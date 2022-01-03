فهرس التميّز منتدى واش راك تهدر لسنة 2022

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,883
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
الســـــــــلام عليــــــــــــكم ورحمـــــــــة الله وبركـــــــــاته
أهلا وسهلا بأحباب منتدى اللمة الجزائرية
نرحب بكم مع عام جديد متمنيين لكم الصّحة والعافية
واش راك تهدر
{ منتدى الحيوية والنشاط }
المنتدى اللي يقدرو الجزايريين يحكيو فيه بلغتهم الخاصّة
في مواضيع متنوعة
منتدى عندو تاريخ كبير....
منتدى يحتاج للحصري والمميز
يحتاج ليكم يا أقلام اللمة الجزائرية


do.php



كل موضوع مميز ينال ختم التميّز التالي:



do.php



وكل عضو يكون له موضوعين مميزين يتحصل على الوسام التالي


do.php




do.php



ملاحظة:
الموضوع آلمميز ترآعى فيه آلجوآنب آلآتيه حتى يستحق أن يطلق عليه لقب "موضوع مميز"
وحتى يستحق آن ينآل ختم آلتميز عن جدآره :

- آن لآ يخآلف شروط آلمشآركه في منتدى وآش رآك تهدر

- آن يعآلج قضيه آجتمآعيه ، آو عآده من آلعآدآت آلمنتشره،
آو غيرهآ من آلقضآيآ في شتى آلمجآلآت (يعني يكون ذآ فآئده)

- آن يكون آلموضوع جديد وحصري، يعآلج قضيه لم يتطرق لهآ من قبل،
آو لم يعطى لهآ حقهآ من آلكلآم وآلمنآقشه، بمعنى
أن لآ يكون من آلموآضيع آلمكرره آلمسبوق بيهآ من قبل

- يؤخذ بعين آلآعتبآر تنسيق آلموضوع وإخرآجه في حلّةٍ متميزة


do.php




رابط المواضيع المميزة لعام 2013 :
قائمة المواضيع المميزة لمنتدى واش راك تهدر - متجدد -

رابط المواضيع المميزة لعام 2014

قائمة المواضيع المميزة لمنتدى واش راك تهدر 2014

رابط المواضيع المميزة لعام 2015
قائمة المواضيع المميزة لمنتدى واش راك تهدر2015

رابط المواضيع المميزة لعام 2016
قائمة المواضيع المميزة لمنتدى واش راك تهدر 2016

رابط المواضيع المميزة لعام 2017
قائمة المواضيع المميزة لمنتدى واش راك تهدر 2017

رابط المواضيع المميزة لعام 2018/2019/2020/2021
قائمة المواضيع المميزة لمنتدى واش راك تهدر 2018

في انتظار تفاعلكم وانتظروا منا الجديد :)


تحت إشراف

@Skor m@k
@جليلوس




قوانين منتدى واش راك تهدر تجدونها هنا

ضوابط و قوانين منتدى واش راك تهدر
 
آخر تعديل:
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
Top