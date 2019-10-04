فروض و اختبارات فصل الأول كل المواد جيل الثاني 2019

يوسےفے

يوسےفے

:: مشرف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,675
النقاط
2,186
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

فروض و إختبارات الفصل الاول في الرياضيات ( 111 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - الرياضيات
فروض و إختبارات الفصل الاول في اللغة العربية ( 59 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - اللغة العربية وآدابها
فروض و إختبارات الفصل الاول في اللغة الفرنسية ( 55 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - اللغة الفرنسية
فروض و إختبارات الفصل الاول في اللغة الإنجليزية ( 62 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - اللغة الإنجليزية
فروض و إختبارات الفصل الاول في العلوم الفيزيائية ( 81 نموذج) الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - العلوم الفيزيائية
فروض و إختبارات الفصل الاول في العلوم الطبيعية ( 60 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - العلوم الطبيعية
فروض و إختبارات الفصل الاول في التربية الاسلامية ( 29 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - التربية الإسلامية
فروض و إختبارات الفصل الاول في التاريخ و الجغرافيا ( 42 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - التاريخ والجغرافيا
فروض و إختبارات الفصل الاول في التربية المدنية ( 36 نموذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - التربية المدنية
فروض و إختبارات الفصل الاول في الإعلام الآلي ( 5 نماذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - الإعلام الآلي
فروض و إختبارات الفصل الاول في التربية الموسيقية ( 5 نماذج)
الموسوعة التعليمية الجزائرية | السنة الرابعة متوسط - التربية الموسيقية
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top