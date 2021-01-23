القطة بيشة ^^ تضع صغارها و لكن !!!

اليوم

وددت مشآركتكم خبرا جميلا

عن القطة بيشة^^



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القطة اصبحت اما للمرة الثالثة

و هذه الولادة صادفت يوم 15 جانفي

بعد يومين ...



للاسف القط الخامس لم يكتمل او انه تعسرت و لادته فتوقف عن الرضاعة حاولت ارضاعه بالرضاعة حليبا للاطفال لكن

لم يبقى كثيرا حتى توفي

فقمت بدفنه مباشرة في الصباح لكي لا تنتبه له فتحزن



هذه القطط الصغيرة مع امهم











في المواضيع القادمة ستتعرفون على نوعهم و جنسهم و كذا ابوهم وسترون من يشبهون ما شاء الله تبارك الرحمانهذه القطط الصغيرة مع امهمفي المواضيع القادمة ستتعرفون على نوعهم و جنسهم و كذا ابوهم وسترون من يشبهون

الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباًوالصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدينكانت مدة الحمل لديها 65 يوما بتمامو قد بدأ الم الولادة قبل بيوم على 23ثم يتقطع الالم الى غاية اليوم المولي يوم 15 في نفس الساعة على 23 بدات تضع اطفالها للاسف هذه المرة كنت الولادة عندها عسيرة جدا لكن لم نكن نعلم بذلكبمساعدتنا استطاعت ان تضع طفلها الاول ثم الثاني ثم الثالث و الرابع و عندما وصل الخامس كان تاخر الوقت كثيرا فتركناها تكمل لوحده على الساعة 2.30في الصباح لحظنا انها وضعت قطا خامسواستمرت في ارضاعهمالى اللقاء.....