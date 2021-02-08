حل المشاكل في العلاقات المختلفة :

إذا كنتم تشعرون أن شيئا ما "عالق" في مجال العلاقة الزوجية لديكم، وعلى الرغم من المحاولات فإنكم غير قادرين على تكوين العلاقة التي تريدونها، افحصوا جيدا ما إذا كانت هناك أي مشكلة في علاقاتكم التي لم يتم حلها، والتي تستنفذ طاقتكم.