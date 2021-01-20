إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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ليس عيبا أن يجب الإنسان نفسه أميا بسبب أو بآخر ، و إنما العيب أن يقبل على نفسه البقاء على حاله هذا ، أي أميا
رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان أميا ، فأكرمه الله بالعلم و نزلت عليه اول آية تحثه على القراءة
تحمس اخي الامي و أقتد لرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم و كن ذا إرادة قوية و لا تفشل بل ثابر و ثابر حتى تصل إلى بر الأمان يخرجك من الظلام الدامس إلى النور الساطع ، نور العلم الذي تستطيع بفضله تفادي كثيرا من الاخطاء و الأخطار و تتخلص من ظلام الجهل الذي قد يغرقك في بحر من الهلاك و الضلال
وفقك الله اخي لما فيه الخير لك و لأهلك و وطنك
رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان أميا ، فأكرمه الله بالعلم و نزلت عليه اول آية تحثه على القراءة
تحمس اخي الامي و أقتد لرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم و كن ذا إرادة قوية و لا تفشل بل ثابر و ثابر حتى تصل إلى بر الأمان يخرجك من الظلام الدامس إلى النور الساطع ، نور العلم الذي تستطيع بفضله تفادي كثيرا من الاخطاء و الأخطار و تتخلص من ظلام الجهل الذي قد يغرقك في بحر من الهلاك و الضلال
وفقك الله اخي لما فيه الخير لك و لأهلك و وطنك