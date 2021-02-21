عروس الساورة تاغيت 1

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
إن شمس الصحراء لا تشبه الشموس الأخرى إذ لا يستطيع أن يحجب أشعتها شجر ولا وصخر، بل هي مُسلطة على الرمال كاملة لا ينجو منها أحد إلا بعد أن يتخذها صديقة له، فيألف وجودها ويستوحش في ظلمة الليل عند فراقها، ولكنَّ حظ القمر من الجمال ليس أقل من حجم صديقته الشمس، ولو سئل أحدهم في أي بقعة من الأرض يكون القمر مزهوًا في جماله لَقَال في الصحراء، حيث لا تلوث يُعيق ظهور أنواره.
اليوم ~ وودت ان تذهبوا معي في رحلة جميلة و هادئة اين تسرح الافكار بدون عائق في السكون و الهدوء ربما قد
عرفتم
الوجهة
إلى تاغيــــــــــت
تاغيت أو تاغيلت مدينة وبلدية تابعة إقليميا إلى دائرة تاغيت ولاية بشار الجزائرية (دائرة تاغيت تضم بلدية واحدة هي بلدية تاغيت).
يحدها بلدية تاغيت كل من:
شرقا: العرق الغربي الكبير.
شمالا: بني ونيف و بشار.
جنوبا: إقلي، بني عباس.
وغربا: العبادلة.
تتربع على مساحة تقدر بحوالي 8040 كلم2، يبلغ عدد سكانها حوالي 7000 نسمة بكثافة تقدر 0,8 %.
الطبيعة
متكونة من 06 تجمعات سكانية: الزاوية الفوقانية، تاغيت المقر الإداري، بريكة، بربي، بختي، الزاوية التحتانية.
تعتبر تاغيت جوهرة الساورة بجمالها وواحات نخيلها وتنوع طبيعتها، كثبان رملية للعرق الغربي الكبير الشامخة على ارتفاع 745 متر تتكأ عليها المدينة، من جهة الآخرى امتدادات الصحراء الصخرية الحمادة بينهما منعطفات واد زوزفانة. توجد واحة نخيل تطبع الواد بحد أخضر على أكثر من 18 كيلو متر على الضفة اليمنى للوادي تتابع قصورها الستة (06).
التسمية
الطبيعة
متكونة من 06 تجمعات سكانية: الزاوية الفوقانية، تاغيت المقر الإداري، بريكة، بربي، بختي، الزاوية التحتانية.
تعتبر تاغيت جوهرة الساورة بجمالها وواحات نخيلها وتنوع طبيعتها، كثبان رملية للعرق الغربي الكبير الشامخة على ارتفاع 745 متر تتكأ عليها المدينة، من جهة الآخرى امتدادات الصحراء الصخرية الحمادة بينهما منعطفات واد زوزفانة. توجد واحة نخيل تطبع الواد بحد أخضر على أكثر من 18 كيلو متر على الضفة اليمنى للوادي تتابع قصورها الستة (06).
التسمية
سميت تاغيت بأسماء كثيرة أشهرها "الواحة الحمراء" أو "عروس الساورة"[2]
تنقلنا التسمية إلى أحقاب زمنية عابرة متصلة بسكانها الأوائل بني كومي، ويقال بأن الفضل يرجع إليهم في غرس أول أشجار النخيل بتاغيت.
اسم تاغيت مشتق من تاغونت، وتعني بالبربرية "الحجرة" أو "تغليت" وتعني الهضبة إذ بنيت المدينة على ربوة، و"آغل" هو الذراع والبعض قال هي المكان الضيق بين الجبل والكثبان الرملية.
أترككم مع بعض الصور من التقاطـــــــي :
الصورة ملتقطة من اعالي الرمال كان الصعود صعبا قليلا
هذه صورة لجمل اعجبني كثيرا و خفت في نفس الوقت ههه اردت لمسه لكن كان يغضب كثيرا فاستأذنت صحبه حتى مسك الخيط الذي يتحكم في الجمل و تمكنت من لمسه ليس كالقطط
هنا كانت معنا ضيفة فقامت بجولة على الجمل
ان شاء الله اعجبتكم الرحلة و استفدتم
ملتقانا في الجزء الثاني .....
اسم تاغيت مشتق من تاغونت، وتعني بالبربرية "الحجرة" أو "تغليت" وتعني الهضبة إذ بنيت المدينة على ربوة، و"آغل" هو الذراع والبعض قال هي المكان الضيق بين الجبل والكثبان الرملية.
أترككم مع بعض الصور من التقاطـــــــي :
الصورة ملتقطة من اعالي الرمال كان الصعود صعبا قليلا
هذه صورة لجمل اعجبني كثيرا و خفت في نفس الوقت ههه اردت لمسه لكن كان يغضب كثيرا فاستأذنت صحبه حتى مسك الخيط الذي يتحكم في الجمل و تمكنت من لمسه ليس كالقطط
هنا كانت معنا ضيفة فقامت بجولة على الجمل
ان شاء الله اعجبتكم الرحلة و استفدتم
ملتقانا في الجزء الثاني .....