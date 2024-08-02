هل اللغة أو اللهجة هي التي تحدد أصلك وعرقك ؟

ماذا يعني هذا؟أنا أيضا شاوية لأن أبي شاوي أليس كذلك؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.اريد ان اشارك معكم أفكاري حول هذا الموضوع الذي عانيت منه شخصيا.كمسلمين لا فرق بيننا أمازيغ أو عرب أو عجم أو فرس أو هنود الا بالتقوى .بدأت بهذا الكلام حتى لا يُفهم موضوعي على غير مراده.عائلتي شاوية أي اصل أبي وأعمامي من أكبر عرش شاوي أمازيغي بمدينتي ولو اذكره اكيد سيكون مر عليكم اسمه على الأقل ناس الشاوية .أمي أيضا شاوية لكن لا يتكلمون الشاوية بسبب جدتي عربية بالتالي جدي كان يظطر للتكلم بالعربية مع الشاوية فاخوالي فيهم من يتكلمها جيدا وفيهم من مثل امي تفهمها لكن لا تتكلمها عكس أعمامي الصغير والكبير يتكلمها.اخوتي كلهم يتكلموها الا أنا.لماذا؟لان وأبي كل مرة في مدينة بسبب عمله واخوتي كانوا بتركوهم في بيت جدي بناءا على رغبتهم لأنهم يرفضون الرحيل لمدينة أخرى متعلقين بمدرستهم والجدين.تعلموها عكسي أنا انجبوني والديا بعد سنوات طويلة منذ آخر انحاب لامي انجبوني وعندهم احفاد اكبر مني .فكنت اعيش معهم في اي مدينة يكونوا فيها وامي تتعامل معي بالعربية حتى وإن تكلم معي ابي بالشاوية لا استوعب لاني منذ سن العامين امي واخوتي يتواصلوا معي بالإنجليزية أو الفرنسية وفي سن اربع سنوات دخلت للمسجد فتعلمت الفصحى هنا صار لي ضغط وخلط في التعبير أصبحت عندما اريد الكلام أتكلم بأربع لغات مع بعض مثلا اقول أنا بالفرنسية جائعة بالعربية الفصحى اريد ان اكل بالإنجليزية كذا وكذا بالشاوية. هل تتخيلوا الخالوطة هههه .حتى الدارجة تعلمتها مؤخرا أتكلم بالفصحى منذ صغري والإنجليزية أما الفرنسية في المدرسة فقط عند دراستها .هنا لما وقع لي خلط طلبت معلمتي في المسجد من والديا التوقف عن التواصل معي بعدة لغات لانه سبب لي مشكل أصبحت لا اعرف التواصل مع الآخرين من يكلمني يقول سيلين مريضة عقليا ههه جملة واحدة لكن كل كلمة بلغة هههه. والديا منذ ذاك اليوم تركوني أتكلم باللغة التي اريد بشرط وحدها دون خلط اخترت الكلام بالفصحى فهي كما يقول ابي لما يقولون لي لست شاوية لا تتكلميها يقول يكفيها فخرا تتقن الكلام بلغة القرآن وكانوا يضحكون عليا لاني أتكلم بالفصحى لا الدارجة.الان لما كبرت الكثير التقي بهم يقول لي انت لست شاوية!! السبب؟لا اعرف التكلم بها لكن اعرف الكثير من الكلمات وافهم بعض منها من يحدثني بها .فاضحك والله بسبب هذه العقليات الساذجة منذ متى يقاس اصل الانسان باللغة التي يتكلم ؟اخ زوج عمتي عاش بالخارج وابنه ولد بالخارج ويتكلم لغة واحدة الإنجليزية هل نقول إنه ليس شاوي وهو أصله شاوي اب عن جد ؟هل لانه يتقن الإنجليزية نقول عنه كندي أو امريكي او بريطاني بسبب لغته؟معذرة على الإطالة لكن اردت التوضيح كامل التفاصيل.فلكم الخط