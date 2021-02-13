تحضير درس بم ادركت العلم 2 ثانوي

اكتشاف معطيات النص :

- عيسى بن هشام هو راوي القصة وهو شخصية خيالية اصطنعها بديع الهمداني لايصال فكرته الى المتلقي.

- سال الرجل صديقه عن كيفية تحصيل العلم وقد قدم بديع الهمداني منهجية صائبة في طريقة تحصيل العلم وهي صالحة لكل زمان ومكان.

-حظوظ الناس متساوية في طلب العلم حيث يتمثل هدا في البدل والعطاء والصبر والارادة لتحقيق المراد.



مناقشة المعطيات:



- كثرت المحسنات البديعية في النص وخصوصا الجناس والسجع وقد عد هدا عيبا هلى الادباء والشعراء الدين كانوا ينتهجون هدا الطريق.

- العلم صيد والكتابة قيد تلعب الكتابة دورا هاما في تحصيل العلم حيث:تجعل العلم محفوظ ومرجع ومتناقل عبر الاجيال - تعرف الكتابة باداب وعلوم الامم السابقة - تساهم في تطور العلم ورقيه.





- الشروط التي نراها نحن ضرورية هي: تحديد الهدف - التوكل على الله - الامانة العلمية - التواضع - الاعتماد على النفس - تجنب البخل في تقديم العلم - تجنب الرياء.

- تصاغ المقامة باسلوب مصنوع حيث تكثر فيها المحسنات البديعية والصور البيانية بشكل تمقته النفس ومن دلك : السجع في : كثرة النظر استناد الحجر رد الضجر......

وهكدا نخلص الى ان صاحب النص متاثر بمدرسة الصنعة

- يعكس فن المقامة التطور الدي حدث في العصر العباسي حيث دخل التصنع بنية المقامة وجعله ثقيلا عن النفس.

سلام