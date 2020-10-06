العناية بالقطة أثناء فترة الحمل و الولادة الجزء الثاني 2

إذا كان قد مر 61 يوما تقريبا وبدأت تفعل هذا فهي أعراض ولادة

مع ملاحظة انك قد تكون قد أخطأت فى حساب الأيام بالضبط

إذا لم تجلس فى المكان الذي أعددته لها احملها إليه واجلس بجانبها وامسح على ظهرها وتحدث معها بصوت خافض ودود

وبعد قليل أو مزيد من الوقت ستنام على جنبها وتبدأ فيما يسمى الحزق ( الطلق )

وسيكون واضحا جدا أنها ستلد... وقد تحاول الخروج من المكان .. حاول إرجاعها إلى المكان المحدد

أفضل أن تتواجد معها حتى تلد إذا كانت المرة الأولى لها

فبعض القطط تنزل صغارها داخل أكياس شفافة المفروض أن ينفتح هذا الكيس لوحده لتستطيع الصغار تنفس الهواء

ولكن قد لا ينفتح الكيس هذا فيجب أن تفتحه أنت يا بطل بشيء غير حاد حتى لا تجرح الصغير

مثلا قلم والطبيعي أن الصغير يصرخ بعد ثواني ..وتبدأ الأم فى لعقه لتجفيفه وتنشيط الدورة الدموية

وستجد أن الصغير سيزحف وحده إلى ثدي الأم سبحان الله

سيخرج بعد كل قط جزء ما يشبه كبده الدجاجة ويسمى (خلاص) تأكله الام وتترك جزء صغير مرتبط بالحبل السري لصغيرها.

لا انصح بالتدخل وقطع الحبل السري بنفسك ... اترك الأم تباشر مهمتها فالقطط تعرف جيدا ماذا تفعل.

وأحيانا تضطر للتدخل كما قلنا لفتح الكيس ليتنفس القط الصغير أو حتى أن تحمله وتنفخ فى انف ليخرج منه السوائل الجنينية ويتنفس النفخ من بعيد .

وإذا لم تلعقه الأم تكون مجهز قطعه قماش ناعمة صغيرة وتقوم بمسح الصغير برقة لتحل محل الأم لتنشيطه وتنبيهه حتى يفوق وتضعه بجانب الأم عند الثدي

الولادة تقوم الأم فيها بكل العمل تقريبا .. ولكن جلوسك بجانبها يكون من اجل أي ظرف طارئ لا قدر الله.

إياك إياك إياك .. أن تبعد الصغار الذين ولدتهم لمكان بعيد حتى ولو مجهز حتى تكمل ولادة الباقي... من خوفك عليهم مثلا ..

اترك الصغار جنب الأم ولا يزعجك تحركهم حولها أثناء الولادة

بعد الولادة ستنام قطتك الحبيبة مع صغارها فلا تزعجها ولا تجلس لمشاهدة الصغار

واتركها تنعم وتسعد بهم وبأمومتها ضع فى مكان قريب إناء به طعام وآخر به ماء... وكذلك طبق الإخراج.قريب لا اقصد ملاصق بمكان الولادة بل المقصود فى نفس الغرفة والأفضل غلق الباب عليها وعدم إدخال احد لمشاهدة الأم وصغارها من الضيوف والصغار

بعد نصف يوم انتهز فرصة قيام الأم لأي سبب وأبدل القماش الذي ولدت عليه بآخر قطني أيضا جاف نظيف حتى لا يبرد الصغار