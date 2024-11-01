دعاء يوم الجمعة

قال رسول الله ﷺ"في يَومِ الجُمُعَةِ ساعَةٌ، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، وهو قائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إلَّا أعْطاهُ وقالَ بيَدِهِ، قُلْنا: يُقَلِّلُها، يُزَهِّدُها"اللهم اجعل لنا في جنانك دارًا عالية، وقصورًا سامية، وأرزقنا من نعيمها حياة راضية، واجعلنا من الذين تتهلل وجوههم برؤية وجهك الكريم، واجعلنا في صحبة الأنبياء والصالحين، مع الذين أكرمتهم بعظيم فضلك في جنات النعيم.اللهم اجعل لنا في الجنة أنهارًا متدفقة، وحدائق مزهرة، نسير فيها في ظلٍّ ممدود، وماء مسكوب، وثمر لا مقطوع ولا ممنوع. اجعلنا من الذين يطوف عليهم ولدان مخلدون، بكأس من معين، ونعيم مقيم، ونفس مطمئنة، لا خوف فيها ولا حزن، ولا سقم ولا كدر، يا ذا الجلال والإكرام.اللهم اجعل لنا من رياض الفردوس متنفسًا للروح، ومأوى للقلب، واجعلنا من الذين يُقال لهم: "ادخلوها بسلام آمنين"، واجعلنا من الذين يُرضيهم ما أعطيت، ويقرّ أعينهم بما وهبت..اللهم اجعل خاتمتنا بسلام، وأجرنا من النار، واغسلنا بالماء والثلج والبرد، واجعل قبورنا نورًا وحبورًا، واجعل لنا في الجنّة مقامًا محمودًا، ونعيماً ممدودًا، وسُرورًا وسعادة لا حدّ لها ولا نفاد، يا حنّان يا منّان، يا عظيم الجود والإحسان.اللهم ارزقنا سكينةً في أرواحنا، وفرحةً في قلوبنا، وراحةً في أبداننا..ارزقنا سكون التفويض لك يا كريم.. و إخلاص الموقنين بك يا رحيم.. وتوبة الأوابين لك يا غفوراللهم اجعلنا في الفردوس الأعظم خلودًا لا يُبلى، ونعيما لا يزول، وصحبةً لا تفارق، ومودةً لا تنقطع، وأجرنا من النار، واجعل لنا يوم العرض بشرى وهدى، واملأ قلوبنا بالرضا، وحقق لنا في الجنة المنى، يا عظيم العطاء، يا مجيب الدعاء.