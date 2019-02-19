sidouinfodz
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نماذج فروض واختبارات 4 متوسط الثلاثي الثاني 2018/2019
نماذج فروض اختبارات الفصل الثاني سنة 4 متوسط لجميع المواد الجزء الاول "اختبارات في الرياضيات الفيزياء العلوم الطبيعية اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية الإعلام الآلي التربية الإسلامية التاريخ و الجغرافيا التربية المدنية الجيل الثاني
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