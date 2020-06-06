السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهعزيزي التلميذ:كثيرا ما نسمع من تلاميذ المتوسط بعد خروجهم من امتحان رسمي أو فرص رسمي من الأسئلة الطويلة أو المعقدة أو الطويلة أو الوقت غير كافي و هناك من يقول الأسئلة تعجيزية و ما شابه ذلك من الاحتجاجات التي لا مبرر لها عند العقلاءعزيزي التلميذجاء موضوعي هذا " كيف تنجح في الامتحان " ليسهل لك هذه المشكلة و راعيت ذلك و أعطيت أهمية بالغة في ذلك و ربطها بالمحيط الذي يعيشه التلميذ في كل النواحي وذلك ليطور عقله هذا ما يجعله يكشف ما حوله لبناء الثقة في نفسه وحثه على بذل المجهود و المثابرةاعلم عزيزي التلميذ أن دخولك لمعركة الامتحان و النجاح فيه ليس بالسهل حيث يكون ذلك بحفظ جميع القواعد و البراهين و النظريات في المواد العلمية و اعتقد جازما انك كل ما نظمت وقتك و تابعت مع الاستاذ و نهجت طريق الإكثار من حل التمارين و معرفة أسرارها ستنجح في امتحان المواد العلمية ، اما بالنسبة للمواد الأدبية الصدق الصدق اقول لك عليك بتلخيص الدروس و المطالعة و ذلك بالقراءة المتمهلة مع حل المواضيع من السنوات السابقة لاكتساب التجربة مع الأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية الرئيسة في المواد الأدبيةوفي الاخيرتحمس عزيزي التلميذ و اقتد برسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم و كن ذا إرادة قوية و لا تفشل حتى تنجح في امتحانك و تصل إلى ما تصبوا إليه و هو النجاح في الامتحان