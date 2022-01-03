فهرس التميّز منتدى واش راك تهدر لسنة 2022

الســـــــــلام عليــــــــــــكم ورحمـــــــــة الله وبركـــــــــاته

أهلا وسهلا بأحباب منتدى اللمة الجزائرية

نرحب بكم مع عام جديد متمنيين لكم الصّحة والعافية

واش راك تهدر

{ منتدى الحيوية والنشاط }

المنتدى اللي يقدرو الجزايريين يحكيو فيه بلغتهم الخاصّة

في مواضيع متنوعة

منتدى عندو تاريخ كبير....

منتدى يحتاج للحصري والمميز

يحتاج ليكم يا أقلام اللمة الجزائرية











كل موضوع مميز ينال ختم التميّز التالي:

وكل عضو يكون له موضوعين مميزين يتحصل على الوسام التالي

ملاحظة:

الموضوع آلمميز ترآعى فيه آلجوآنب آلآتيه حتى يستحق أن يطلق عليه لقب "موضوع مميز"

وحتى يستحق آن ينآل ختم آلتميز عن جدآره :

- آن لآ يخآلف شروط آلمشآركه في منتدى وآش رآك تهدر

- آن يعآلج قضيه آجتمآعيه ، آو عآده من آلعآدآت آلمنتشره،

آو غيرهآ من آلقضآيآ في شتى آلمجآلآت (يعني يكون ذآ فآئده)

- آن يكون آلموضوع جديد وحصري، يعآلج قضيه لم يتطرق لهآ من قبل،

آو لم يعطى لهآ حقهآ من آلكلآم وآلمنآقشه، بمعنى

قوانين منتدى واش راك تهدر تجدونها هنا