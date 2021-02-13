امي

Jorh

Jorh

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
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النقاط
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الجنس
أنثى
سلام عليكم
اليوم اخر يوم هنا راه الباك ينادي حتاه نخلص الباك ونولي باذن الله هههههه واستعملت لذلك طريقة قصرية جبرية بالاستعانة بالاخت سلطانة
كاخر مشاركة ليا حبيت نكتب شخابيط هههههههه متخافوش مش رسالة درامية والله منعرف علاه حساسة بزاف ومشاعري منقدرش نتحكم فيهم 🤓🤓🤓 هههههه



.....
امي لطالما كانت احب الناس لقلبي 😍
امي ليست كالامهات الاخريات
عانت الويلات
وتجرعة الصدمات
جاهدت في هذه الحياة ولم تقل ولم تصدر اي اهات
تجاوز عمرها الخمسين
ولكن وكأن في عمرها السبعين
تنام على الام الروماتيزم وتنهض على الام العظام
عندما تنام تصبح كالملاك البريئ رغم الهالات السوداء التي تتربع بسخاء تحت عينيها
احنتها مصائب الحياة ... فادارة لها ضهرها تقول لي لقد تعبت منها .. ومن التفكير بها ...
...
انا هنا لاعتذر منها ورغم اني اعلم انها لن تقرأ لانها في الاصل لا تجيد القراءة ولا الكتابة
اعتذر لاني لم اكن البنت التي تريد
لاني لم اكن الفتاة التي تحب
على أخطائي تجاهها او اي اف قلتها في وجهها او اي صوت على على صوتها ... وعلى الالم التي الحقتها بها وعلى الايام التي اعود بها الى البيت لاجدها واضعة سجادتها وتدعي ان يردني الله اليها سالمة واخوتي يقولون لها ها قد اتت يالمخيلتك الواسعة فترسل نحوي الشيء الذي امامها وتتبعه بقولها لما لم تقولي انك ستتأخرين اليوم اسفة لاني كنت اترجم قلقها بعدم ثقة بي ....
اعتذر على
اي قرار قالت عنه لا وقلت انا عليه نعم
اتحدث انا عن امي عن جنتي في الارض ....
اسفة عن اي الم احدثته او ساحدثه اسفة
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,440
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
امي هي روحي و جسدي و دمي الذي امشي به في هذه الحياة
امي هي تلك المعدن القوي الذي اذا تكسرت غابت عني الحياة
امي هي الوحيدة التي رسمت على شفتي كل ابتسامة في هذه الحياة
مهما تكلمت لم اوفيك حقك يا امي الغالية
ادعوا ليا الى امي الغالية حفظها الله ورعاها بالشفاء الغالية طول عمر يا رب العالمين
تسلمين اختي منى على الموضوع القيم والمميز اختي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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