة العام
الموضوع الفائز
www.4algeria.com

رساله … بخط اليد

رساله لأهل اللمه الجزائريه
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@aljentel
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الحوار والنقاش
الموضوع الفائز
www.4algeria.com

مواقع التواصل وتجهيل الشعوب

من منا لا يملك حسابا على الفيسبوك . تيكتوك انستغرام تويتر هذه المواقع لا بد ان تكون جزءا من حياتنا حتى لو لم نمتلك حسابا . بالتاكيد سيقومو بعض الاصحاب باجبارنا على مشاهدة فيديو طريف او تعليمي على الاقل . لا مجال لانكار وجودها او التعامل على انه لا اساس لها لانها تمتلك ميزة غير موجودة في باقي...
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@قيس محمد
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منتدى الحياة الزوجية
الموضوع الفائز
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أسس الزواج 🍒

لقد أصبح الزواج في عصرنا مكمن البلاء ومجمع الشقاء وماسلم منه الا قليل ، ذلك أن المرأة ما أصبحت إمرة بحق ، وأن الرجل ما استطاع أن يفهم من رجولته سوى الغلظة والشدة مع أهل بيته . ولو أن الفتيات قبل الزفاف ربين على أسس بناء عائلة لا شن حرب ما سمعنا بالطلاق إلا مرة بالدهر! ولو أن الرجال ساروا خلف...
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@صاحبة الأثر
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عالم الحيوان والنبات
الموضوع الفائز
www.4algeria.com

طائر القطا و أنواعه في الجزائر

من أجمل الطيور البرية وطيور الزينة في الجزائر واكثرها جمالا طائر اجتماعي فيما بينه يعيش في مجموعات واسراب .يتغذي على الحبوب وبذور النباتات البرية لا يستغني عن شرب المياه ويقطع مسافات طويلة لشرب المياه تصل الى 80 كيلومترا وينقل الماء الى فراخه عن طريق تخزينه في ريش الصدر . يتميز عن غيره من...
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@dahman kz
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القسم الادبي

ـ بوح القلم
الموضوع الفائز
www.4algeria.com

ضياع

جرب ان تقيس وجهك والجدران جرب هوس الجنون لاتخطئ مقاس كلماتك العابرون منك يسيجون المدينة وانت الغريب وسط الزحام تلتحف صمتك كما شئت لاشيء يدميك مثل امسك ولاشيء يبقيك بين رسالاتك بالامس او غدا ستصنع هويتك زمن الاعراس انتهى وانتهت حيزية ..صادرو الناي واللحن وكل الوجوه وانت كما انت تنتهي بك المسافة...
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@rafid2
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ـالمدونـــــــــــــــــــــــــــات
المدونة الفائزة
www.4algeria.com

امل بعمر اليأس

بعد ان تجتاحك الاحزان رويدا رويدا صدمة تتلوها صدمة ،وجرح بعد جرح ،بعد ان تتمكن من قلبك سكاكين اليأس واشياء تشبه الوجع حينها فقط عليك ان تبحث عن تلكمو الثقبة المشعة بالامل لكي تبعد نفسك من براثن الضيااع وتبني من جديد املا بعمر الياس وقوة بحجم الفشل كيف لا ونحن لم نخلق لكي نيأس السنا...
www.4algeria.com www.4algeria.com
@Hakan
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ـالأدب والشعر العامـي
الموضوع الفائز
www.4algeria.com

برا، مابرا، المقبرة

السلام عليكم أجمعين، اليوم جبتلكم حكاية شعبية من تأليفي، كتبتها بالدارجة، مستوحاة من مثل شعبي عندنا في المنطقة، معنى المثل حقيقي لقصة حقيقية لا أعرف تفاصيلها، ولكن الوالد رحمه الله كان يحكينا كل مرة، عن شخص توفي وقاموا بقراءة الحرز الموجود تحت وسادته والجملة المذكورة في العنوان كانت مكتوبة...
www.4algeria.com www.4algeria.com
@ذكريات
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ـالمحاولات القصصية
الموضوع الفائز
www.4algeria.com

للذكرى تعود..

مرت الدقيقة حين قالت : " سأعود .." تركت في المكان كل شيء عليه رائحته التي كساها البرد و الغبار ,, لا يمكن أن يبقى من الذكرى رائحة ..؟ , لكنه بقي قصة يمكن قراءتها كلما أحسست بقوة ألم الفقدان ,, و حين شعرت ببرودة اللحظات وضعت أناملها بين الصفحات :" كيف نشتاق و لا يجدك هذا الحنين المتألم ..؟ كل...
www.4algeria.com www.4algeria.com
@Tama Aliche
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يتحصل كل فائز على الوسام التالي
موضوع.gif
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قائمة الفائزين باحسن مواهب من كل قسم هم :

قسم المواهب

منتدى الطبخ
الموضوع الفائز
www.4algeria.com

~طبق لٓفْتٓاتْ~

السلام عليكم وش احوالكم لحباب الغاليين ان شاء تكونوا كامل بخير❤ اليوم حبيت نشارك معاكم الطبق هذا "لٓفْتٓاتْ" هذا هو الإسم لي نطلقوه عليهم في ولايتنا وعندو عدة تسميات كل واحد كيفاه يقولو نتوما كيفاش تسموه عندكم؟ 🤔 هذي الأكلة نديروها خصيصا في رأس السنة "يناير" وكي نسخفو عليها نديروها ماشي...
www.4algeria.com www.4algeria.com
@*amani*
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ـالتصميم
الموضوع الفائز
www.4algeria.com

بعض تصاميمي المطبوعة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد طول غياب وانشغال عدت للمتي الحبيبة وهاته المرة في منتديات التصميم اخترت ان أبدا بالبعض من اعمالي مع رجائي ان تنال اعجابكم وأرى تعليقاتكم عليها على بركة الله في أمان الله يتبع...
www.4algeria.com www.4algeria.com
@بنت الـ25
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الرسم
الموضوع الفائز
www.4algeria.com

حجم الرسمة 50/70

www.4algeria.com www.4algeria.com
@جمال عبدلي

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ـالتصوير
الموضوع الفائز
www.4algeria.com

بعدستيSHM

السلام عليكم اهل اللمة ، مرحبا بكم وبزوارنا الكرام كما عودتكم باقة منوعة من عدستي البسيطة اترككم مع الصور
www.4algeria.com www.4algeria.com
@Soumia hadj mohammed

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ـتركيب الفيديو
الموضوع الفائز
www.4algeria.com

إشتقت اليك يا أمي.. من مسرحية فهيم و الغابة المسحورة بصىوتي

إشتقت اليك يا امي إشتقت لصوتك الشافي إشتاقت وجنتي قبله و ضمة حضنك الدافي إشتاقت روحي ريحك و عطر زرعنا الكافي إتشتاقت مقلتي طيفك و در ثغرك الصافي اسأت لنفسي من بابٍ سفيه هاجع غافي غفرانك امي غفرانك لقلبي الجاحد الجافي بقلم و صوت (حجايجي سها)
www.4algeria.com www.4algeria.com
@السها
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ـمحتوى كتابي
سلسلة لفائزة
www.4algeria.com

المنفتح.. الحسي.. المفكر.. الحكم

* قوى .. منفتح على الآخرين .. يتفاعل مع الناس دائما * واقعي .. لا يحب الخيال .. يحب النظرة الواقعية ..( أشوف بعيني علشان اصدق ) * مفكر .. عقلاني .. منطقي .. جاف المشاعر نسبيا * يحلل الواقع ويزنه بصورة منطقية * صارم .. حازم في قراراته .. سريع في اتخاذ القرار * الحارس..( أنا قدها .. اتكل على )...
www.4algeria.com www.4algeria.com
@سعد606

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يتحصل كل فائز من اصحاب المواهب على الوسام التالي:
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يتبع ......
 
آخر تعديل:
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,703
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر

إليكم قائمة الأعضاء المكرمون
بوسام الأوسكار لسنة 2022
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تكريم ثلاثي لتتحصل الاخوات الثلاث على الوسام

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- أوسكار منتدى المطبخ الجزائري لموسم 2022:

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مع تحيات إدارة اللمة
متمنين للجميع عيدا مباركا
و كل عام و انتم و اللمة بألف خير
 
آخر تعديل:
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,703
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
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