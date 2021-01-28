الصديقتين ,,,,,,

mokhtar20

mokhtar20

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
120
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العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
كانتا صديقتين عزيزتين تدرسان مع بعضهما ,,,اجتازا امتحان البكالوريا ,,,فنجحت احداهما ورسبت الاخرى ,,,فكان الفراق
دخلت الاولى الجامعة وتزوجت الاخرى ولكن بقي الاتصال بينهما
في اول لقاء بينهما بدات تحكي المتزوجة عن ظروف زواجها والصعوبة التي تلقتها مع زوجها دو الدخل المحدود
في ثاني لقاء بينهما وكان بعد سنتين او اكثر بدات تحكي المتزوجة عن ظروفها مع اهل زوجها وعن المشاكل التي تحدث بينهما
في ثالث لقاء بينهما وكان بعد سنوات بدات تحكي المتزوجة عن تربية اولا دها والصعوبة التي تتكبدها من اجل توفير العيش الكريم
في رابع لقاء بينهما ,,,,,دائما المعاناة مع الاولاد وعن دراستهم
بعد كل لقاء تقتنع الصديقة الاخرى ان حياة صديقتها لا يمكن ان تحياها لا بد من تحسين حياتها فدرست بجد وتخرجت بتوفق وحصلت على عمل مرموق واجتهدت في عملها وبعد سنوات من الجهد كانت حققت مبتغاها ,,,عمل ,,سيارة ,,,,سكن ,,,
في لقاء اخر بينهما وكان بعد سنوات ,,,,, كانت الصدمة والدهشة حين دعت المتزوجة صديقتها لحضور عرس ابنتها التي ستتزوج قريبا ,,,
وسالت نفسها ماذا كنت افعل خلال هذه السنين واين تلك المشاكل التي كانت تحدثني عنها ,,,,,,وعندما حضرت العرس ورات الام مع ابنتها ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,النهاية لكم فتخيلوها ,,,,,,,,,,,,,,,,
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
ماااشاااء الله تباارك الله
جميلة هته القصة اخي الحاج مختار
فالعبرة بالنهايات و لكل مجتهد و مكافح نصر في الاخير
ينسيه تعب السنون و شقاء الايام
الجميل ان النهاية الجميلة تنسيك التعب و الارهاق و الجراح

صراحة قصتك رفعتلي معنوياتي
متأكد ان امري في الاخير سيكون فرحا و نصرا كبيرا
بإذن الله و عونه
 
mokhtar20

mokhtar20

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
120
النقاط
9
العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
الحمد الله على انها ادت مبتغاها ,,,,,والعبرة يا اخي هي النهاية فالمشاكل تزول خاصة في الاسر ولكن يبقى الاهم هي العلاقة بين الزوجين والناتج بينهما ,,,,,,,,,,,,,اسال اباك وامك عن المشاكل التي كانت بينهما وانضر اليوم الى حالهما عزيزان مكرمان وصدقني ان الحب بينهما اكبر من ان تراه عينيك ,,,,,,,,,,,ادام الله عليك نعمه وفرج عنك همك واسعدك في الدارين
 
أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
226
النقاط
513
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
قال mokhtar20:
كانتا صديقتين عزيزتين تدرسان مع بعضهما ,,,اجتازا امتحان البكالوريا ,,,فنجحت احداهما ورسبت الاخرى ,,,فكان الفراق
دخلت الاولى الجامعة وتزوجت الاخرى ولكن بقي الاتصال بينهما
في اول لقاء بينهما بدات تحكي المتزوجة عن ظروف زواجها والصعوبة التي تلقتها مع زوجها دو الدخل المحدود
في ثاني لقاء بينهما وكان بعد سنتين او اكثر بدات تحكي المتزوجة عن ظروفها مع اهل زوجها وعن المشاكل التي تحدث بينهما
في ثالث لقاء بينهما وكان بعد سنوات بدات تحكي المتزوجة عن تربية اولا دها والصعوبة التي تتكبدها من اجل توفير العيش الكريم
في رابع لقاء بينهما ,,,,,دائما المعاناة مع الاولاد وعن دراستهم
بعد كل لقاء تقتنع الصديقة الاخرى ان حياة صديقتها لا يمكن ان تحياها لا بد من تحسين حياتها فدرست بجد وتخرجت بتوفق وحصلت على عمل مرموق واجتهدت في عملها وبعد سنوات من الجهد كانت حققت مبتغاها ,,,عمل ,,سيارة ,,,,سكن ,,,
في لقاء اخر بينهما وكان بعد سنوات ,,,,, كانت الصدمة والدهشة حين دعت المتزوجة صديقتها لحضور عرس ابنتها التي ستتزوج قريبا ,,,
وسالت نفسها ماذا كنت افعل خلال هذه السنين واين تلك المشاكل التي كانت تحدثني عنها ,,,,,,وعندما حضرت العرس ورات الام مع ابنتها ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,النهاية لكم فتخيلوها ,,,,,,,,,,,,,,,,
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إن بعد العسر يسرا...
 
أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
226
النقاط
513
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
ماااشاااء الله تباارك الله
جميلة هته القصة اخي الحاج مختار
فالعبرة بالنهايات و لكل مجتهد و مكافح نصر في الاخير
ينسيه تعب السنون و شقاء الايام
الجميل ان النهاية الجميلة تنسيك التعب و الارهاق و الجراح

صراحة قصتك رفعتلي معنوياتي
متأكد ان امري في الاخير سيكون فرحا و نصرا كبيرا
بإذن الله و عونه
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من وجد الله فما فقد؟

كن مع الله و امض لا تخاف ، راح يجي النصر و لو بعد حين هذا مو وعدي أنا وعد الله جلّ في علاه
 
mokhtar20

mokhtar20

:: عضو مُشارك ::
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
راك غايب ,,,,,,حتى ولفتنا ومن بعد قطعت علينا ,,,,,معليش وكما قلت,,,, إن بعد العسر يسرا...
 
أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
226
النقاط
513
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
قال mokhtar20:
راك غايب ,,,,,,حتى ولفتنا ومن بعد قطعت علينا ,,,,,معليش وكما قلت,,,, إن بعد العسر يسرا...
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لا تلمني و لٌمْ قلمي الشقيّ العصيّ
و الله لا يطاوعني حين أريد أن أكتب
 
mokhtar20

mokhtar20

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
120
النقاط
9
العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
يا اخي بدل القلم ,,,,,,,,,,,,وها هي المشكلة حلت ,,,,لا تحاول الكتابة ولا تفكر اصلاا بالموضوع بل احمل القلم واتركه يخطط بل حتى اتركه يرسم ان رغب بذلك ,,, ولا تعصر مخك في التفكير بالمفردات بل اجعله يكتب مايتلى عليه مهما احتقرت الكلمة ,,,,,,عندئذ ستشعر بالراحة و سيطاوعك القلم فهو لا يحب ان يرغم
 
أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
226
النقاط
513
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
قال mokhtar20:
يا اخي بدل القلم ,,,,,,,,,,,,وها هي المشكلة حلت ,,,,لا تحاول الكتابة ولا تفكر اصلاا بالموضوع بل احمل القلم واتركه يخطط بل حتى اتركه يرسم ان رغب بذلك ,,, ولا تعصر مخك في التفكير بالمفردات بل اجعله يكتب مايتلى عليه مهما احتقرت الكلمة ,,,,,,عندئذ ستشعر بالراحة و سيطاوعك القلم فهو لا يحب ان يرغم
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يا ريت أسوي هيك و ينحل المشكل
ذوقي ينتقد كل ما أكتبه
كل ما أكتبه لا يعجبني ههه
لكن سأحاول الليلة
 
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