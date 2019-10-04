فروض و اختبارات فصل الأول كل المواد جيل الثاني 2019

يوسےفے
:: مشرف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المشرفين
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- 7 ديسمبر 2009
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- بين ثنايا الأرض لا محاله.
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
فروض و إختبارات الفصل الاول في الرياضيات ( 111 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - الرياضيات
فروض و إختبارات الفصل الاول في اللغة العربية ( 59 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - اللغة العربية وآدابها
فروض و إختبارات الفصل الاول في اللغة الفرنسية ( 55 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - اللغة الفرنسية
فروض و إختبارات الفصل الاول في اللغة الإنجليزية ( 62 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - اللغة الإنجليزية
فروض و إختبارات الفصل الاول في العلوم الفيزيائية ( 81 نموذج) الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - العلوم الفيزيائية
فروض و إختبارات الفصل الاول في العلوم الطبيعية ( 60 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - العلوم الطبيعية
فروض و إختبارات الفصل الاول في التربية الاسلامية ( 29 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - التربية الإسلامية
فروض و إختبارات الفصل الاول في التاريخ و الجغرافيا ( 42 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - التاريخ والجغرافيا
فروض و إختبارات الفصل الاول في التربية المدنية ( 36 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - التربية المدنية
فروض و إختبارات الفصل الاول في الإعلام الآلي ( 5 نماذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - الإعلام الآلي
فروض و إختبارات الفصل الاول في التربية الموسيقية ( 5 نماذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - التربية الموسيقية
فروض و إختبارات الفصل الاول في الرياضيات ( 111 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - الرياضيات
فروض و إختبارات الفصل الاول في اللغة العربية ( 59 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - اللغة العربية وآدابها
فروض و إختبارات الفصل الاول في اللغة الفرنسية ( 55 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - اللغة الفرنسية
فروض و إختبارات الفصل الاول في اللغة الإنجليزية ( 62 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - اللغة الإنجليزية
فروض و إختبارات الفصل الاول في العلوم الفيزيائية ( 81 نموذج) الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - العلوم الفيزيائية
فروض و إختبارات الفصل الاول في العلوم الطبيعية ( 60 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - العلوم الطبيعية
فروض و إختبارات الفصل الاول في التربية الاسلامية ( 29 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - التربية الإسلامية
فروض و إختبارات الفصل الاول في التاريخ و الجغرافيا ( 42 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - التاريخ والجغرافيا
فروض و إختبارات الفصل الاول في التربية المدنية ( 36 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - التربية المدنية
فروض و إختبارات الفصل الاول في الإعلام الآلي ( 5 نماذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - الإعلام الآلي
فروض و إختبارات الفصل الاول في التربية الموسيقية ( 5 نماذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - التربية الموسيقية