عرض بيع متوفر 400€ PAYSERA مقابل 218DA◀◀◀BARIDIMOB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
NAIM 2093
المبلغ المتاح
400.00 أورو
سعر البيع
218.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
N

NAIM 2093

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
5,984
النقاط
851
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 400€ PAYSERA مقابل 218دج للأورو
السعر: ثابت / المصدر: صديق
لا أتعامل مع الأعضاء الجدد وحتى الأعضاء القدماء من لم يسبق لهم الشراء هنا
من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)
ثم يرفع داخل المحادثة
Sans titre.jpg
ملاحظات:
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي
-لا أتعامل مع الأعضاء الجدد وحتى الأعضاء القدماء من لم يسبق لهم الشراء هنا

تنبيهات:
-أقل مبلغ للبيع 50$
-مدة الحجز 18ساعة لمن يدفع عبر البريد/10ساعة لمن يدفع عبر التطبيق
-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
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