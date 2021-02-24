كيف تنجح في الامتحان

طرق التخلص من الخوف في الامتحانات

التخلص من الشعور بعدم القدرة على الحفظ ونسيان ما تم دراسته، حيثُ إنّ هذا الشعور يعبر عن وهم يتشكل في عقل الطالب أو حتى حالة من النسيان المؤقت فقط.

عدم القلق من طبيعة الأسئلة، فمن يضع الأسئلة في الامتحان يراعي الفروقات الفردية بين الطلاب، فيضع بعض الاسئلة السهلة وبعض الأسئلة المتوسطة وبعض الأسئلة الصعبة.

المتابعة بشكل دائم أثناء إعطاء الدروس، ودراسة كل ما تم شرحه خلال اللقاء وذلك لضمان بقاء المعلومات في عقل الطالب، بالإضافة إلى الدراسة الجيدة للامتحان.

الثقة بالنفس وبالقدرة على النجاح بالامتحان، وبالتالي الإجابة عن الأسئلة بحرص وهدوء وتمكن.

استغلال الوقت المخصص قبل الامتحان بالدراسة وحل كافة الأسئلة والتدريبات والأمثلة المدرجة في الكتب الدراسية.

استغلال مدة الامتحان بقراءة الأسئلة جيداً والتركيز على المطلوب فيها، وكذلك التركيز أثناء وضع الإجابة.

التركيز على نقاط القوة في مواضيع معينة دون غيرها أثناء الدراسة، مع الحرص على قراءة ودراسة كافة المادة الدراسية المطلوبة في الامتحان.

نصائح ما قبل الامتحان

الحصول على قسط من الراحة، وعدم إرهاق النفس والتخلص من القلق والتوتر، والوثوق بالنفس.

تناول الطعام الصحي وممارسة تمارين رياضية بسيطة حيثُ تُساعد في تجديد الطاقة وتعطي شعوراً بالنشاط والحيوية، مما يؤدي إلى تحفيز الذاكرة.

النوم باكراً ليلة الامتحان والاستيقاظ باكراً لتناول وجبة الإفطار ومراجعة الامتحان قبل الخروج إلى المراكز التعليمية التي يعقد فيها الامتحانات، ولكن يجب عدم مراجعة الامتحان قبل موعده بنصف ساعة.

الوصول إلى قاعات الامتحان في الوقت المحدد دون تأخير.

نصائح أثناء تقديم الامتحان

قراءة جميع الأسئلة بشكل مبدئي وسريع، ويُفضّل البدء بالأسئلة السهلة ثمّ الانتقال إلى الأصعب، في حال عم تذكر إجابة أحد الأسئلة لا بد من الانتقال إلى السؤال التالي والرجوع له بعد الانتهاء من الإجابة.

الإجابة عن الأسئلة بطريقة واضحة ومفهومة، مع الحرص على ترتيب الإجابات على ورقة الإجابة بشكلٍ مميز.

استغلال الوقت المخصص للامتحان كاملاً، وعدم التركيز مع الطلاب المحيطين.

عدم وضع أكثر من إجابة للسؤال الواحد.

الامتحان عبارة عن طريقة يتم من خلالها رصد وتوثيق نسب واحتمالات النجاح في أمر أو مادة معينة، ويستخدم هذا الأسلوب للمقارنة بين مجموعة من الأشخاص ضمن تقييم معين، وقد يعاني بعض الناس من الخوف الشديد من الامتحان مما يؤثر على النتيجة، ويحدث الخوف نتيجةً لعدة أسباب؛ ومنها إهمال دراسة المادة المطلوبة للامتحان، وعدم الثقة في النفس، وبعض الظروف الاجتماعية السيئة، والقدرات العقلية والذهنية للطلاب، ولذلك لا بدّ من التخلص من هذا الخوف للحصول على النتيجة المطلوبة.