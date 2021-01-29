نصيحة للمقبلين على الدنياا

نصيحة للشباب المقبل على الدنيا ,,,,,اعتبرو ولا تكونوا عبرة ,,,,لستم اول من يمشي في هذه الدنيا ,,,لكي تمشوها بمجهودكم وبمعتقدكم وبافكاركم لا تقبلوا على الدنيا وانتم واضعين في حسبانكم انكم اعلم وادرى بحياتكم وبوقتكم ,,,,تتحيلون على الكبار وكانكم انتم من ابتكر هذه الحيل و هذه الافكار ,,,,,,انضروا الى من كان قبلكم ,,,,,,,,,الدنيا هي نفسها من ادم الى الان و الانسان هو نفسه من ادم الى الان ,,,,,ضحكة الانسان الاول وبكائه وحزنه وحبه و مشاعره ,,,,,هي نفسها ,,,,لم يتغير الانسان لكي تتغير فيه هذه الاشياء ,,,,تغيرت الماديات والوسائل فقط ,,,لست اول من سرق او اول من قتل او اول من خدع او اول من غش او اول من كره او اول من حسد ,,,,,,,

انظر الى من سرق قبلك ,,,,,كيف كان مصيره ,,,,,,,فمهما عملت فستقع كماوقع هو لانه كان يفكر مثلك عندما ذكروا له سابقه وقال انا لست مثله انا اذكى منه ,,,,,انظرو للمراة المخالطة للرجال ,,,كانت تقول انا لست مثل النساء انا لست غبية لكي افقد شرفي بسهولة انا اذكى ولكنها وقعت في المحضور وانتشر خبرها بين النساء ,,,,,,انظروا للراشي ,,للحاسد,,,,للقاتل ,,,,للساحر,,,,,,لا تقل انا اذكى من هؤلاء ,,لا تمشي وحدك بتفكيرك ,,,,,,اعتبر من الذين سبقوك ,,,,,,اطلب النصيحة من الذين سبقوك ,,,,,,انظر للطفل الصغير عندما يتحايل ,,,,سيظن نفسه انه خدعك ولكن انت من تتغابى لكي لا تجرح مشاعره ,,,,,هكذا ينظر اليك من سبقك سناااا وعلم من الدنيا مالم تختبره ,,,تعلم من الكبار هدوؤهم ,,,ثقلهم ,,,رزانتهم ,,,,قلة كلامهم ,,,,تواضعهم ,,,,صراحتهم ,,,,,بساطتهم ,,,,تعلم ولا تقل انا اذكى منهم