علاجات منزلية للعيون المنتفخة

إن عيناك خبيرة في فنون التواصل ، يساعدانك على نقل أفكارك ومشاعرك إلى الآخرين. ولكن من المحتمل أن يقول زوج من العيون المختلسة المنتفخة أكثر مما تنوي - أنك متعب أو مريض أو تشعر ببساطة بالكآبة. تعتبر البشرة حول العينين حساسة جداً - وهي أرق من أي موضع آخر - كما أنها من أولى الأماكن التي يظهر فيها الجسم علامات الإجهاد في الواقع.



لا يتطلب ظهور الانتفاخ الكثير. تعتبر الحساسية والتوتر وقلة النوم من الأسباب الشائعة ، لأنها تسبب تجمع السوائل في منطقة أسفل العين ، مما يؤدي إلى تورم خفيف. كما أن فرك عينيك عند الشعور بالحكة أو الدموع أو التعب لا يساعد أيضًا ، لأنه لا يؤدي إلا إلى التهاب المنطقة بشكل أكبر. يمكن أيضًا إلقاء اللوم على نظام غذائي غني بالملح (حتى وجبة واحدة مليئة بالصوديوم في وقت متأخر من الليل) ، لأنه قد يتسبب في احتفاظك بالسوائل.



في حين أن هناك كريمات وحتى إجراءات طبية تهدف إلى تخفيف ظهور الأكياس ، إلا أن هناك علاجات منزلية فعالة أيضًا وأقل تكلفة بكثير. لن تعمل هذه الحلول الطبيعية الستة على تحسين مظهر الجلد تحت عينيك مؤقتًا فحسب ، بل ستوفر أيضًا لحظات قليلة من الاسترخاء والهدوء مثل جلسات الاسترخاء.



ملاعق مبردة



يمكن أن تكون الملعقة مفيدة لأكثر من مجرد تناول وجبة الإفطار. قم بتبريد ملعقتين في الثلاجة لبضع دقائق ، ثم استلقِ وضع ظهر كل ملعقة على عين مغلقة (إنها الشكل المثالي للراحة على جفنك). خذ 10 دقائق كاملة للاسترخاء والسماح للمنطقة بالهدوء لأن البرودة تقيد الأوعية الدموية ؛ يجب أن تلاحظ انتفاخًا أقل.



شرائح البطاطس



احصل على حبة بطاطس و اقطع حوالي أربع إلى ست شرائح بسمك نصف بوصة ؛ يجب أن يكون كل منهما كبيرًا بما يكفي لتغطية منطقة العين. استلقِ وضع شريحة واحدة على كل عين لمدة 10 دقائق ؛ كرر العملية بشرائح جديدة على كل عين حتى يقل الانتفاخ تحت العين.



تحتوي البطاطس على إنزيم الكاتيكوليز المضاد للالتهابات ، والذي يمكن أن يحسن الترهل ويقلل من الهالات السوداء. اغسل المنطقة عند الانتهاء واستخدم زيت جوز الهند. يعمل النشا من البطاطس على التخلص من السموم بينما يزيل زيت جوز الهند أي جفاف من البطاطس.



بياض البيض



بياض البيض ، والذي يعمل بمثابة قابض طبيعي لشد الجلد المتورم بشكل مؤقت. قم بخفق بياض بيضتين (خذهما مباشرة من الثلاجة حتى تستفيد عيناك من البرودة أيضًا) حتى تصبح ناعمة وطبقها برفق على منطقة أسفل العين باستخدام السبابة أو الإصبع الأوسط. اتركيه لمدة خمس إلى 10 دقائق - قد تشعرين بتأثير مشدود ، مشابه لما تشعر به أثناء قناع تنقية الوجه - ثم اشطفه بالماء الفاتر.



أكياس الشاي الأخضر



الشاي الأخضر نعمة للبشرة: فهو مليء بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة (التي تكسر خلايا الجلد) ، بالإضافة إلى أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ، مما يجعله العلاج الأمثل للتورم. تعمل مادة العفص الموجودة في الشاي بمثابة قابض لطيف ، كما يعمل الكافيين الموجود به على تقييد تدفق الدم الذي يسبب الانتفاخ. انقع كيسين من أكياس الشاي في ماء مثلج لعدة دقائق ، ثم غطي المنطقة تحت العين بهما ؛ انتظر لمدة 15 إلى 20 دقيقة للحصول على أفضل النتائج.



شرائح الخيار الباردة



لا تقلل من شأن الخيار المتواضع: يمكن أن تساعد الشرائح المبردة الموضوعة استراتيجيًا من هذا الخضار المنعش على إزالة انتفاخ العين بمساعدة حمض الكافيين ؛ يقيد المركب الأوعية الدموية (مثل درجة الحرارة الباردة). يحتوي الخيار أيضًا على فيتامين سي الذي يساعد على تهدئة البشرة المتهيجة. احتفظ بمقبض في الثلاجة ، وعند الحاجة ، قم بتقطيع قطعتين بطول نصف بوصة ، واستلق ، وقم بتطبيق الشرائح على منطقة عينيك واستغرق بضع دقائق للاسترخاء.



الماء



افعل ما في وسعك للبقاء رطبًا. على الرغم من أن هذا قد يبدو غير منطقي ، إلا أن شرب الكثير من الماء ضروري لمساعدة جسمك بشكل طبيعي على طرد السوائل التي تسبب التورم. بضع مرات في اليوم ، خذ قسطًا من الراحة ، أو احتفظ بزجاجة بالقرب منك دائمًا حتى تتمكن من تناولها أثناء ممارسة عملك. يجب أن تستهدف النساء حوالي تسعة أكواب من الماء يوميًا ، بينما يجب أن يحصل الرجال على 13 كوبًا تقريبًا من الماء. تذكر أن الشاي والشوربات والفواكه والخضروات تحتسب أيضًا في حصتك اليومية.