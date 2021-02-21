عروس الساورة تاغيت 1





















الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً







والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

إن شمس الصحراء لا تشبه الشموس الأخرى إذ لا يستطيع أن يحجب أشعتها شجر ولا وصخر، بل هي مُسلطة على الرمال كاملة لا ينجو منها أحد إلا بعد أن يتخذها صديقة له، فيألف وجودها ويستوحش في ظلمة الليل عند فراقها، ولكنَّ حظ القمر من الجمال ليس أقل من حجم صديقته الشمس، ولو سئل أحدهم في أي بقعة من الأرض يكون القمر مزهوًا في جماله لَقَال في الصحراء، حيث لا تلوث يُعيق ظهور أنواره.

اليوم ~ وودت ان تذهبوا معي في رحلة جميلة و هادئة اين تسرح الافكار بدون عائق في السكون و الهدوء ربما قد

عرفتم



الوجهة



إلى تاغيــــــــــت









تاغيت أو تاغيلت مدينة وبلدية تابعة إقليميا إلى دائرة تاغيت ولاية بشار الجزائرية (دائرة تاغيت تضم بلدية واحدة هي بلدية تاغيت).