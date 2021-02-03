اين المشكلة ,,,,,

كنت صغيرااا عندما بدات استيقض على صراخ امي,,,,هيا افق افق ,,,كنت مازلت لا اتكلم ,,,انهض باكرااا مغمض العينين,,الى اين لا ادري ,,,اجد نفسي عند اناس لا اعلمهم ,,,,في بيت غريب ,,تتكرر هذه العملية كل يوم ,,,,الى ان عرفت ان والديا يعملان وكل يوم ياخذونني الى جدتي او عمتي او اخالتي ,,المهم حسب الظروف ,,,لا ارجع الى البيت الا عند المساء لاجد امي منهمكة في امور البيت وابي بين التلفاز وخارج البيت ,,,اسال امي لما اذهب الى الاهل ,,انه العمل يابني ,,ولما تعملين ,,,,من اجلك انت يابني ,,,,ولكن يا امي انا اريدك في البيت ,,انت لا تعرف عندما تكبر ستعرف ,,,,مرت الايام ,,كل يوم اذهب وانا مغمض العينين الى اين ,,,الى بيت يسمونه الحضانة ,,اكل ونوم ولعب ,,انا لا اريد هذه الاشياء انا اريد ان ابقى في البيت ,,,كلا عليك ان تتعلم هذا لمصلحتك,,,,نسيت ان اخبركم ,,,,هناك يومين لا تعمل فيهما امي ,,,ولكن استيقظ باكرااا كالعادة ,,,,استيقظ لاجد والديا نائمين ,,,,,ادور في البيت ثم ادور لاجد نفسي راجعاا الى فراشي لانام ,,,,وتبدا معركة النوم ,,,الى ان اغلبه لافيق على صياح امي انهض ايها الكسول ,,انهض ,,,,لا ستيقض مرة اخرى ,,الى اين لا ادري فلا يوجد لدي اصدقاء هناوو اصدقائي كلهم في البيت الذي اذهب له كل صباح ,,,,,وتمر الايام وانا اسمع الكلام من ابناء اهلي عندما اتشاجر معهم ,,,,روح لداركم ,,,,شراك دير عندنا,,,,,وهكذا الا ان جاء موعد الفرج مع استلامي للمفاتيح البيت واصبحت اذهب لبيتنا وتخلصت من بيوت الاهل ,,,اعود كل يوم لاستلقي في فراشي فلا احد في البيت اذهب للثلاجة لابحث على شئ يؤكل ,,,,,ثم اعود استلقي ,,,,وتمر الايام ,,,,تقول امي انا اعمل من اجلك ويقول ابي انا اعمل من اجلك ,,,,,انا احصل على ما اريد ,,,عندما كنت ادرس كنت اسمع عن حنان الام وعطف الاب وعن الاسرة السعيدة وعن التماسك والدفئ ,,,,لكني انا لم استشعر هذه الاشياء في بيتنا ,,,,,هل هما حقاااا يعملان من اجلي ام من اجل السيارة التي تتغير في كل مرة ,,,,او البيت التي يزخرف عند كل موضة,,,,,اتسأل هل حياتي سعيدة ام حزينة ,,,,لا ادري ,,,,كبرت وكبرت معي تساؤلاتي ,,,,تخرجت وانا الان اعمل واريد الزواج ,,,,,فرحت امي بالقرار وطارت من الفرحة و لكني اسقطتها ارضااا عندما قلت لها ساغادر البيت ,,,,,,وسالتي ولمن تتركنا ,,,,,,فنحن على ابواب العجز ,,,قلت لها ياامي انا اعمل والزوجة تعمل فكيف ساعتني بكما ,,,,ولكن لا تخافي فكرت في حل ,,,,ساضعكما في دار العجزة وهم سيهتمون وسيعتنون بكما وسازوركما كل يوم ,,,,,,كل ماتحتاجونه سيكون بين ايديكما ,,,,فكما لبيتما طلباتي سالبي طلباتكما ,,,ولكن يابني نحن نريد ان نكون معك في بيتنا ,,,,,يا امي ومتى كنتما معي في البيت ,,,,,انه العمل الا تذكري ياا,مي ,,,,,,,,,,,,,,,,