إلياس
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السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عزيزي التلميذ:
كثيرا ما نسمع من تلاميذ المتوسط بعد خروجهم من امتحان رسمي أو فرص رسمي من الأسئلة الطويلة أو المعقدة أو الطويلة أو الوقت غير كافي و هناك من يقول الأسئلة تعجيزية و ما شابه ذلك من الاحتجاجات التي لا مبرر لها عند العقلاء
عزيزي التلميذ
جاء موضوعي هذا " كيف تنجح في الامتحان " ليسهل لك هذه المشكلة و راعيت ذلك و أعطيت أهمية بالغة في ذلك و ربطها بالمحيط الذي يعيشه التلميذ في كل النواحي وذلك ليطور عقله هذا ما يجعله يكشف ما حوله لبناء الثقة في نفسه وحثه على بذل المجهود و المثابرة
اعلم عزيزي التلميذ أن دخولك لمعركة الامتحان و النجاح فيه ليس بالسهل حيث يكون ذلك بحفظ جميع القواعد و البراهين و النظريات في المواد العلمية و اعتقد جازما انك كل ما نظمت وقتك و تابعت مع الاستاذ و نهجت طريق الإكثار من حل التمارين و معرفة أسرارها ستنجح في امتحان المواد العلمية ، اما بالنسبة للمواد الأدبية الصدق الصدق اقول لك عليك بتلخيص الدروس و المطالعة و ذلك بالقراءة المتمهلة مع حل المواضيع من السنوات السابقة لاكتساب التجربة مع الأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية الرئيسة في المواد الأدبية
وفي الاخير
تحمس عزيزي التلميذ و اقتد برسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم و كن ذا إرادة قوية و لا تفشل حتى تنجح في امتحانك و تصل إلى ما تصبوا إليه و هو النجاح في الامتحان