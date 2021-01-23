القطة بيشة ^^ تضع صغارها و لكن !!!

Yasmina zahra
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
اليوم وددت مشآركتكم خبرا جميلا
عن القطة بيشة^^
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القطة اصبحت اما للمرة الثالثة
و هذه الولادة صادفت يوم 15 جانفي
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كانت مدة الحمل لديها 65 يوما بتمام
و قد بدأ الم الولادة قبل بيوم على 23
ثم يتقطع الالم الى غاية اليوم المولي يوم 15 في نفس الساعة على 23 بدات تضع اطفالها للاسف هذه المرة كنت الولادة عندها عسيرة جدا لكن لم نكن نعلم بذلك
بمساعدتنا استطاعت ان تضع طفلها الاول ثم الثاني ثم الثالث و الرابع و عندما وصل الخامس كان تاخر الوقت كثيرا فتركناها تكمل لوحده على الساعة 2.30
في الصباح لحظنا انها وضعت قطا خامس
واستمرت في ارضاعهم
بعد يومين ...
للاسف القط الخامس لم يكتمل او انه تعسرت و لادته فتوقف عن الرضاعة حاولت ارضاعه بالرضاعة حليبا للاطفال لكن
لم يبقى كثيرا حتى توفي
فقمت بدفنه مباشرة في الصباح لكي لا تنتبه له فتحزن
ما شاء الله تبارك الرحمان
هذه القطط الصغيرة مع امهم
في المواضيع القادمة ستتعرفون على نوعهم و جنسهم و كذا ابوهم وسترون من يشبهون
الى اللقاء.....