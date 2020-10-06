العناية بالقطة أثناء فترة الحمل و الولادة الجزء الثاني 2

Yasmina zahra
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معنا في متابعة سلسلتنا الجميلة في الاعتناء بالقطط
موضوعنا اليوم عن
الاعتناء بالقطة اثناء الولادة
لمن يريد الاطلاع على الجزء الاول
العناية بالقطة أثناء فترة الحمل و الولادة الجزء الأول
إعراض الولادة :
عند قرب ميعاد الولادة ستعرف أنها ستلد إذا كنت موجود يومها
ستشعر أنها غير ثابتة فى مكان تتحرك وتمووء وكأنها ممغوصة
وستجدها قد بدأت فى تنظيف نفسها من مكان خروج صغارها
إذا كان قد مر 61 يوما تقريبا وبدأت تفعل هذا فهي أعراض ولادة
مع ملاحظة انك قد تكون قد أخطأت فى حساب الأيام بالضبط
إذا لم تجلس فى المكان الذي أعددته لها احملها إليه واجلس بجانبها وامسح على ظهرها وتحدث معها بصوت خافض ودود
وبعد قليل أو مزيد من الوقت ستنام على جنبها وتبدأ فيما يسمى الحزق ( الطلق )
وسيكون واضحا جدا أنها ستلد... وقد تحاول الخروج من المكان .. حاول إرجاعها إلى المكان المحدد
أفضل أن تتواجد معها حتى تلد إذا كانت المرة الأولى لها
فبعض القطط تنزل صغارها داخل أكياس شفافة المفروض أن ينفتح هذا الكيس لوحده لتستطيع الصغار تنفس الهواء
ولكن قد لا ينفتح الكيس هذا فيجب أن تفتحه أنت يا بطل بشيء غير حاد حتى لا تجرح الصغير
مثلا قلم والطبيعي أن الصغير يصرخ بعد ثواني ..وتبدأ الأم فى لعقه لتجفيفه وتنشيط الدورة الدموية
وستجد أن الصغير سيزحف وحده إلى ثدي الأم سبحان الله
سيخرج بعد كل قط جزء ما يشبه كبده الدجاجة ويسمى (خلاص) تأكله الام وتترك جزء صغير مرتبط بالحبل السري لصغيرها.
لا انصح بالتدخل وقطع الحبل السري بنفسك ... اترك الأم تباشر مهمتها فالقطط تعرف جيدا ماذا تفعل.
وأحيانا تضطر للتدخل كما قلنا لفتح الكيس ليتنفس القط الصغير أو حتى أن تحمله وتنفخ فى انف ليخرج منه السوائل الجنينية ويتنفس النفخ من بعيد .
وإذا لم تلعقه الأم تكون مجهز قطعه قماش ناعمة صغيرة وتقوم بمسح الصغير برقة لتحل محل الأم لتنشيطه وتنبيهه حتى يفوق وتضعه بجانب الأم عند الثدي
الولادة تقوم الأم فيها بكل العمل تقريبا .. ولكن جلوسك بجانبها يكون من اجل أي ظرف طارئ لا قدر الله.
إياك إياك إياك .. أن تبعد الصغار الذين ولدتهم لمكان بعيد حتى ولو مجهز حتى تكمل ولادة الباقي... من خوفك عليهم مثلا ..
اترك الصغار جنب الأم ولا يزعجك تحركهم حولها أثناء الولادة
بعد الولادة ستنام قطتك الحبيبة مع صغارها فلا تزعجها ولا تجلس لمشاهدة الصغار
واتركها تنعم وتسعد بهم وبأمومتها ضع فى مكان قريب إناء به طعام وآخر به ماء... وكذلك طبق الإخراج.قريب لا اقصد ملاصق بمكان الولادة بل المقصود فى نفس الغرفة والأفضل غلق الباب عليها وعدم إدخال احد لمشاهدة الأم وصغارها من الضيوف والصغار
بعد نصف يوم انتهز فرصة قيام الأم لأي سبب وأبدل القماش الذي ولدت عليه بآخر قطني أيضا جاف نظيف حتى لا يبرد الصغار
نصائح :
1- اهتم بغذائها جيدا .... حافظ على دفء المكان والصغار وعدم تعرضهم للفحات الهواء حتى ولو في الصيف
2- حذار من القطط الأخرى إذا كنت تقتنيها فى الفترة الأولى فقط وبعدها ممكن أن تسمح بدخولهم الغرفة ولكن تحت مراقبتك لهم
3- ستولد الصغار مغمضة .. فسبحان الله يكتمل تكوين العين بعد الولادة وعند تمام عشر أيام سيبدؤا بالتفتيح.
4- لا تساعد قط على أن يفتح عينه إلا إذا تأخر عن إخوته بثلاث أيام.
تجربتي في ولادة قطتي
كانت ولادة القطة اول تجربة لي فيها
لا اخفي اني سمعت قبلا انا القطة تحب صغارها حبا لا يقدر و انها تهمتم بهم و تقوم باي شي لا يمكن تصوروه و طالما كان يضرب بها المثل في العامية و لطالما سمعنا انا حتي القطة لا تتخلى عن صغارها، في البداية كان يصعب علي معرفة عدد ايام الحمل فكنت اعتمد على مدى انتفاخ بطنها و صحتها في يوم الولادة تغيرت القطة بعد ان كانت لا تحب ان نقترب منها او حتى لمس بطنها اصبحت تقترب منا و تريد ان نبقى الى جانبه و ما ان انهض للقيام بشيئ اجده تتبعني بموائه حتى اراها تاخدني و اجلس بجانبها في الصندوق. و في نفس الوقت كانت تقوم بالمشاجرة ادا رات قطا بجانبها حينها تاكدت انه موعد الولادة و بالفعل كانت تريد ان يبقى المنزل خاليا من اي قط، قمنا باخدها الى المكان الذي اختارته في اسفل الخزانة وضعنا لها صندوق و استمر معها الم الولادة تقريبا الى 13 ساعة على فترات متقطعة من 1 ظهرا لغاية الساعة 2 ليلا حينها لم استطع البقاء بجنبها في المكان الذي اختارته اخدنا الصندوق لغرفة ثانية و اشد عليها الالم بعدها بدات في وضع صغارها و احد تلو الاخر بينهم تقريبا من 5 الى 10 دقائق وذلك لانه مع كل صغير تقوم بتنظيفه و تاكل تلك الخلاصة المجودة حاولت مراقبتها للمساعدة حين يلزم خاصة ان احد الصغار ولدته ثم تلاهت عنه لتآكل الخلاصة هنا قمت بفتح كيس الصغير و المسح بنعومة في انفه ليتنفس لغاية ما انتهت من ولادتها على الساعة 4صباجا و بالفعل زحفت الصغار لجانب امها و بدات في عملية الرضاعة و المشاحنات عليها في الصباح قمت بتنظيف مكان الولادة ووضع فراش نضيف حاولت تخبئة الام و اطفالها لايام ريتما يكبر الصغار لكي لا يكونو وجبة للقطط الاخرى و بالفعل بعد مرور 15 ايام سمحت للقط "جوني" برؤية الصغار وكانت ردت فعله انه ساعد في تنظيف القطط لقضاء حاجتهم في غياب امهم كما استأنس بوجودهم و كان احن عليهم
هذه صورة من يوم الولادة
الصور من الايام الاولى
ان شاء الله الموضوع ينال اعجابكم كما يفيدكم بدرجة أولى بالتوفيق
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