دعاء لكل شخص فقد امه والي الاخ فريد ابو فيصل

اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار.اللهم أبدلها داراً خيراً من دارها واهلا خيرً من أهلها وذرية خير من ذريتها وزوجاً خير من زوجها وادخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين.اللهم ارحمها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا كبيرنا وصغيرنا.اللهم انزل نوراً من نورك عليهم، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وانس وحشتها اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها.اللهم اطعمها من الجنة واسقها من الجنة وارها مكانها من الجنة وقل لها ادخلي من أي باب تشائي.

اللهم انها في ذمتك وحبل جوارك قها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت اهل الوفاء فاغفر لها وارحمها أنك أنت الغفور الرحيم.اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا وارحم امة محمد رحمة كافة تغنينا عن رحمة من سواك.اللهم أنها أمتك بنت عبدك بنت أمتك تحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها فارحمها، وارزقها لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك.اللهم ارجع نفسها اليك راضية مرضية وادخلها في جنتك مع عبادك الصالحين.

اللهم اجعل ذريتها ستراً بينها وبين نار جهنم، اللهم اجعل ذريتها ذرية صالحة تدعو لها بالخير إلى يوم الدين.اللهم واظلها تحت عرشك يوم لا ظل فيه إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك، اللهم بيض وجهها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم يمن كتابها وثبت قدمها يوم تزل فيه الأقدام.اللهم اكتبها عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار، اللهم اكتبها عندك من الصابرين وجازها جزاء الصابرين.اللهم اغفر لجسد قد حملنا 9 أشهر وهن على وهن فرقت عظامه وتشقق الجلدة فحرمانه الراحة والنوم وامتصصنا من عافيته ما يكفي لأمراضه ثم خرجنا منه بشق الأنفس رحم ارحمهما.

في هذا اليوم المبارك، أسألك يا الله أن ترحمها وأن تهون عليها أهوال يوم القيامة يا رب العالمين.أسألك يا الله أن توسع لها قبرها وأن تنيره لها، وألا تعذبها فأنت الغني عن عذابها يا أرحم الراحمين.أتوسل إليك يا الله أن تبشرها بمكانها في الجنة يا عزيز يا كريم.اللهم عوضها عما عانته في حياتها بغفرانك لها ورحمتك بها وجنتك يا من لا إله إلا أنت.يا من تسع الكون وما فيه برحمتك، أتوسل إليك أن تجعلها من المرحومين، وأن تلحقني بها في جنتك يا قادر يا كريم.أسألك يا رحمن في هذه الجمعة المباركة أن تنزل عليها نورًا في قبرها، وأن تسعه لها، وأن تبشرها بجنتك يا رحمن يا رحيم.يا حي يا قيوم، أسألك يا الله أن تجعل الجنة مثواها ومستقرها يا رب العالمين.أتوسل إليك يا رحيم أن ترفع من درجاتها، وأن تغفر ذلاتها وخطاياها، وأن تفتح لها أبواب جنتك يا أكرم الأكرمين.اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها، وأهلًا خيرًا من أهلها، ولا تجعلها من المعذبين في الآخرة يا الله يا كريم.اللهم ارزقها في قبرها رحمة واسعة حتى تلقاك يا رب العالمين.اللهم اجعلها من الآمنين في قبرها ويوم الفزع الأكبر يا رب العالمين.أسألك يا الله أن تبشرها في قبرها بجنتك، وأن تجعل نبيك وحبيبك محمد رفيقها في الفردوس الأعلى يا عزيز يا رحيم.اللهم أنر قبرها بنورك الذي لا يغيب، وأرزقها غفرانك ورحمتك وجنتك، وصبر قلوب محبيها التي انفطرت على فراقها يا الله.