الأطعمة الـ5 التي لا غنى عنها لصحة الكبد

عمل الأغذية التي تعتبر صديقة للكبد على تقويته والحفاظ على سلامته، بينما تؤثر عادات غذائية معينة عليه بشكل سلبي، الأمر الذي يستدعي معرفة نوع الأطعمة التي يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي لتقوية هذا العضو الحيوي.



وبناء على ما ذكرته مواقع متخصصة ، ننشر لكم قائمة بالأطعمة الخمسة الأكثر أهمية للحفاظ على صحة الكبد:



1-الشاي الأخضر:



يساعد الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر في إزالة الفضلات الضارة من الجسم، وتشير دراسة إلى أن "الكاتشين"، وهو مكون أساسي في الشاي الأخضر، يعزز صحة الكبد، إلى جانب أن الشاي الأخضر يزيل السموم من الجسم ويزيل المواد الضارة بالصحة.



2-الكركم:



الكركم هو أحد أكثر التوابل استخدامًا في المطبخ الهندي والمغاربي أيضا، وتشتهر هذه التوابل الذهبية القديمة بخصائصها العلاجية، حيث يُعتقد أن محتوى الكركمين في الكركم مكون مثالي لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد.



3-زيت الزيتون:



على الرغم من وجود الكثير من الزيوت المفيدة للصحة، فإن زيت الزيتون على وجه الخصوص معروف بمنع ترسب الدهون في الكبد، وهو فوق ذلك يساعد في إزالة النفايات السامة من الجسم.



4-الخضروات الورقية:



الخضروات الورقية مثل الكرنب والبروكلي والقرنبيط والخس وغيرها تحتوي على الجلوتاثيون الذي يحفز أنزيمات تطهير السموم في الكبد، وبالتالي، فإن الاستهلاك المنتظم لهذه الخضار سيعزز صحة الكبد.



5-التوت:



التوت، مثل العنب البري والتوت البري، يحمي الكبد من التلف، وتحتوي هذه الفاكهة على مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين والتي تحمي العضو وتزيد من مستوى المناعة.