براءة العجائز

mokhtar20

mokhtar20

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 جانفي 2021
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محل الإقامة
الجزائر
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ذكر
لممثل الليبي الذي مثل دور "وحشي" في فيلم (الرسالة)..هل تعلم ماذا فعلت والدته بعد مشاهدة فيلم الرسالة ؟ ستـتـفاجؤون لأن تصرفها لا يخطر على بال احد

قال المواطن الليبي علي سالم قدارة الشخص الذي مثل دور وحشي قاتل الحمزه عم الرسول ( صل الله عليه وسلم ) في فيلم الرسالة في احد اللقاءات الصحفية : انه ليس ممثل وانه كان فني كهرباء يعمل في الفندق الذي نزل فية مصطفى العقاد مخرج فلم الرسالة فأختاره للتمثيل الدور الذي تردد كثيرا لتنفيذه

و أضاف ان والدته العجوز قد طردته من البيت بعد ما شاهدته يقتل حمزة في المشهد المشهور من الفيلم وانه لم يتمكن من العودة الى المنزل ومصالحة والدته الا بعد ان استعان بشيوخ دين و اناس معروفين من المنطقة حيث اقنعوها ان ابنها لم يقتل الحمزه عم الرسول(صل الله عليه وسلم)
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
هذا الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم لاله ليس كما تدعيه الشيعة الانجاس
جزاها الله خير هذه الأم
بورك فيك اخي الكريم على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين ، دمت مبدعا بمواضيعك القيمة في سماء المنتدى
 
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