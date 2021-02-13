تحضير درس بم ادركت العلم 2 ثانوي

شيماء شوشيشا
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اكتشاف معطيات النص :
- عيسى بن هشام هو راوي القصة وهو شخصية خيالية اصطنعها بديع الهمداني لايصال فكرته الى المتلقي.
- سال الرجل صديقه عن كيفية تحصيل العلم وقد قدم بديع الهمداني منهجية صائبة في طريقة تحصيل العلم وهي صالحة لكل زمان ومكان.
-حظوظ الناس متساوية في طلب العلم حيث يتمثل هدا في البدل والعطاء والصبر والارادة لتحقيق المراد.
مناقشة المعطيات:
- كثرت المحسنات البديعية في النص وخصوصا الجناس والسجع وقد عد هدا عيبا هلى الادباء والشعراء الدين كانوا ينتهجون هدا الطريق.
- العلم صيد والكتابة قيد تلعب الكتابة دورا هاما في تحصيل العلم حيث:تجعل العلم محفوظ ومرجع ومتناقل عبر الاجيال - تعرف الكتابة باداب وعلوم الامم السابقة - تساهم في تطور العلم ورقيه.
- الشروط التي نراها نحن ضرورية هي: تحديد الهدف - التوكل على الله - الامانة العلمية - التواضع - الاعتماد على النفس - تجنب البخل في تقديم العلم - تجنب الرياء.
- تصاغ المقامة باسلوب مصنوع حيث تكثر فيها المحسنات البديعية والصور البيانية بشكل تمقته النفس ومن دلك : السجع في : كثرة النظر استناد الحجر رد الضجر......
وهكدا نخلص الى ان صاحب النص متاثر بمدرسة الصنعة
- يعكس فن المقامة التطور الدي حدث في العصر العباسي حيث دخل التصنع بنية المقامة وجعله ثقيلا عن النفس.
سلام
- عيسى بن هشام هو راوي القصة وهو شخصية خيالية اصطنعها بديع الهمداني لايصال فكرته الى المتلقي.
- سال الرجل صديقه عن كيفية تحصيل العلم وقد قدم بديع الهمداني منهجية صائبة في طريقة تحصيل العلم وهي صالحة لكل زمان ومكان.
-حظوظ الناس متساوية في طلب العلم حيث يتمثل هدا في البدل والعطاء والصبر والارادة لتحقيق المراد.
مناقشة المعطيات:
- كثرت المحسنات البديعية في النص وخصوصا الجناس والسجع وقد عد هدا عيبا هلى الادباء والشعراء الدين كانوا ينتهجون هدا الطريق.
- العلم صيد والكتابة قيد تلعب الكتابة دورا هاما في تحصيل العلم حيث:تجعل العلم محفوظ ومرجع ومتناقل عبر الاجيال - تعرف الكتابة باداب وعلوم الامم السابقة - تساهم في تطور العلم ورقيه.
- الشروط التي نراها نحن ضرورية هي: تحديد الهدف - التوكل على الله - الامانة العلمية - التواضع - الاعتماد على النفس - تجنب البخل في تقديم العلم - تجنب الرياء.
- تصاغ المقامة باسلوب مصنوع حيث تكثر فيها المحسنات البديعية والصور البيانية بشكل تمقته النفس ومن دلك : السجع في : كثرة النظر استناد الحجر رد الضجر......
وهكدا نخلص الى ان صاحب النص متاثر بمدرسة الصنعة
- يعكس فن المقامة التطور الدي حدث في العصر العباسي حيث دخل التصنع بنية المقامة وجعله ثقيلا عن النفس.
سلام