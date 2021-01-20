الأمية

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,090
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
ليس عيبا أن يجب الإنسان نفسه أميا بسبب أو بآخر ، و إنما العيب أن يقبل على نفسه البقاء على حاله هذا ، أي أميا
رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان أميا ، فأكرمه الله بالعلم و نزلت عليه اول آية تحثه على القراءة
تحمس اخي الامي و أقتد لرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم و كن ذا إرادة قوية و لا تفشل بل ثابر و ثابر حتى تصل إلى بر الأمان يخرجك من الظلام الدامس إلى النور الساطع ، نور العلم الذي تستطيع بفضله تفادي كثيرا من الاخطاء و الأخطار و تتخلص من ظلام الجهل الذي قد يغرقك في بحر من الهلاك و الضلال
وفقك الله اخي لما فيه الخير لك و لأهلك و وطنك
 
أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
الأميّة ليست نقيصة و إنّما النقيصة أن نرضى بالأميّة و نهيم في ظلمات الجهل لا نجد لنا قرارا...

أحسن الله إليك أخي
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,090
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال أبو مارية:
الأميّة ليست نقيصة و إنّما النقيصة أن نرضى بالأميّة و نهيم في ظلمات الجهل لا نجد لنا قرارا...

أحسن الله إليك أخي
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كلامك صحيح و صواب وفي محله اخي
اللهم امين يارب العالمين اجمعين
بورك فيك على الرد الجميل والقيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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