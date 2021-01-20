ليس عيبا أن يجب الإنسان نفسه أميا بسبب أو بآخر ، و إنما العيب أن يقبل على نفسه البقاء على حاله هذا ، أي أميا

رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان أميا ، فأكرمه الله بالعلم و نزلت عليه اول آية تحثه على القراءة

تحمس اخي الامي و أقتد لرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم و كن ذا إرادة قوية و لا تفشل بل ثابر و ثابر حتى تصل إلى بر الأمان يخرجك من الظلام الدامس إلى النور الساطع ، نور العلم الذي تستطيع بفضله تفادي كثيرا من الاخطاء و الأخطار و تتخلص من ظلام الجهل الذي قد يغرقك في بحر من الهلاك و الضلال

وفقك الله اخي لما فيه الخير لك و لأهلك و وطنك