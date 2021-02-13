سلام عليكماليوم اخر يوم هنا راه الباك ينادي حتاه نخلص الباك ونولي باذن الله هههههه واستعملت لذلك طريقة قصرية جبرية بالاستعانة بالاخت سلطانةكاخر مشاركة ليا حبيت نكتب شخابيط هههههههه متخافوش مش رسالة درامية والله منعرف علاه حساسة بزاف ومشاعري منقدرش نتحكم فيهمهههههه.....امي لطالما كانت احب الناس لقلبيامي ليست كالامهات الاخرياتعانت الويلاتوتجرعة الصدماتجاهدت في هذه الحياة ولم تقل ولم تصدر اي اهاتتجاوز عمرها الخمسينولكن وكأن في عمرها السبعينتنام على الام الروماتيزم وتنهض على الام العظامعندما تنام تصبح كالملاك البريئ رغم الهالات السوداء التي تتربع بسخاء تحت عينيهااحنتها مصائب الحياة ... فادارة لها ضهرها تقول لي لقد تعبت منها .. ومن التفكير بها ......انا هنا لاعتذر منها ورغم اني اعلم انها لن تقرأ لانها في الاصل لا تجيد القراءة ولا الكتابةاعتذر لاني لم اكن البنت التي تريدلاني لم اكن الفتاة التي تحبعلى أخطائي تجاهها او اي اف قلتها في وجهها او اي صوت على على صوتها ... وعلى الالم التي الحقتها بها وعلى الايام التي اعود بها الى البيت لاجدها واضعة سجادتها وتدعي ان يردني الله اليها سالمة واخوتي يقولون لها ها قد اتت يالمخيلتك الواسعة فترسل نحوي الشيء الذي امامها وتتبعه بقولها لما لم تقولي انك ستتأخرين اليوم اسفة لاني كنت اترجم قلقها بعدم ثقة بي ....اعتذر علىاي قرار قالت عنه لا وقلت انا عليه نعماتحدث انا عن امي عن جنتي في الارض ....اسفة عن اي الم احدثته او ساحدثه اسفة