الحجاب اصبح حرية شخصية .....

Jorh
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 874
- النقاط
- 51
- محل الإقامة
- في قلب اقزامي 😂😂
- الجنس
- أنثى
سلام واش حوالكم عندي شحال مدرتش موضوع هكا قبل لا نبدا نهدر ولاني مش بالتابلات بالميكرو اعتذر عن الاخطاء اللغوية......
- اليوم في الباج فيسبوك دار عبد هكا منشور وقال ربيو بناتكم و والعام لي فات تلايمو اولياء الامور وراعو للبوليس شكاو بلي يروحو ويجيو على طريق الليسي والخ الخ
عمي قائد المنطقة ولا منعرف واش يسموه قاللهم ربيو بناتكم وذاك الساع ارواحو لينا انا لي مدوخني ثلج مطر ولا سخانة وشمس مع الصباح تلقاهم هوما لولين
.......
لندرس المشكل من وين يبدا ..... الاب والام يا يطلقولها تسرح يا التنفاس مكاش
وفي زوج مش ملاح
البنت ... تقولك ندير واش نحب حتى الحجاب ولا حرية شخصية ياو
ولا تخرج من الدار لابسة زي توصل لليسي دايرة زي
- والحجاب يسترها ...اما هي تقول الحجاب يخبيني منوليش باهية وركزولي على كلاس هذي
ومنوليش كلاس ومنوليش كيووووت ....واما الميكاب ولا شيء مفروغ منو ... وفي نظرهن هذا هو التحضر ...... اي هو انك تكوني سهلت للجنس الاخر اما الملابس لي خرجوا جدد السنة هذي ولا العام لي فات هذوك وحدهم ....وبالتالي بالطبع ينوض السيد صباح بكري والبرد باه يسركالي قدامك ....بصح هذا مش عذر سيدي المحترم لنكن واقعيين ...... واعلم وتعلمين انو يعجبك الحال لما تكوني مرغوبة
اختي الفاضلة ....صدقيني الحجاب عفة ....وحياء المراة بدون حياء لا اعلم ماذا اسميها ... اعلم ان هناك محجبات وفعلو العجاب لكن انت نيتك صافية وحجابك باه يرضي ربي ....
صححي حجابك ومفهوم الحجاب عندك مش نهار حجاب ونهار سروال وحدة قاتلي هنا نلبس حجاب وكي نروح للولاية نلبس سروال اختي حبيبتي علاه الرجال لي هنا والرجال لي هييه مش كيفكيف
علاه حتاه خلينا هو راحلي اسمو يقول لابائنا ربيو بناتكم .........والله من حبي لكن انصح ومن غيرة عليكن .... حتاه ولاو يسبو فينا كسرنا ضهور ابائنا ...يقولو بنت فلان مش فلانه
الدنيا زائلة ومتاعها وكل شيء تذكري يوم تقفين بين يدي الله ...... توبي لله واصلحي من لباسك .....ونحن بشر وكلنا نخطا .....
واعوذ بالله من الرياء والنفاق ..............كنت مطولة بصح عييت وانا نحوس على الاحرف
فقط عندي فكرة واريد رايكم ........ علاه مش كل واحد في المنطقة نتاعو يدير حملة هكا ولا منعرف واش ....فالامر قد تفاقم
في امان الله
- اليوم في الباج فيسبوك دار عبد هكا منشور وقال ربيو بناتكم و والعام لي فات تلايمو اولياء الامور وراعو للبوليس شكاو بلي يروحو ويجيو على طريق الليسي والخ الخ
عمي قائد المنطقة ولا منعرف واش يسموه قاللهم ربيو بناتكم وذاك الساع ارواحو لينا انا لي مدوخني ثلج مطر ولا سخانة وشمس مع الصباح تلقاهم هوما لولين
.......
لندرس المشكل من وين يبدا ..... الاب والام يا يطلقولها تسرح يا التنفاس مكاش
وفي زوج مش ملاح
البنت ... تقولك ندير واش نحب حتى الحجاب ولا حرية شخصية ياو
ولا تخرج من الدار لابسة زي توصل لليسي دايرة زي
- والحجاب يسترها ...اما هي تقول الحجاب يخبيني منوليش باهية وركزولي على كلاس هذي
ومنوليش كلاس ومنوليش كيووووت ....واما الميكاب ولا شيء مفروغ منو ... وفي نظرهن هذا هو التحضر ...... اي هو انك تكوني سهلت للجنس الاخر اما الملابس لي خرجوا جدد السنة هذي ولا العام لي فات هذوك وحدهم ....وبالتالي بالطبع ينوض السيد صباح بكري والبرد باه يسركالي قدامك ....بصح هذا مش عذر سيدي المحترم لنكن واقعيين ...... واعلم وتعلمين انو يعجبك الحال لما تكوني مرغوبة
اختي الفاضلة ....صدقيني الحجاب عفة ....وحياء المراة بدون حياء لا اعلم ماذا اسميها ... اعلم ان هناك محجبات وفعلو العجاب لكن انت نيتك صافية وحجابك باه يرضي ربي ....
صححي حجابك ومفهوم الحجاب عندك مش نهار حجاب ونهار سروال وحدة قاتلي هنا نلبس حجاب وكي نروح للولاية نلبس سروال اختي حبيبتي علاه الرجال لي هنا والرجال لي هييه مش كيفكيف
علاه حتاه خلينا هو راحلي اسمو يقول لابائنا ربيو بناتكم .........والله من حبي لكن انصح ومن غيرة عليكن .... حتاه ولاو يسبو فينا كسرنا ضهور ابائنا ...يقولو بنت فلان مش فلانه
الدنيا زائلة ومتاعها وكل شيء تذكري يوم تقفين بين يدي الله ...... توبي لله واصلحي من لباسك .....ونحن بشر وكلنا نخطا .....
واعوذ بالله من الرياء والنفاق ..............كنت مطولة بصح عييت وانا نحوس على الاحرف
فقط عندي فكرة واريد رايكم ........ علاه مش كل واحد في المنطقة نتاعو يدير حملة هكا ولا منعرف واش ....فالامر قد تفاقم
في امان الله