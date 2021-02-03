براءة العجائز

لممثل الليبي الذي مثل دور "وحشي" في فيلم (الرسالة)..هل تعلم ماذا فعلت والدته بعد مشاهدة فيلم الرسالة ؟ ستـتـفاجؤون لأن تصرفها لا يخطر على بال احد



قال المواطن الليبي علي سالم قدارة الشخص الذي مثل دور وحشي قاتل الحمزه عم الرسول ( صل الله عليه وسلم ) في فيلم الرسالة في احد اللقاءات الصحفية : انه ليس ممثل وانه كان فني كهرباء يعمل في الفندق الذي نزل فية مصطفى العقاد مخرج فلم الرسالة فأختاره للتمثيل الدور الذي تردد كثيرا لتنفيذه



و أضاف ان والدته العجوز قد طردته من البيت بعد ما شاهدته يقتل حمزة في المشهد المشهور من الفيلم وانه لم يتمكن من العودة الى المنزل ومصالحة والدته الا بعد ان استعان بشيوخ دين و اناس معروفين من المنطقة حيث اقنعوها ان ابنها لم يقتل الحمزه عم الرسول(صل الله عليه وسلم)