الحجاب اصبح حرية شخصية .....

لندرس المشكل من وين يبدا ..... الاب والام يا يطلقولها تسرح يا التنفاس مكاشوفي زوج مش ملاحالبنت ... تقولك ندير واش نحب حتى الحجاب ولا حرية شخصية ياوولا تخرج من الدار لابسة زي توصل لليسي دايرة زي- والحجاب يسترها ...اما هي تقول الحجاب يخبيني منوليش باهية وركزولي على كلاس هذيومنوليش كلاس ومنوليش كيووووت ....واما الميكاب ولا شيء مفروغ منو ... وفي نظرهن هذا هو التحضر ...... اي هو انك تكوني سهلت للجنس الاخر اما الملابس لي خرجوا جدد السنة هذي ولا العام لي فات هذوك وحدهم ....وبالتالي بالطبع ينوض السيد صباح بكري والبرد باه يسركالي قدامك ....بصح هذا مش عذر سيدي المحترم لنكن واقعيين ...... واعلم وتعلمين انو يعجبك الحال لما تكوني مرغوبةاختي الفاضلة ....صدقيني الحجاب عفة ....وحياء المراة بدون حياء لا اعلم ماذا اسميها ... اعلم ان هناك محجبات وفعلو العجاب لكن انت نيتك صافية وحجابك باه يرضي ربي ....صححي حجابك ومفهوم الحجاب عندك مش نهار حجاب ونهار سروال وحدة قاتلي هنا نلبس حجاب وكي نروح للولاية نلبس سروال اختي حبيبتي علاه الرجال لي هنا والرجال لي هييه مش كيفكيفعلاه حتاه خلينا هو راحلي اسمو يقول لابائنا ربيو بناتكم .........والله من حبي لكن انصح ومن غيرة عليكن .... حتاه ولاو يسبو فينا كسرنا ضهور ابائنا ...يقولو بنت فلان مش فلانهالدنيا زائلة ومتاعها وكل شيء تذكري يوم تقفين بين يدي الله ...... توبي لله واصلحي من لباسك .....ونحن بشر وكلنا نخطا .....واعوذ بالله من الرياء والنفاق ..............كنت مطولة بصح عييت وانا نحوس على الاحرففقط عندي فكرة واريد رايكم ........ علاه مش كل واحد في المنطقة نتاعو يدير حملة هكا ولا منعرف واش ....فالامر قد تفاقمفي امان الله